АРТ-ПОХОД с палатками в Красной Поляне

АРТ-ПОХОД с палатками в Красной Поляне
АРТ-ПОХОД с палатками в Красной Поляне
АРТ-ПОХОД с палатками в Красной Поляне
АРТ-ПОХОД с палатками в Красной Поляне
АРТ-ПОХОД с палатками в Красной Поляне
АРТ-ПОХОД с палатками в Красной Поляне
АРТ-ПОХОД с палатками в Красной Поляне
АРТ-ПОХОД с палатками в Красной Поляне

Что вы увидите 🤩

  • цветущие альпийские луга
  • пленэр акварелью в горах
  • собственноручно написанный шедевр, который хоть дома на стену, хоть на выставку, хоть в подарок близким
  • ночевка в горах в палатках
  • звездное небо и звездопад
  • восхождение на вершину 2450 метров
  • купание в ледяном горном озере
  • природа гор и величественные пейзажи
  • возможность увидеть диких заповедных животных - серн, туров, орланов и других
Мы придумали формат арт-похода для тех, кто любит активный отдых, горы и творчество. Если вы устали лежать у моря, гулять по набережной среди толп туристов - приезжайте к нам в Красную Поляну гулять в горах, дышать свежим воздухом, рисовать, наслаждаться природой и общением в узком кругу единомышленников. Мы берем небольшие группы - до 6 человек.
Днём нас ждёт увлекательный треккинг с потрясающими видами на цветущие горы, вечером - ужин, песни и звездное небо, а утром мы напишем картину (навыки рисования не обязательны - получится даже у тех, кто не держал кисточку с детского сада. ), вкусно пообедаем и будем спускаться с гор, унося с собой самые яркие впечатления от проведенных выходных.
Бзерпинский карниз и его окрестности - бесспорный лидер среди краснополянских маршрутов по посещаемости. Это и понятно: доступность, прекрасные виды, альпийские луга… В то же время это полноценный поход с ночевкой в горах в палатках!
Маршрут пролегает по территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Начало пешей части - приют Пихтовый - верхняя станция канатной дороги ГЛК «Альпика-Сервис». Далее - зона реликтового колхидского леса, затем альпийская часть с разнообразием цветов, цветущих рододендронов и краснокнижных растений.
Трекинг подойдет для любого физически здорового человека, и даже детям от 8 лет, и то, это условно.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Взрослый
18 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • билет на подъемник канатной дороги Альпика-3S (скипас) подъем и спуск - 1750 руб
  • билет на посещение Кавказского природного биосферного заповедника на 2 дня - 600 руб
  • все материалы для творчества
  • питание
  • местный трансфер по горному кластеру Красная Поляна
  • рюкзак
  • палатка
  • спальник с индивидуальным гигиеническим вкладышем (стирается после каждого гостя)
  • коврик
  • трекинговые палки
Что не входит
  • Авиа и жд билеты до Сочи/Красной Поляны
Где начинаем и завершаем
Начало: Нижняя станция КД «Олимпия»
Завершение: Нижняя станция КД «Олимпия» (село Эстосадок, конечная станция жд "Роза Хутор")
Когда и сколько длится?
Когда: Сбор участников 9 утра
Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Сбор участников 9 утра

Даниил П.
Даниил П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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