Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Большой поход по горам Сочи

Покорить башню Ахун, Орлиные скалы и Агурские водопады во время дружеского путешествия

5
14 отзывов
Этот маршрут, благодаря хорошо продуманной логистике, за один день откроет для вас топовые природные локации Сочи.

Мы поднимемся на башню Ахун с потрясающей горной панорамой, устроим привал на Орлиных скалах и сосчитаем Агурские водопады, спрятавшиеся в ущелье.

А на закате, собрав полную корзинку впечатлений, полюбуемся молочным потоком Агуры.
Большой поход по горам Сочи
Большой поход по горам Сочи
Большой поход по горам Сочи
Большой поход по горам Сочи
Большой поход по горам Сочи
Большой поход по горам Сочи
Большой поход по горам Сочи
Большой поход по горам Сочи
Большой поход по горам Сочи
Большой поход по горам Сочи
Большой поход по горам Сочи
Большой поход по горам Сочи

Что вас ожидает

От рассвета до заката мы пройдем по самым впечатляющим эко-тропам Сочи:

Панорамы с горы Ахун. На машине поднимемся к знаменитой Ахунской башне и взглянем на окрестности Сочи с одной из самых эффектных панорамных точек. Вы полюбуетесь горной долиной, узнаете об истории башни, а после прогуляетесь до заброшенного советского ресторана, окруженного мистическими слухами.

Обед в Орлиных скалах. По лесной дороге мы спустимся в низину ущелья, чтобы затем совершить подъем (около 170 метров) к Орлиным скалам. Здесь мы устроим походный обед с видом на море, горячим травяным чаем и душевными разговорами. Я поделюсь интересными фактами о природе и геологии этих мест, пока вы будете любоваться умопомрачающими пейзажами.

Агурские водопады и Молочная река. После перекуса начнется плавный спуск по специальной тропе, прорубленной в скалах. В пути мы встретим три горных водопада (в одном из них при желании вы сможете искупаться). А вишенкой на торте станет преображение реки Агуры, которая благодаря сероводородным источникам внизу приобретает ярко-голубой оттенок.

Наполненные новыми впечатлениями, уставшие и счастливые, к закату мы вернемся в точку старта, откуда вы сможете легко добраться до Сочи.

Организационные детали

Как проходит поход

  • Поход начинается и заканчивается на остановке «Спутник» Хостинского района, до нее участники добираются самостоятельно на такси либо общественном транспорте. При необходимости я могу организовать трансфер (за дополнительную плату).
  • В нашем маршруте будет мало подъемов, дистанция — около 7, 5 км. Но из-за большой продолжительности поход не рекомендуется детям младше 12 лет. Пожалуйста, рассчитайте свои силы и прикиньте, готовы ли вы к несложному, но 9-часовому треккингу.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: такси от остановки «Спутник» до горы Ахун, билет на башню
  • Дополнительно оплачивается: аренда треккинговых палок — 300 руб., аренда сидушки — 100 руб., обед в кафе на Орлиных скалах с панорамным видом на гору Ахун
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: на остановке Спутник Хостинского района Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Всем привет, я Маша! Я путешественница с 5-летним походным стажем. Была в горах Урала, в Приэльбрусье, Ставропольском крае, а теперь каждую неделю протаптываю тропинки к водопадам и вершинам Сочинских гор. Считаю, что настоящие эмоции получаются только тогда, когда ты со всей душой включаешься в процесс, пробуешь новое и настроен творить волшебство. В наших походах вас ждут веселые разговоры, душевная компания и атмосфера настоящего походного братства, которой так не хватает в современных авторских турах. Присоединяйтесь!
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14 реальных отзывов от туристов

Ольга
6 сен 2021
Ходили на экскурсию вдвоем с подругой. Хочется сказать спасибо большое Марии за столько прекрасных впечатлений и положительных эмоций, которые мы получили от похода! Маршрут хорошо продуман, с одной стороны успеваешь посмотреть много интересных и красивейших мест, с другой не устаешь, есть перерывы на отдых, в том числе обед в приятном кафе на Орлиных скалах. Там ты отдыхаешь и осмысливаешь ту красоту, что увидел в первой половине похода, и после готов к новым впечатлениям. А вторая часть пути не менее интересна, чем первая. Вас будут ждать прекрасная панорама с башни Ахун, величественные Орлиные скалы, красивейшее агурское ущелье с водопадами и приятное, не принужденое, тёплое, как со старым другом, общение с Марией. Отдельно хотелось бы ещё сказать о вкуснейшем травяном чае, что приготовила для нас Мария☺️ Было одно наслаждение пить его, сидя в уютной компании, на природе, любуясь прекрасным агурским водопадом! Однозначно советую выбирать именно эту экскурсию для знакомства с Ахуном, Орлиными скалами и Агурским ущельем.
А
30 авг 2021
Сегодня я и сын- подросток были в походе с Марией. Сказать, что понравилось, ничего не сказать. Безумно приятное общение на протяжении всего похода, узнали много нового. Поход даже в самый жаркий день охлаждающий за счёт прохождения в тени деревьев и купания в пресной. ))) воде. В самую прохладную минуту Мария угостила нас цветочным чаем и даже подарила памятные подарочки. Замечательный, насыщенный видами поход.
Спасибо огромное!
А
28 авг 2021
Отличная экскурсия. Грамотно составлен маршрут по горным тропам (больше спусков, чем под’емов). Большое спасибо Маше как гиду и человеку. Она заботилась о нас как до так во время похода. Усталые, но очень довольные мы вернулись домой. Эта экскурсия надолго останется в нашей памяти
В
25 авг 2021
Очень понравилась экскурсия с Машей! Я до сих пор под впечатлением, хотя поход был неделю назад. Мы посмотрели за 8 часов так много мест: горы, водопады, смотровая, заброшка, сероводородные источники, пещера. Друзья рассказывали, что ходили по этим местам 3 дня подряд, а я посмотрел всё за 8 часов! Плюс экскурсия построена как настоящий поход: с рюкзаками, палками и сидушками. Поэтому, если вы любите активные путешествия и небольшие компании - вам определённо понравится эта экскурсия.
А
19 авг 2021
Большое спасибо Маше за экскурсию-поход! Это так интересно и необычно - не просто проехаться по достопримечательностям, а именно своими ногами пройти все тропы от одного места до другого. Мы увидели панораму всего Сочи как на ладони с башни на горе Ахун, а потом нырнули в эти зеленые леса, скалы, водопады. Я теперь ориентируюсь на местности и знаю много интересных фактов о природе Сочи, намного больше моих знакомых, кто просто отдыхал здесь.

