Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Любовь, «вписанная» в архитектуру Сочи
Через нашу историческую прогулку по Сочи красной линией пройдет тема любви, которая способна менять города. Вы удивитесь, как неожиданно порой истории любви проглядывают через архитектуру Сочи.
Мы рассмотрим морской вокзал и обсудим, как курортный роман со звездой-киноактрисой вдохновил влюблённого архитектора на шедевр.
Пройдем вдоль пальмовой аллеи: здесь я расскажу, при каких романтичных обстоятельствах была посажена первая в Сочи пальма и какой фурор она произвела.
Вы увидите роскошный железнодорожный вокзал и поймёте, что триумф иногда может поставить крест на карьере гениального автора.
Прогуляетесь по парку Ривьера и увидите руины гостиницы, где случались самые громкие на курорте романы и скандалы.
А пройдя вдоль Курортного проспекта, узнаете, как любовь Сталина к «городу солнца» навсегда изменила эти места.
Романтичным финалом станет, конечно, морской закат: встретить его я предложу в специальном амфитеатре на пляже «Ривьера».
Курортный роман… с городом
Я расскажу о бурном романе Владимира Маяковского и актрисы Вероники Полонской, о прощальном лете в Сочи разведчика Рихарда Зорге, о романтической поездке Владимира Высоцкого и Марины Влади. Но мы не будем ограничиваться лишь курортными романами: вы услышите, как сам город влюблял в себя, как Сочи вдохновлял людей на прозу и поэзию, архитектурные шедевры. И, наконец, поймете, как гиблые места превратились в рай на земле.
Организационные детали
Если вы остановились в Сириусе (Имеритинский курорт), Адлере, Дагомысе, то до места начала экскурсии удобно и комфортно добраться на электричке «Ласточка». Расписание электрички я пришлю вам в вотсап.
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Сочи
Провела 654 экскурсии для 839 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Анна, я журналист и сертифицированный экскурсовод. Убеждена, что в каждой истории интересны подробности, детали, любопытные факты. Вы можете забыть дату постройки старинного особняка, но те мелодрамы и детективы, что там разворачивались, вы не забудете. Я покажу вам старый Сочи через истории самых знаменитых курортников: от Шаляпина до Сталина. Мы окунемся в атмосферу всесоюзной здравницы и узнаем тайны первых особняков и их владельцев.