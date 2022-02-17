11:00-19:00

Что вас ждет?

Аттракционы виртуальной реальности с автосимулятором позволят Вам почувствовать себя в роли пилота гоночного болида. Во время посещения Автосимулятора Формулы-1, вы познаете все те же ощущения, которые испытывают гонщики.

К вашим услугам новейший автосимулятор, меняющий угол наклона, в зависимости от скорости и вхождения в поворот, и несколько виртуальных трасс на выбор.