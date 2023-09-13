В путешествии по горнолыжным курортам вы оцените виды со смотровых площадок и полюбуетесь облаками под ногами на вершине Роза Пик. Посетите олимпийские места и прокатитесь на местных аттракционах. А по пути мы покажем вам живописные ущелья с реками, отвезём в уютное горное кафе и на пасеку. Кроме того, в конце поездки вы сможете посмотреть шоу поющих фонтанов.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🏞 Вы увидите ущелье Кавказского заповедника, Ахштырский каньон с горной рекой под Скайпарком и вантовый мост. Посетите форелевое хозяйство и минеральный источник. Вкусно пообедаете в горном кафе и отведаете ароматный мёд с местной пасеки.

🏔 Ну а в центре внимания — курорты сочинского горного кластера! «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна» будут в вашем распоряжении. Вы почувствуете атмосферу Олимпиады 2014. Подниметесь по канатной дороге на высоту 2320 над уровнем моря, где облака — под ногами. Прогуляетесь по Олимпийской деревне и знаменитой аллее флагов стран-участников. А при желании на высоте 1170 метров промчитесь на аттракционе «Родельбан».

В завершение мы отвезём вас в Олимпийский парк на шоу поющих фонтанов.

Организационные детали