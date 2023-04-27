Скажите, вы обращете внимание на птиц? Любите гулять по паркам и рассматривать пернатых? Знаете что такое «бердвотчинг»? Тогда эта экскурсия-прогулка вам обязательно понравится!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Вы побываете в Орнитологическом парке с большим водоемом, в котором живут утки, лебеди, камышницы, лысухи, гуси. А также — большая парковая зона с гнездящимися фоновыми и перелетными птицами. Несколько вольеров с одомашненными пернатыми, кроликами, свежий воздух, бинокль для наблюдения и море интересных фактов о разных видах птиц!
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Вход в кластер 7
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Можно с детьми
Необычные
Летние
Парки
Природа и пейзажи
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Дата и количество участников выбирается при бронировании