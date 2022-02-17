Автосимулятор «Формула-1»‎

Аттракционы виртуальной реальности с автосимулятором позволят Вам почувствовать себя в роли пилота гоночного болида

Индивидуальная
Аттракционы виртуальной реальности с автосимулятором позволят Вам почувствовать себя в роли пилота гоночного болида.

К вашим услугам новейший автосимулятор, меняющий угол наклона, в зависимости от скорости и вхождения в поворот, и несколько виртуальных трасс на выбор.
Автосимулятор «Формула-1»‎
Автосимулятор «Формула-1»‎
Автосимулятор «Формула-1»‎
Автосимулятор «Формула-1»‎
Автосимулятор «Формула-1»‎
Автосимулятор «Формула-1»‎

Что вас ждет?

Аттракционы виртуальной реальности с автосимулятором позволят Вам почувствовать себя в роли пилота гоночного болида. Во время посещения Автосимулятора Формулы-1, вы познаете все те же ощущения, которые испытывают гонщики.
К вашим услугам новейший автосимулятор, меняющий угол наклона, в зависимости от скорости и вхождения в поворот, и несколько виртуальных трасс на выбор.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сеанс от 1 до 4 человек
  • согласно выбранному временному тарифу
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Эстокадок, ул Олимпийская 24, ГКК «Альпика Сервис»
Завершение: ГКК Альпика Сервис (рядом с рестораном Мюнхгаузен)
Когда и сколько длится
Когда: 11:00-19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Бронирование сеанса возможно не менее
  • чем за 60 минут до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

11:00-19:00

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