время выезда согласовывается заранее с нашим менеджером

Баня в море, рыбалка и шашлычок в Адлере

Приглашаем вас отвлечься от всех забот и отправиться в открытое море! Там, на волнах, вас ждёт купание и рыбалка

Приглашаем вас отвлечься от всех забот и отправиться в открытое море! Там, на волнах, вас ждёт купание и рыбалка.

Улов можно будет приготовить прямо на борту, а если вы выйдете в море днём, успеете полюбоваться завораживающим сочинским закатом.
Баня в море, рыбалка и шашлычок в Адлере
Баня в море, рыбалка и шашлычок в Адлере
Баня в море, рыбалка и шашлычок в Адлере
Баня в море, рыбалка и шашлычок в Адлере
Баня в море, рыбалка и шашлычок в Адлере
Морская баня, шашлык и морская рыбалка на специальном судне до 8 пассажиров на борту.

Что вас ждет

Паримся, купаемся, рыбачим и наслаждаемся панорамным видом гор с моря.
Весь улов забирается рыбаками безвозмездно, бывают такие дни, когда один человек может выловить 5 кг. рыбы, но улов не гарантируется, может случиться и совершенно не рыбный день(((
В этом случае, когда совсем ничего, громко включаем музыку и начинаем веселиться. Для этого вокруг судна чистейшее море!
Купаемся и наслаждаемся морем и солнцем и тут-то пригодятся напитки и перекус, которые вы принесёте с собой.
В море мы проведем 4 часа. Предоставим снасти.

Важно знать

Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям. В случае отмены рейса, приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.

Важно!

1. Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей свидетельство о рождении!
2. Оплата только после согласования поездки с нашим менеджером!
Тур ограниченный по времени и возможно уже не будет бани на ту дату что вы хотите забронировать!

В стоимость экскурсии включено:

  • 4 часа морской прогулки с баней;
  • рыбалка,
  • удочки и спиннинги,
  • купание в море в хорошую погоду.
  • трансфер по Адлеру;

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • трансфер из других районов;
  • напитки и легкие закуски (можно взять с собой на борт),

Ответы на вопросы

Что входит
  • 4 часа морской прогулки
  • Морская баня
  • Рыбалка
  • Прокат удочек и спиннингов
  • Купание в море в хорошую погоду
  • Трансфер по Адлеру
Что не входит
  • Трансфер из других райнов
  • Напитки и легкие закуски (можно взять с собой на борт)
Место начала и завершения?
порт Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: время выезда согласовывается заранее с нашим менеджером
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Важно!
  • 1. Все пассажиры должны иметь при себе удостоверения личности, на детей свидетельство о рождении!
  • 2. Оплата только после согласования поездки с нашим менеджером!
  • Тур ограниченный по времени и возможно уже не будет бани на ту дату что вы хотите забронировать!
  • Мы скоро свяжемся с вами или вы можете самостоятельно нам позвонить или написать в ватсап
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

время выезда согласовывается заранее с нашим менеджером

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