Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

От рассвета до заката мы пройдем по самым впечатляющим эко-тропам Сочи:
Панорамы с горы Ахун. На машине поднимемся к знаменитой Ахунской башне и взглянем на окрестности Сочи с одной из самых эффектных панорамных точек. Вы полюбуетесь горной долиной, узнаете об истории башни, а после прогуляетесь до заброшенного советского ресторана, окруженного мистическими слухами.
Обед в Орлиных скалах. По лесной дороге мы спустимся в низину ущелья, чтобы затем совершить подъем (около 170 метров) к Орлиным скалам. Здесь мы устроим походный обед с видом на море, горячим травяным чаем и душевными разговорами. Я поделюсь интересными фактами о природе и геологии этих мест, пока вы будете любоваться умопомрачающими пейзажами.
Агурские водопады и Молочная река. После перекуса начнется плавный спуск по специальной тропе, прорубленной в скалах. В пути мы встретим три горных водопада (в одном из них при желании вы сможете искупаться). А вишенкой на торте станет преображение реки Агуры, которая благодаря сероводородным источникам внизу приобретает ярко-голубой оттенок.
Наполненные новыми впечатлениями, уставшие и счастливые, к закату мы вернемся в точку старта, откуда вы сможете легко добраться до Сочи.