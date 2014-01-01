Авторская экскурсия по всей Красной поляне

Вы отправитесь к главным горнолыжным курортам европейского уровня Красной Поляны, по пути заезжая на...

Вы отправитесь к главным горнолыжным курортам европейского уровня Красной Поляны, по пути заезжая на великие смотровые площадки.

Вы сможете «прокачаете» здоровье у минерального источника и попробуете чистейший горный мед.

А в самой Красной Поляне осмотрите локации связанные с сочинской Олимпиадой 2014, попутно наслаждаясь великолепием современной архитектуры, узнаете о спортивных достижениях соотечественников и историю края.

С помощью канатной дороги покорите неприступные горы Кавказа.
Авторская экскурсия по всей Красной поляне
Авторская экскурсия по всей Красной поляне
Авторская экскурсия по всей Красной поляне
Авторская экскурсия по всей Красной поляне
Авторская экскурсия по всей Красной поляне

Что вы увидите 🤩

  • смотровая в Ахштырском каньоне
  • смотровая на ущелье Ахцу
  • минеральный источник Чвижепсе
  • поселок Красна поляна
  • курорт Красная поляна
  • курорт Роза хутор
  • курорт Газпром
Что вас ждет
Ущелья, старинная дорога, смотровые площадки, нарзановый источник и чистейший горный медок
По дороге к курорту мы остановимся на смотровых площадках с потрясающими видами. Окажемся в теснине Ахштырского ущелья, где когда-то было дно мирового океана Тетис. Высота белых «Корабельных скал» над рекой Мзымтой достигает 300 метров! Между ними размещен первый в России парк приключений на высоте — Скайпарк, историю которого вы услышите. А еще увидите самый длинный в России подвесной мост.
После попадем в ущелье Ахцу — это природная граница между климатическими зонами. Нам откроется вид на Главный Кавказский хребет и места, где снимали фильмы «Кавказская пленница» и «Роман и Франческо».
Следом последует остановка у Нарзанного источника — единственного в РФ с такой минерализацией — вы устроите «природную диагностику» своего организма. Далее будет дегустация меда и вина и обед в уютном кафе.
Олимпийское наследие и пейзажи Кавказа
Курорты Красной Поляны встретят вас в своем спортивном великолепии: здесь каждый метр пропитан историями побед олимпийцев. Вы узнаете, почему комплекс трамплинов «Русские горки» является одним из самых дорогих олимпийских объектов в мире, почувствуете себя чемпионом, взобравшись на пьедестал победителей Олимпиады, и сделаете снимки на фоне знаменитой Ратуши с часами. А после сможете полюбоваться панорамами Кавказских гор, проплывая в кабинке канатной дороги на макушками деревьев.

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослый
600 ₽
Детский
500 ₽
Пенсионный
500 ₽
Льготный
500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсовод
  • Дегустация
Что не входит
  • Обед
  • Канатная дорога
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберем вас с ближайшей к вам остановки, либо КПП
Завершение: Доставляем туда, откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Тур проходит ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Тур проходит ежедневно

Алекснадр А.
Алекснадр А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

👥Групповые🚌На автобусе🧐Авторские🎫Билеты🧒Для детей🏛История и архитектура⚙️Необычные☃️Зимние☀️ЛетниеГоры🏡Выездные☀️На целый день🔭Обзорные#Экскурсии по олимпийским объектам#Развлечения и билеты#Авторские

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Горнолыжные курорты Красной Поляны
800
за 1 чел.
Горнолыжные курорты Красной Поляны
Приглашаем Вас на увлекательную экскурсию по трём горнолыжным курортам Красной поляны с подъёмом на...
Ежедневно в 9:45
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны
1 300
за 1 чел.
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны
Это незабываемое путешествие по всем трём горнолыжным курортам Красной Поляны в сопровождении только...
Ежедневно с 10:00 до 19:00
Курорты Красной Поляны
Индивидуальная экскурсия
4.9
7
5ч 30м
7 900
за 1-4 чел.
Курорты Красной Поляны
Обзорная автомобильная экскурсия по визитным карточкам поселка и лайфхаки от местного жителя
Экскурсия на Розу Хутор и панорамы Красной Поляны из Сочи
Индивидуальная экскурсия
4.9
26
7ч 30м
9000
7 200
за 1-3 чел.
Экскурсия на Розу Хутор и панорамы Красной Поляны из Сочи
Побывать в ущельях, испить нарзана, открыть истории олимпийских побед и насладиться видами с канатки
Красная поляна + шоу фонтанов
Индивидуальная экскурсия
4.2
10
10ч
8 000
за 1-4 чел.
Красная поляна + шоу фонтанов
Вы отправитесь в наиболее отдаленный от моря район Сочи - Красную поляну
в любой день в 12:00
Путешествие «Красная Поляна»
Индивидуальная экскурсия
5
18
10ч
16 900
за 1-4 чел.
Путешествие «Красная Поляна»
Авторская индивидуальная экскурсия на автомобиле премиум-класса Ауди Q3 2015 г
Ежедневно по договоренности
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
4.7
93
10ч
900
за 1 чел.
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
Вы отправитесь в наиболее отдаленный от моря район Сочи - Красную поляну
Ежедневно с 9:00 и с 12:00
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
4.8
89
1200
600
за 1 чел.
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады в Сочи
Полюбоваться «русской Швейцарией» и узнать, как милый поселок стал курортом международного уровня
ежедневно в 10:00
Старая новая Красная Поляна
Индивидуальная экскурсия
4.5
10
5 000
за 1-4 чел.
Старая новая Красная Поляна
История, современность, природа и колорит популярного курорта – с отправлением из Красной поляны
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Индивидуальная экскурсия
5
7
12 000
за 1-4 чел.
Красная поляна, закат в горах и легенды Кавказских гор
Познакомиться с миром живописного горнолыжного курорта
Путешествие в сердце «Красной Поляны»
800
за 1 чел.
Путешествие в сердце «Красной Поляны»
Из Сочи мы отправимся в курортный поселок, где в 2014 году проходили Олимпийские игры
Ежедневно в 10:00
Русская Швейцария: комфортная природа Красной поляны
Индивидуальная экскурсия
5
1
8 000
за 1-7 чел.
Русская Швейцария: комфортная природа Красной поляны
Максимально насыщенная экскурсия по живописным окрестностям Сочи и знакомство с курортами Красная...
В любой день, по договоренности с туристом
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