Архитектура Сочи и её тайные смыслы - на прогулке с гидом-историком
Групповая экскурсия в Сочи

Групповая экскурсия, которая поможет по-новому взглянуть на город

Архитектура создаёт настроение. Через формы и символы. Какой смысл вкладывали в свои творения архитекторы Сочи? Раскроем, гуляя по городу.

Поскольку по специальности и призванию я увлечённый историк и религиовед, мы изучим сочинскую архитектуру в контексте мировой истории. Зимний театр, гостиница «Приморская», Морпорт, библиотека им. Пушкина и другие места будут на нашем пути.
Архитектура Сочи и её тайные смыслы - на прогулке с гидом-историком
Архитектура Сочи и её тайные смыслы - на прогулке с гидом-историком
Архитектура Сочи и её тайные смыслы - на прогулке с гидом-историком
Архитектура Сочи и её тайные смыслы - на прогулке с гидом-историком
Архитектура Сочи и её тайные смыслы - на прогулке с гидом-историком
Архитектура Сочи и её тайные смыслы - на прогулке с гидом-историком
Архитектура Сочи и её тайные смыслы - на прогулке с гидом-историком
Ближайшие даты:
28
дек

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет810 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Начнём с Зимнего театра. Обсудим, как несмотря на материализм советская архитектура Сочи повторяла черты древних культовых сооружений. Вы узнаете, какой древний храм стал прототипом для Зимнего театра, и предположите, почему так произошло.
  • Пройдёмся по Приморскому парку, подышим целебным воздухом и разберёмся, почему гостиница «Приморская» была построена в архитектурном стиле, в котором строили дворцы для древних императоров.
  • Познакомившись с уникальным зданием библиотеки им. Пушкина и домом доктора Аркадия Гордона, с помощью фотографий и реконструкций мы найдём прототипы этих архитектурных форм в древнем Иерусалиме.
  • Поищем клеймо на якоре, который достали из моря в позапрошлом веке, а также почитаем надписи, оставленные туристами более 100 лет назад!
  • Отыщем первый православный храм Сочи и раскроем, почему он построен именно в этом конкретном месте.
  • Увидев стены старого форта, вы узнаете, как и зачем был основан Сочи.
  • Спустившись к Морскому порту, я расскажу, почему здание морского вокзала не используется по назначению, а пассажирский терминал перенесён. А ещё вы поймёте, с чем схож морской порт, если его изображение перевернуть.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у касс Зимнего театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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