Аттракционы виртуальной реальности с автосимулятором позволят Вам почувствовать себя в роли пилота гоночного болида. Во время посещения Автосимулятора Формулы-1, вы познаете все те же ощущения, которые испытывают гонщики.
К вашим услугам новейший автосимулятор, меняющий угол наклона, в зависимости от скорости и вхождения в поворот, и несколько виртуальных трасс на выбор.
Завершение: ГКК Альпика Сервис (рядом с рестораном Мюнхгаузен)
Когда и сколько длится
Когда: 11:00-19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Бронирование сеанса возможно не менее
чем за 60 минут до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
11:00-19:00
МОРЕ — Ваш гид в Сочи
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них