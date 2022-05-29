время выезда согласовывается заранее с нашим менеджером

Морская баня, шашлык и морская рыбалка на специальном судне до 8 пассажиров на борту.

Что вас ждет

Паримся, купаемся, рыбачим и наслаждаемся панорамным видом гор с моря.

Весь улов забирается рыбаками безвозмездно, бывают такие дни, когда один человек может выловить 5 кг. рыбы, но улов не гарантируется, может случиться и совершенно не рыбный день(((

В этом случае, когда совсем ничего, громко включаем музыку и начинаем веселиться. Для этого вокруг судна чистейшее море!

Купаемся и наслаждаемся морем и солнцем и тут-то пригодятся напитки и перекус, которые вы принесёте с собой.

В море мы проведем 4 часа. Предоставим снасти.

Важно знать

Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям. В случае отмены рейса, приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.

Важно!

1. Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей свидетельство о рождении!

2. Оплата только после согласования поездки с нашим менеджером!

Тур ограниченный по времени и возможно уже не будет бани на ту дату что вы хотите забронировать!

В стоимость экскурсии включено:

4 часа морской прогулки с баней;

рыбалка,

удочки и спиннинги,

купание в море в хорошую погоду.

трансфер по Адлеру;

Туристы оплачивают самостоятельно: