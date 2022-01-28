Авторский релакс-тур с баней

В группе
до 35 чел.
Авторский релакс-тур с баней
Авторский релакс-тур с баней
Авторский релакс-тур с баней
Авторский релакс-тур с баней
Авторский релакс-тур с баней
Авторский релакс-тур с баней
Авторский релакс-тур с баней

Что вы можете увидеть 🤩

  • Малое кольцо тисо-самшитовой рощи
  • Растения, занесённые в красную книгу
  • Хостинские чайные плантации
  • Каньон Белые скалы
  • Фруктовый сад
  • Частная винодельня
  • Нависающие белые скалы
  • Горные кристально-чистые реки
  • Баня в природе.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Авторская экскурсия "Релакс тур" идеально подойдёт для тех, кто бывал в основных местах Сочи и хочет побольше посмотреть здешнюю природу. Тут вы сможете отдохнуть телом и душой.

Малое кольцо тисо-самшитовой рощи

Тисо-самшитовая роща - это невероятной красоты место, где вы встретите растения, занесённый в красную книгу, спокойствие и тишину, а также огромное количество мест для фотографий.

Хостинские чайные плантации

Прогулка по плантации откроет для вас прекрасные чайные ряды, сложившиеся в чудесную картину, а экскурсовод с радостью расскажет о процессе изготовления чая. После прогулки вы также посетите чайную церемонию.

Каньон Белые скалы

Каньон Белые скалы - это живописный уголок в долине реки Большая Хоста в Навалищенском ущелье. Тут природа создаёт чудеса! Проходя вдоль белых скал, вы попадете к фруктовому саду.

Фруктовый сад

Тут вас встретит потрясающий сад с большим разнообразием фруктов. На территории сада находится частная винодельня, где сам владелец расскажет вам о процессе изготовления вина, которое вы сможете попробовать на дегустации.

Навалищенское ущелье

Нависающие скалы, изумрудные озёра с кристально-чистой водой, узоры многовековых горных пород, а также самшитовые леса - это то, что вы увидите в этом месте и обязательно надолго запомните.

Отдых в бане

На территории ущелья также есть баня, ресторан и беседки, которые вы посетите. Это отличная возможность насладиться неспешным отдыхом на фоне потрясающих видов, а также попариться в бане 2 часа.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Комфортабельный транспорт
  • Сопровождение профессионального гида-экскурсовода
  • Экосбор в Сочинский национальный парк
  • Экскурсия по чайным плантациям
  • Чайная церемония
  • Экскурсия по частной винодельне
  • Дегустация мёда и вин
  • Посещение бани.
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от отеля, либо от ближайшей остановки
Завершение: Привозим к месту отправки
Когда и сколько длится
Когда: По понедельникам и пятницам с 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По понедельникам и пятницам с 9:00

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