Что вас ожидает

Интересный Сочи в деталях

Как выглядит древо жизни? Какие народы населяли эти земли? Что в Сочи старше египетских пирамид? Это и многое другое вы узнаете на прогулке по живописным улицам. По пути повстречаете Высоцкого, Маяковского и других знаковых личностей. Познакомитесь с первым врачом города и увидите место, откуда начинаются все дороги Сочи. Услышите историю Успенского, Венчагова, Худякова, Мамонтова и других известных людей, живших здесь. А еще загадаете желание в самом «правильном» для этого месте!

Ключевые места посещения: Зимний театр, собор Михаила Архангела, Эллинский спуск, форт, Морской Вокзал и другие достопримечательности.

Организационные детали