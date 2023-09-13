Самый популярный формат однодневной поездки в "Красную Поляну", "Розу Хутор" и "Газпром"
В путешествии по горнолыжным курортам вы оцените виды со смотровых площадок и полюбуетесь облаками под ногами на вершине Роза Пик. Посетите олимпийские места и прокатитесь на местных аттракционах. А по пути мы покажем вам живописные ущелья с реками, отвезём в уютное горное кафе и на пасеку. Кроме того, в конце поездки вы сможете посмотреть шоу поющих фонтанов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🏞 Вы увидите ущелье Кавказского заповедника, Ахштырский каньон с горной рекой под Скайпарком и вантовый мост. Посетите форелевое хозяйство и минеральный источник. Вкусно пообедаете в горном кафе и отведаете ароматный мёд с местной пасеки.
🏔 Ну а в центре внимания — курорты сочинского горного кластера! «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна» будут в вашем распоряжении. Вы почувствуете атмосферу Олимпиады 2014. Подниметесь по канатной дороге на высоту 2320 над уровнем моря, где облака — под ногами. Прогуляетесь по Олимпийской деревне и знаменитой аллее флагов стран-участников. А при желании на высоте 1170 метров промчитесь на аттракционе «Родельбан».
В завершение мы отвезём вас в Олимпийский парк на шоу поющих фонтанов.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер туда и обратно на комфортабельных автобусах с климат-контролем (Сочи, Адлер, Сириус); сопровождение профессионального гида; страховка; дегустации вина и мёда; посещение горных курортов; канатная дорога на вершину Роза Пик
- Дети до 6 лет едут бесплатно на руках у родителей, если нужно посадочное место, выбирайте соответствующую категорию билета
- Дополнительные расходы:обед в горном кафе; посещение минерального источника Чвижепсе — 100 руб. с человека; один спуск на родельбане — 500 руб. с человека
- Экскурсия адаптирована для маленьких детей, пенсионеров и инвалидов-колясочников. Учитываются льготы для некоторых категорий граждан: студенты, пенсионеры от 60 лет, инвалиды.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на центральных улицах Сочи, Адлера, Сириуса
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Сочи
Провела экскурсии для 2518 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария, я представляю туристическое агентство в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.
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Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Роза Хутор
Популярные места
Красная поляна
Олимпийская деревня
Форелевое хозяйство
Животные
Фонтаны
Шоу фонтанов
Олимпийский Парк
Канатная дорога
Смотровые площадки
Природа
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