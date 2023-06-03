Берендеево царство и Мамедово ущелье из Сочи

Погулять по заповедной экотропе с водопадами и окунуться в купель старинного ущелья

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Берендеево царство — живописная трёхкилометровая экотропа.

По ней мы и отправимся гулять! Вы окажетесь в царстве дикой природы с водопадами, горными реками и бесчисленными оттенками зеленого. Увидите место, где снимали советский фильм Снегурочка, древние дольмены и чудо-дерево. Я стану вашим проводником: душевным, надёжным и приятным.
Берендеево царство и Мамедово ущелье из Сочи
Берендеево царство и Мамедово ущелье из Сочи
Берендеево царство и Мамедово ущелье из Сочи
Берендеево царство и Мамедово ущелье из Сочи
Берендеево царство и Мамедово ущелье из Сочи
Берендеево царство и Мамедово ущелье из Сочи
Берендеево царство и Мамедово ущелье из Сочи
Берендеево царство и Мамедово ущелье из Сочи
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по экотропе и Мамедово ущелье

Экотропа Берендеево царство пролегает по сказочному лесу и включает множество удивительных мест. Вы увидите 7 водопадов: Купава, Безымянный, Снегурочка, Изумрудный, Слезы Снегурочки, Богиня Любви и Борода Берендея. Отыщете древнее святилище, дольмен с менгирами и большую каменную черепаху. Затем мы отправимся в Мамедово ущелье, где скрываются еще один дольмен, огромный каменный завал и чудо-дерево. А также купель водопада, куда можно окунуться и восстановить силы после прогулки.

Организационные детали

  • Трансфер из отеля и обратно на автомобиле KIA RIA включён в стоимость. Расстояние от Сочи до начала маршрута — 75 км.
  • Билеты в национальный парк оплачиваются дополнительно: 200 руб. с человека, дети до 18 лет бесплатно

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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