Групповая экскурсия, которая поможет по-новому взглянуть на город
Архитектура создаёт настроение. Через формы и символы. Какой смысл вкладывали в свои творения архитекторы Сочи? Раскроем, гуляя по городу.
Поскольку по специальности и призванию я увлечённый историк и религиовед, мы изучим сочинскую архитектуру в контексте мировой истории. Зимний театр, гостиница «Приморская», Морпорт, библиотека им. Пушкина и другие места будут на нашем пути.
Поскольку по специальности и призванию я увлечённый историк и религиовед, мы изучим сочинскую архитектуру в контексте мировой истории. Зимний театр, гостиница «Приморская», Морпорт, библиотека им. Пушкина и другие места будут на нашем пути.
Ближайшие даты:
28
дек
дек
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|810 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Начнём с Зимнего театра. Обсудим, как несмотря на материализм советская архитектура Сочи повторяла черты древних культовых сооружений. Вы узнаете, какой древний храм стал прототипом для Зимнего театра, и предположите, почему так произошло.
- Пройдёмся по Приморскому парку, подышим целебным воздухом и разберёмся, почему гостиница «Приморская» была построена в архитектурном стиле, в котором строили дворцы для древних императоров.
- Познакомившись с уникальным зданием библиотеки им. Пушкина и домом доктора Аркадия Гордона, с помощью фотографий и реконструкций мы найдём прототипы этих архитектурных форм в древнем Иерусалиме.
- Поищем клеймо на якоре, который достали из моря в позапрошлом веке, а также почитаем надписи, оставленные туристами более 100 лет назад!
- Отыщем первый православный храм Сочи и раскроем, почему он построен именно в этом конкретном месте.
- Увидев стены старого форта, вы узнаете, как и зачем был основан Сочи.
- Спустившись к Морскому порту, я расскажу, почему здание морского вокзала не используется по назначению, а пассажирский терминал перенесён. А ещё вы поймёте, с чем схож морской порт, если его изображение перевернуть.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у касс Зимнего театра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Сочи
Здравствуйте! Я профессиональный сертифицированный гид с многолетним опытом. Живу и работаю в Сочи. Историческое образование и работа в науке дали знания, а работа в молодёжном центре научила интересно эти знания доносить. До встречи на экскурсии!
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