Анна проводит ещё 1 экскурсию

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Ресторан на горе Ахун, дача Квитко у края скалы и великолепный санаторий Орджоникидзе

Анна
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Анна – ваш гид
Эта экскурсия — путешествие в исчезающий Сочи, о котором не знает большинство туристов. Я покажу вам легендарные здания ушедших эпох: заброшенные, но сохранившие изящную архитектуру и особую атмосферу. Вы осмотрите остатки былой роскоши в ресторане на горе Ахун, выйдете на балкончик испанской дачи Квитко с дивным видом на море, сделаете прекрасные фотографии у белоснежного санатория им. Орджоникидзе. А по пути услышите тайны, истории и загадки, связанные с этими удивительными постройками.
От 7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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Блистательный Сочи ушедших эпох
Блистательный Сочи ушедших эпох

Что вас ожидает

Заброшенный ресторан на горе Ахун
Вы посетите заброшенный ресторан сталинской эпохи на горе Ахун, окруженный множеством слухов, прогуляетесь по его залам и попробуете представить, какая роскошь окружала посетителей в далекие советские годы. Я открою вам тайны постройки, расскажу, почему такое красивое заведение оказалось заброшенным, и подскажу самые интересные ракурсы для снимков. А после мы поднимемся на смотровую башню горы Ахун и полюбуемся видами города, моря и Кавказских гор.

Легенды дореволюционного особняка Квитко
Затем отправимся на дачу полковника жандармерии Андрея Квитко – это дореволюционное здание в испанском стиле, стоящее на самом краю обрыва. Вы пройдете по комнатам усадьбы, рассмотрите красивые лестницы и сохранившийся камин, поднимитесь на второй этаж и насладитесь открывающимся из окон великолепным видом на море. А я расскажу, почему это место называется «Красный штурм» и «Дом с привидениями» и какие еще легенды связаны с дачей и её владельцами.

Санаторий им. Орджоникидзе – дворец сталинской эпохи
Одним из лучших образцов сталинского ампира в Сочи по праву считается санаторий Орджоникидзе – излюбленное место горожан для фотопрогулок. Белоснежные дворцы-корпуса, бассейны, фонтаны, лестницы, морской пейзаж и буйная растительность – отсюда просто невозможно уйти без атмосферных фотографий! Я проведу вас по самым живописным уголкам территории санатория, расскажу об истории его строительства и архитектурных особенностях.

Организационные детали

  • Трансфер к объектам маршрута входит в стоимость экскурсии. Мы заберем вас в Лазаревском, Сочи или Адлере и отвезем обратно после экскурсии.
  • Дополнительные расходы: вход на смотровую башню на горе Ахун (100 рублей с человека, детям до 10 лет – бесплатно), обед по желанию.
Блистательный Сочи ушедших эпох
Блистательный Сочи ушедших эпох
Блистательный Сочи ушедших эпох
Блистательный Сочи ушедших эпох
Блистательный Сочи ушедших эпох
Блистательный Сочи ушедших эпох
Блистательный Сочи ушедших эпох

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Любите ли Вы Сочи так, как люблю его я? Знаете ли вы уже что-то об этом чудесном городе или приехали впервые? В любом случае, если вы здесь, значит, вы хотите узнать и увидеть как можно больше... Это здорово! Я профессиональный экскурсовод, который уже несколько лет показывает гостям солнечного Сочи все самое красивое и рассказывает самое интересное! Буду рада поделится и с вами!
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Анна проводит ещё 1 экскурсию

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