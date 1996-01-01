  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Автомобильное путешествие в Воронцовские пещеры — Царство Аида

4.6
8 отзывов
Анна С.
Анна С. – Гид из Сочи
Уже много лет я хожу в горы ⛰️, люблю Кавказ и его историю 📖, самобытность и культуру, а теперь хочу и вас познакомить со своими любимыми окрестностями города Сочи.

Во время нашего похода вас ждут крупнейшие пещеры в Сочи, погружение в настоящее царство Аида, а также чайная плантация и настоящая чайная фабрика.

Вы погрузитесь в традиции и обычаи Краснодарского края, соберете свой собственный сорт чая и узнаете удивительные легенды, которые окружают Воронцовские пещеры.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-18 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Автомобильное путешествие в Воронцовские пещеры — Царство Аида
Автомобильное путешествие в Воронцовские пещеры — Царство Аида

Что вы увидите

  • Воронцовские пещеры
  • Хостинская чайная фабрика
  • Чайные плантации
  • Долина реки Восточная Хоста
  • Сочинский национальный парк
Легенды подземного мираВоронцовские пещеры и чай — два символа нашего города. Ежегодно сотни туристов спешат купить сувенирную продукцию на Хостинской чайной фабрике и не менее увлеченно погрузиться в подземный мир воронцовских пещер — настоящее царство Аида, около врат которого застыла в камне богиня Деметра, и только воды бурной Хосты омывают её лицо.
Вы знаете эту легенду? Если нет, то вам обязательно следует попробовать себя в роли минотавра и пройти подземным лабиринтом Воронцовских пещер —самой крупной карстовой полости в регионе. В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете:• о том как образуются пещеры;
  • об уникальности Воронцовских пещер Сочи;
  • раскроете тайны приготовления вкусного чайного напитка. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Трансфер по программе экскурсии
  • Работа экскурсовода.
Что не входит
  • Входные билеты на объекты показа
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Автомобильное путешествие в Воронцовские пещеры — Царство Аида
Автомобильное путешествие в Воронцовские пещеры — Царство Аида
Автомобильное путешествие в Воронцовские пещеры — Царство Аида
Автомобильное путешествие в Воронцовские пещеры — Царство Аида

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

8 отзывов оставили туристы

Анна С. проводит ещё 5 экскурсий

Пешеходная экскурсия в Каньоны Псахо
6 000
6 часов
Пешеходная экскурсия в Каньоны Псахо
24 отзыва
Обзорная экскурсия по Сочи
3 000
3 часа
Обзорная экскурсия по Сочи
21 отзыв
Обзорная экскурсия по Абхазии
16 000
14 часов
Обзорная экскурсия по Абхазии
20 отзывов
Прогулка вдоль рек Ажек и Агва в Сочи
6 000
6 часов
Прогулка вдоль рек Ажек и Агва в Сочи
14 отзывов
ЗЗ водопада — национальный интерактив
12 000
8 часов
ЗЗ водопада — национальный интерактив
3 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
161 отзыв
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
157 отзывов
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
109 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
98 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
92 отзыва
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
скидка40%
900
540
9 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
91 отзыв
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи