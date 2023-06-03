Погулять по заповедной экотропе с водопадами и окунуться в купель старинного ущелья
Берендеево царство — живописная трёхкилометровая экотропа.
По ней мы и отправимся гулять! Вы окажетесь в царстве дикой природы с водопадами, горными реками и бесчисленными оттенками зеленого. Увидите место, где снимали советский фильм Снегурочка, древние дольмены и чудо-дерево. Я стану вашим проводником: душевным, надёжным и приятным.
По ней мы и отправимся гулять! Вы окажетесь в царстве дикой природы с водопадами, горными реками и бесчисленными оттенками зеленого. Увидите место, где снимали советский фильм Снегурочка, древние дольмены и чудо-дерево. Я стану вашим проводником: душевным, надёжным и приятным.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Прогулка по экотропе и Мамедово ущелье
Экотропа Берендеево царство пролегает по сказочному лесу и включает множество удивительных мест. Вы увидите 7 водопадов: Купава, Безымянный, Снегурочка, Изумрудный, Слезы Снегурочки, Богиня Любви и Борода Берендея. Отыщете древнее святилище, дольмен с менгирами и большую каменную черепаху. Затем мы отправимся в Мамедово ущелье, где скрываются еще один дольмен, огромный каменный завал и чудо-дерево. А также купель водопада, куда можно окунуться и восстановить силы после прогулки.
Организационные детали
- Трансфер из отеля и обратно на автомобиле KIA RIA включён в стоимость. Расстояние от Сочи до начала маршрута — 75 км.
- Билеты в национальный парк оплачиваются дополнительно: 200 руб. с человека, дети до 18 лет бесплатно
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Сочи
Добрый день! Меня зовут Анна. Я всегда любила путешествовать и гулять по живописным местам. После переезда в Сочи решила показывать местные красоты людям, которых природа вдохновляет так же сильно, как и меня. С комфортом и лёгкостью доставлю вас во все сокровенные места. Со мной вам будет приятно и душевно.Задать вопрос
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