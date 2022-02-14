Бердвотчинг в орнитологическом парке Сочи

Понаблюдать за дикими пернатыми, научиться отличать разные виды птиц и узнать об их повадках

5
1 отзыв
Индивидуальная
Имеретинская низменность — ключевая станция миграции птиц России: мало где можно одновременно увидеть такое разнообразие пернатых.

Предлагаю вам сбежать из шумного Сочи в уютный Орнитологический парк и заняться бердвотчингом.

Вы отыщете редких птиц, научитесь их распознавать и узнаете об их повадках.

А может, после нашей прогулки даже сами станете бердвотчером!
Бердвотчинг в орнитологическом парке Сочи
Бердвотчинг в орнитологическом парке Сочи
Бердвотчинг в орнитологическом парке Сочи
Бердвотчинг в орнитологическом парке Сочи
Бердвотчинг в орнитологическом парке Сочи
Бердвотчинг в орнитологическом парке Сочи
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Что вас ожидает

🦆 Захватывающий мир пернатых
Мы встретимся у входа в Орнитологический парк Сочи и отправимся изучать его обитателей. Вооружившись биноклем и специальными карточками, вы научитесь распознавать десятки видов птиц: некоторые из них живут в вольерах и водоемах парка, другие гостят здесь в период миграции. Мы посмотрим на мандаринок и лебедей, поговорим о повадках фазанов и куропаток, полюбуемся амадинами и кореллами. А если повезет, повстречаем цапель, лысух, караваек и камышниц — особенно велика вероятность увидеть их утром и вечером.

🔍 Бердвотчинг и всё, что нужно знать о птицах!
Кроме интересных фактов о птицах, которых мы будем рассматривать, я поделюсь и другой любопытной информацией. Например, разберемся, куда и зачем направляются перелетные птицы, чем занимаются орнитологи, как помочь птицам зимой и что делать, если нашел выпавшего из гнезда птенца. А еще рассмотрим бердвотчинг как современный вид спорта, духовную практику и научную деятельность! Но главная моя цель — помочь ребятам научиться наблюдательности и бережному отношению к природе.

Кому подойдет экскурсия

Прогулка будет особенно интересна семьям с детьми и любознательным путешественникам, которые хотят приобщиться к миру сочинской природы.

Организационные детали

  • Вход в кластер орнитологического парка бесплатный
  • Захватите с собой корм для птиц (не соленое, не жареное, не хлеб). Сырые семечки — лучшее лакомство.
  • Для прогулки по парку необходима удобная обувь, головной убор, вода

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
Ю
14 фев 2022
Когда мы узнали о возможности посетить орнитологическую экскурсию, сразу решили записаться. Термин Бёрдвотчинг раньше не слышали и было очень интересно не надолго стать бёрдвотчером. Нашим экскурсоводом в этот день стал Андрей, который сразу при встрече вооружил наших мальчишек биноклями, которые позволили рассмотреть даже самые дальние объекты. В процессе орнитологической прогулки мы не только узнали много интересного о птицах, но и о том месте, где мы гуляли, о растениях, об особенностях места и много всего другого. С Андреем было не прост интересно, но и легко в общении. Особенно отметили отсутствие суетливости и спешки в нашей прогулке, дети получили ответы на все свои вопросы! Спасибо огромное ещё раз! Кручинина Юлия, Науменя Станислав, Владислав, Андрей

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