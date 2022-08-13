Авторский променад по Сочи: роман с городом

Вечерняя прогулка вдоль моря с любопытными историями о мечтах, триумфах и любви

5
1 отзыв
Вечер в Сочи — время для неспешных прогулок и нетривиальных историй.

Мы пройдем по красной линии города, и вам станет очевидно: за каждым фасадом здесь скрыты сюжеты о безусловных триумфах, риске и неоправданных надеждах.

Вспомним о Высоцком и Маяковском, встретим закат у моря и выясним, почему Сочи — тот город, который вдохновляет, очаровывает и влюбляет в себя.
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Авторский променад по Сочи: роман с городом
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Описание

Что вас ожидает

Любовь, «вписанная» в архитектуру Сочи

Через нашу историческую прогулку по Сочи красной линией пройдет тема любви, которая способна менять города. Вы удивитесь, как неожиданно порой истории любви проглядывают через архитектуру Сочи.

  • Мы рассмотрим морской вокзал и обсудим, как курортный роман со звездой-киноактрисой вдохновил влюблённого архитектора на шедевр.
  • Пройдем вдоль пальмовой аллеи: здесь я расскажу, при каких романтичных обстоятельствах была посажена первая в Сочи пальма и какой фурор она произвела.
  • Вы увидите роскошный железнодорожный вокзал и поймёте, что триумф иногда может поставить крест на карьере гениального автора.
  • Прогуляетесь по парку Ривьера и увидите руины гостиницы, где случались самые громкие на курорте романы и скандалы.
  • А пройдя вдоль Курортного проспекта, узнаете, как любовь Сталина к «городу солнца» навсегда изменила эти места.

Романтичным финалом станет, конечно, морской закат: встретить его я предложу в специальном амфитеатре на пляже «Ривьера».

Курортный роман… с городом

Я расскажу о бурном романе Владимира Маяковского и актрисы Вероники Полонской, о прощальном лете в Сочи разведчика Рихарда Зорге, о романтической поездке Владимира Высоцкого и Марины Влади. Но мы не будем ограничиваться лишь курортными романами: вы услышите, как сам город влюблял в себя, как Сочи вдохновлял людей на прозу и поэзию, архитектурные шедевры. И, наконец, поймете, как гиблые места превратились в рай на земле.

Организационные детали

  • Если вы остановились в Сириусе (Имеритинский курорт), Адлере, Дагомысе, то до места начала экскурсии удобно и комфортно добраться на электричке «Ласточка». Расписание электрички я пришлю вам в вотсап.
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Е
13 авг 2022
Экскурсия очень понравилась! Спасибо Анне зато, что смогла заинтересовать очень интересными рассказами о Сочи!

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