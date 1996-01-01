Легенды подземного мираВоронцовские пещеры и чай — два символа нашего города. Ежегодно сотни туристов спешат купить сувенирную продукцию на Хостинской чайной фабрике и не менее увлеченно погрузиться в подземный мир воронцовских пещер — настоящее царство Аида, около врат которого застыла в камне богиня Деметра, и только воды бурной Хосты омывают её лицо.
Вы знаете эту легенду? Если нет, то вам обязательно следует попробовать себя в роли минотавра и пройти подземным лабиринтом Воронцовских пещер —самой крупной карстовой полости в регионе. В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете:• о том как образуются пещеры;
об уникальности Воронцовских пещер Сочи;
раскроете тайны приготовления вкусного чайного напитка. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Трансфер по программе экскурсии
Работа экскурсовода.
Что не входит
Входные билеты на объекты показа
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.