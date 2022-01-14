Аудиоспектакль «Сочи с Хранителем времени»

Театрализованная прогулка по живописным местам города с эффектом погружения в другую реальность

В группе
до 15 чел.
На иммерсивной экскурсии вы станете участниками необычного представления, ожившего прямо на улицах города с помощью профессионального звукового дизайна, сопровождения харизматичного персонажа и силы вашего воображения.

Декорациями будут главные символы Сочи, героями — интересные личности, оставившие след в его судьбе, а сюжетом — легенды и истории о них.
Аудиоспектакль «Сочи с Хранителем времени»
Аудиоспектакль «Сочи с Хранителем времени»
Аудиоспектакль «Сочи с Хранителем времени»
Аудиоспектакль «Сочи с Хранителем времени»
Аудиоспектакль «Сочи с Хранителем времени»
Аудиоспектакль «Сочи с Хранителем времени»
Аудиоспектакль «Сочи с Хранителем времени»
Аудиоспектакль «Сочи с Хранителем времени»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Интересный Сочи в деталях

Как выглядит древо жизни? Какие народы населяли эти земли? Что в Сочи старше египетских пирамид? Это и многое другое вы узнаете на прогулке по живописным улицам. По пути повстречаете Высоцкого, Маяковского и других знаковых личностей. Познакомитесь с первым врачом города и увидите место, откуда начинаются все дороги Сочи. Услышите историю Успенского, Венчагова, Худякова, Мамонтова и других известных людей, живших здесь. А еще загадаете желание в самом «правильном» для этого месте!

Ключевые места посещения: Зимний театр, собор Михаила Архангела, Эллинский спуск, форт, Морской Вокзал и другие достопримечательности.

Организационные детали

  • Ведущий встретит вас, выдаст наушники, и вы отправитесь навстречу приключениям. В группах до 15 человек используются аудиогиды, при помощи которых вы сможете слушать спектакль в радиусе до 150 метров.
  • В случае сильного дождя прогулка будет отменена не позднее, чем за 1,5 часа до начала, а заказ можно будет перенести на другую удобную дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Зимнего Театра
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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