Анна — ваш гид в Сочи

Добрый день! Меня зовут Анна. Я всегда любила путешествовать и гулять по живописным местам. После переезда в Сочи решила показывать местные красоты людям, которых природа вдохновляет так же сильно, как и меня. С комфортом и лёгкостью доставлю вас во все сокровенные места. Со мной вам будет приятно и душевно.