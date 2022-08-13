Вечер в Сочи — время для неспешных прогулок и нетривиальных историй. Мы пройдем по красной линии города, и вам станет очевидно: за каждым фасадом здесь скрыты сюжеты о безусловных триумфах, риске и неоправданных надеждах. Вспомним о Высоцком и Маяковском, встретим закат у моря и выясним, почему Сочи — тот город, который вдохновляет, очаровывает и влюбляет в себя.

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Описание

Что вас ожидает

Любовь, «вписанная» в архитектуру Сочи

Через нашу историческую прогулку по Сочи красной линией пройдет тема любви, которая способна менять города. Вы удивитесь, как неожиданно порой истории любви проглядывают через архитектуру Сочи.

Мы рассмотрим морской вокзал и обсудим, как курортный роман со звездой-киноактрисой вдохновил влюблённого архитектора на шедевр.

и обсудим, как курортный роман со звездой-киноактрисой вдохновил влюблённого архитектора на шедевр. Пройдем вдоль пальмовой аллеи : здесь я расскажу, при каких романтичных обстоятельствах была посажена первая в Сочи пальма и какой фурор она произвела.

: здесь я расскажу, при каких романтичных обстоятельствах была посажена первая в Сочи пальма и какой фурор она произвела. Вы увидите роскошный железнодорожный вокзал и поймёте, что триумф иногда может поставить крест на карьере гениального автора.

и поймёте, что триумф иногда может поставить крест на карьере гениального автора. Прогуляетесь по парку Ривьера и увидите руины гостиницы, где случались самые громкие на курорте романы и скандалы.

и увидите руины гостиницы, где случались самые громкие на курорте романы и скандалы. А пройдя вдоль Курортного проспекта, узнаете, как любовь Сталина к «городу солнца» навсегда изменила эти места.

Романтичным финалом станет, конечно, морской закат: встретить его я предложу в специальном амфитеатре на пляже «Ривьера».

Курортный роман… с городом

Я расскажу о бурном романе Владимира Маяковского и актрисы Вероники Полонской, о прощальном лете в Сочи разведчика Рихарда Зорге, о романтической поездке Владимира Высоцкого и Марины Влади. Но мы не будем ограничиваться лишь курортными романами: вы услышите, как сам город влюблял в себя, как Сочи вдохновлял людей на прозу и поэзию, архитектурные шедевры. И, наконец, поймете, как гиблые места превратились в рай на земле.

Организационные детали