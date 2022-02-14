Что вас ожидает

🦆 Захватывающий мир пернатых

Мы встретимся у входа в Орнитологический парк Сочи и отправимся изучать его обитателей. Вооружившись биноклем и специальными карточками, вы научитесь распознавать десятки видов птиц: некоторые из них живут в вольерах и водоемах парка, другие гостят здесь в период миграции. Мы посмотрим на мандаринок и лебедей, поговорим о повадках фазанов и куропаток, полюбуемся амадинами и кореллами. А если повезет, повстречаем цапель, лысух, караваек и камышниц — особенно велика вероятность увидеть их утром и вечером.

🔍 Бердвотчинг и всё, что нужно знать о птицах!

Кроме интересных фактов о птицах, которых мы будем рассматривать, я поделюсь и другой любопытной информацией. Например, разберемся, куда и зачем направляются перелетные птицы, чем занимаются орнитологи, как помочь птицам зимой и что делать, если нашел выпавшего из гнезда птенца. А еще рассмотрим бердвотчинг как современный вид спорта, духовную практику и научную деятельность! Но главная моя цель — помочь ребятам научиться наблюдательности и бережному отношению к природе.

Кому подойдет экскурсия

Прогулка будет особенно интересна семьям с детьми и любознательным путешественникам, которые хотят приобщиться к миру сочинской природы.

Организационные детали