Мы придумали формат арт-похода для тех, кто любит активный отдых, горы и творчество. Если вы устали лежать у моря, гулять по набережной среди толп туристов - приезжайте к нам в Красную Поляну гулять в горах, дышать свежим воздухом, рисовать, наслаждаться природой и общением в узком кругу единомышленников. Мы берем небольшие группы - до 6 человек.

Днём нас ждёт увлекательный треккинг с потрясающими видами на цветущие горы, вечером - ужин, песни и звездное небо, а утром мы напишем картину (навыки рисования не обязательны - получится даже у тех, кто не держал кисточку с детского сада. ), вкусно пообедаем и будем спускаться с гор, унося с собой самые яркие впечатления от проведенных выходных.

Бзерпинский карниз и его окрестности - бесспорный лидер среди краснополянских маршрутов по посещаемости. Это и понятно: доступность, прекрасные виды, альпийские луга… В то же время это полноценный поход с ночевкой в горах в палатках!

Маршрут пролегает по территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Начало пешей части - приют Пихтовый - верхняя станция канатной дороги ГЛК «Альпика-Сервис». Далее - зона реликтового колхидского леса, затем альпийская часть с разнообразием цветов, цветущих рододендронов и краснокнижных растений.

Трекинг подойдет для любого физически здорового человека, и даже детям от 8 лет, и то, это условно.