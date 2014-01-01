Что вас ждет

Ущелья, старинная дорога, смотровые площадки, нарзановый источник и чистейший горный медок

По дороге к курорту мы остановимся на смотровых площадках с потрясающими видами. Окажемся в теснине Ахштырского ущелья, где когда-то было дно мирового океана Тетис. Высота белых «Корабельных скал» над рекой Мзымтой достигает 300 метров! Между ними размещен первый в России парк приключений на высоте — Скайпарк, историю которого вы услышите. А еще увидите самый длинный в России подвесной мост.

После попадем в ущелье Ахцу — это природная граница между климатическими зонами. Нам откроется вид на Главный Кавказский хребет и места, где снимали фильмы «Кавказская пленница» и «Роман и Франческо».

Следом последует остановка у Нарзанного источника — единственного в РФ с такой минерализацией — вы устроите «природную диагностику» своего организма. Далее будет дегустация меда и вина и обед в уютном кафе.

Олимпийское наследие и пейзажи Кавказа

Курорты Красной Поляны встретят вас в своем спортивном великолепии: здесь каждый метр пропитан историями побед олимпийцев. Вы узнаете, почему комплекс трамплинов «Русские горки» является одним из самых дорогих олимпийских объектов в мире, почувствуете себя чемпионом, взобравшись на пьедестал победителей Олимпиады, и сделаете снимки на фоне знаменитой Ратуши с часами. А после сможете полюбоваться панорамами Кавказских гор, проплывая в кабинке канатной дороги на макушками деревьев.