время выезда согласовывается заранее с нашим менеджером

Морская баня, шашлык и морская рыбалка на специальном судне до 8 пассажиров на борту.
Что вас ждет
Паримся, купаемся, рыбачим и наслаждаемся панорамным видом гор с моря.
Весь улов забирается рыбаками безвозмездно, бывают такие дни, когда один человек может выловить 5 кг. рыбы, но улов не гарантируется, может случиться и совершенно не рыбный день(((
В этом случае, когда совсем ничего, громко включаем музыку и начинаем веселиться. Для этого вокруг судна чистейшее море!
Купаемся и наслаждаемся морем и солнцем и тут-то пригодятся напитки и перекус, которые вы принесёте с собой.
В море мы проведем 4 часа. Предоставим снасти.
Важно знать
Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям. В случае отмены рейса, приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.
Важно!
1. Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей свидетельство о рождении!
2. Оплата только после согласования поездки с нашим менеджером!
Тур ограниченный по времени и возможно уже не будет бани на ту дату что вы хотите забронировать!
В стоимость экскурсии включено:
- 4 часа морской прогулки с баней;
- рыбалка,
- удочки и спиннинги,
- купание в море в хорошую погоду.
- трансфер по Адлеру;
Туристы оплачивают самостоятельно:
- трансфер из других районов;
- напитки и легкие закуски (можно взять с собой на борт),