Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Представляем Вашему вниманию роскошную яхту кабриолет Bruno Abbate Primatist! Эксклюзивный отдых и море впечатлений Вам гарантированы!

На борту есть все необходимое для самого требовательного клиента! Удобство и комфорт дополнят увлекательную морскую прогулку!

Если Вы любите себя и любите море, а также хотите получить максимум удовольствия от отдыха - наша яхта - это то, что Вам нужно!

Полностью оборудованная кухня (холодильник, электроплита, гриль, раковина, посуда). Две каюты, два душа и туалета.

Длина яхты 14, 7м, ширина 5, 02.

Пассажировместимость 11 человек.

Мы с радостью устроим Вам незабываемое путешествие!