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Аренда яхты для компании

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Сочи
Каждый день мы даем туристам незабываемые эмоции и неограниченный горизонт, руль, лучший закат в их жизни, конечно, вместе с чувствами и воспоминаниями о наших дельфинах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Летняя
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-11 человек

  • 21 000 ₽ за экскурсию

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Аренда яхты для компании
Аренда яхты для компании

Что вы увидите

  • Дельфины
  • Олимпийский Парк
  • Абхазию и ее величественные горы
  • Горы Красной Поляны
  • когда вода теплая можно купаться
Дорогие друзья нашего города если у вас есть своя компания и вы хотите арендовать яхту для морской прогулки то предлагаем вам идеальный вариант для гостей Адлера.
Каждый день мы даем туристам незабываемые эмоции и неограниченный горизонт, руль, лучший закат в их жизни, конечно, вместе с чувствами и воспоминаниями о наших дельфинах.
Продолжительность прогулки в море 🌊 составляет 1 час.
На яхте 🛥️ отплываем до 2-4 км от берега, что достаточно, чтобы насладиться видом на море, Кавказские хребты и вся набережная Олимпийского парка.
Капитан даст всем возможность сесть у руля.
Мы находимся в Адлере, у нас здесь очень много разных дельфинов 🐬. Эти прекрасные морсик обитатели самые главные друзья наших туристов: делайте фотографии 📸 и видео, публикации, в которых они находятся.
Прогулки на наших яхтах проводятся каждый день (время необходимо уточнять) и каждые полтора часа, последняя прогулка 👣 проводится перед самым закатом.
Длина яхты Бруно 13 метров длина, ширина 4, 20; удочки и фужеры предоставляем, вместимость до 11 человек, но комфортней до 6-8 человек на борту.
Летом купаемся в чистом море, это у берега на пляже вода летом мутная, в море она чистейшая и теплее на пару градусов, очень часто рядом у борта плавают дельфины.
В Адлере вода намного чище чем в центральном Сочи.
На борту пледы, удочки, спасательные жилеты, круги, когда холодно - чай горячий
Что входит
  • удочки
  • веселый капитан
Что не входит
  • трансфер
  • 200 рублей с человека
Начало
🚩 Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
Место завершения
🏁 У вашего отеля в Адлере или ближайшая остановка к месту проживания
Аренда яхты для компании
Аренда яхты для компании
Аренда яхты для компании
Аренда яхты для компании
Аренда яхты для компании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия П.
Юлия П.
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Юлия П. проводит ещё 4 экскурсии

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