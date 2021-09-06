Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

От рассвета до заката мы пройдем по самым впечатляющим эко-тропам Сочи:

Панорамы с горы Ахун. На машине поднимемся к знаменитой Ахунской башне и взглянем на окрестности Сочи с одной из самых эффектных панорамных точек. Вы полюбуетесь горной долиной, узнаете об истории башни, а после прогуляетесь до заброшенного советского ресторана, окруженного мистическими слухами.

Обед в Орлиных скалах. По лесной дороге мы спустимся в низину ущелья, чтобы затем совершить подъем (около 170 метров) к Орлиным скалам. Здесь мы устроим походный обед с видом на море, горячим травяным чаем и душевными разговорами. Я поделюсь интересными фактами о природе и геологии этих мест, пока вы будете любоваться умопомрачающими пейзажами.

Агурские водопады и Молочная река. После перекуса начнется плавный спуск по специальной тропе, прорубленной в скалах. В пути мы встретим три горных водопада (в одном из них при желании вы сможете искупаться). А вишенкой на торте станет преображение реки Агуры, которая благодаря сероводородным источникам внизу приобретает ярко-голубой оттенок.

Наполненные новыми впечатлениями, уставшие и счастливые, к закату мы вернемся в точку старта, откуда вы сможете легко добраться до Сочи.

Организационные детали

Как проходит поход

Поход начинается и заканчивается на остановке «Спутник» Хостинского района, до нее участники добираются самостоятельно на такси либо общественном транспорте. При необходимости я могу организовать трансфер (за дополнительную плату).

В нашем маршруте будет мало подъемов, дистанция — около 7, 5 км. Но из-за большой продолжительности поход не рекомендуется детям младше 12 лет. Пожалуйста, рассчитайте свои силы и прикиньте, готовы ли вы к несложному, но 9-часовому треккингу.

Что входит в стоимость, а что — нет