Бердвотчинг в Орнитологическом парке

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Скажите, вы обращете внимание на птиц? Любите гулять по паркам и рассматривать пернатых? Знаете что такое «бердвотчинг»? Тогда эта экскурсия-прогулка вам обязательно понравится!
Бердвотчинг в Орнитологическом парке
Бердвотчинг в Орнитологическом парке
Бердвотчинг в Орнитологическом парке
Бердвотчинг в Орнитологическом парке
Бердвотчинг в Орнитологическом парке
Бердвотчинг в Орнитологическом парке
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Вы побываете в Орнитологическом парке с большим водоемом, в котором живут утки, лебеди, камышницы, лысухи, гуси. А также — большая парковая зона с гнездящимися фоновыми и перелетными птицами. Несколько вольеров с одомашненными пернатыми, кроликами, свежий воздух, бинокль для наблюдения и море интересных фактов о разных видах птиц!

Ежедневно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Вход в кластер 7
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Необычные
Летние
Парки
Природа и пейзажи

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