Вообще маршрут супер-продуманный, Маша выстроила его так, что я, которая была первых раз в горах и в походе, не то что не устала, а наоборот, набралась сил на всю оставшуюся неделю отдыха. Купание в водопаде - просто восторг! И Маша приготовила вкусный чай. Поход был, как будто я не с гидом пошла на экскурсию, а с хорошим другом провела пару прекрасных дней вместе. Спасибо большое, я обязательно вернусь в Сочи и мы вместе с Машей еще куда-нибудь пойдём!
Ю
19 авг 2021
Спасибо Маше за экскурсию, она превзошла все мои ожидания! Запомнилось, как мы шли по этим витиеватым лесным дорожкам, и как Маша заняла для нас столик с самым лучшим видом, прямо на склоне) И как купались с водопаде, и чай на горелке, и интересные истории о Сочи и природе этих мест. Маша очень классный собеседник и видно, с какой увлеченностью она относится к участникам и всему процессу! Каждому бы пожелала сходить с ней в поход хотя бы раз. Спасибо от всей души!
О
17 авг 2021
Отличная экскурсия, больше напоминающая мини-поход, если хочется сменить пляжный отдых и полюбоваться красотой гор и водопадов, то однозначно стоит идти. Большое спасибо Марии за проведенное время, интересные истории, вкусный чай и подарок)
Н
15 авг 2021
Очень интересная и замечательная экскурсия. Первый раз я ходил подход по горам, живописные пейзажи это очень прекрасно, больше всего мне понравилось вершины горы, водопады. Мы тоже записывали крутые видео о подходе. Высоко рекомендую! Мне очень понравилось! Спасибо Маша за всех и особенно за чай после купания в водопаде).
К
20 июля 2021
Огромное спасибо Марии за экскурсию! Получили много положительных впечатлений от похода. Чувствовали себя очень комфортно в процессе - будто бы ты не с гидом вовсе, а с хорошим другом. Надолго запомнятся спуски и подъемы, купание в водопаде и великолепные виды гор. Если решитесь пойти вместе с Марией в поход - вы определенно ни о чем не пожалеете:) P.S. Отдельное спасибо за вкусный чай!
Н
4 июля 2021
Потрясающая экскурсия! Я приобретал множество экскурсий и через интернет, и в киосках на улице, но такую душевность, индивидуальный подход и внимание к участнику встречаю впервые.

Особенно порадовало, что экскурсия оказалась только для меня одного, хотя закрадывались мысли, что будет, если не наберется группа. Мария выкладывалась на все 100% от начала экскурсии до момента, когда мы разошлись: подготовила для меня треккинговые палки и сидушку, фотографировала, заняла лучшие столики в кафе, чтобы у нас был панорамный вид, подсказывала, где скользкие участки, делилась классными историями о местности. Мы даже купались в водопаде, а после пили вкусный чай на горелке.

Хотелось еще отметить, что на экскурсии мне не пришлось ни за что платить (кроме обеда), а то обычно просили оплатить вход, такси и другие допы. Здесь я просто наслаждался походом, не думая о деньгах.

Спасибо большое за экскурсию, за настроение и особенно за подарок, он напоминает мне о времени, проведенном в Сочи! Если я еще приеду в Сочи, то обязательно еще пойду в поход с Марией.
К
29 июня 2021
Было очень весело и интересно. Маша выбрала удачный маршрут, все рассказала, показала. Когда буду приезжать в Сочи, буду с ней ещё ходить! Спасибо
А
22 июня 2021
Поход очень понравился, прошли много интересных локаций, погуляли, спуски подъемы, живописные пейзажи это очень красиво, больше всего понравилось орлиные скалы, водопад, сама атмосфера гор. Маша экскурсовод интересный и приятный собеседник, заняла самый лучший стол в кафе на красивый вид, напоила вкусным чаем, рассказывала интересные истории. Вообще всем советую эту экскурсию-поход!
Виктория
22 июня 2021
Наш поход прошёл очень душевно! Живописный, насыщенный впечатлениями маршрут, чувствовался индивидуальный подход гида к каждому участнику. Интересные истории и тёплая атмосфера. Мне всё очень понравилось, спасибо!
Ю
10 июня 2021
Поход был просто уникальный! Мы посмотрели все самые интересные места Сочи, шли нетуристическими тропами. Посмотрели заброшенный ресторан и башню, а потом спустились к реке. В середине похода невероятно вкусно пообедали в живописном месте прямо на вершине, а после этого спустились к водопадам и даже искупались. Маша — не просто гид, она отличный компаньон и собеседник, рассказала нам кучу увлекательных историй и любезно фотографировала нас весь поход) Маша очень ответственно подошла к организации и предусмотрела абсолютно все, а чай на горелке у водопадов стал для меня невероятно тёплым воспоминанием и приятным дополнением похода.
Наше путешествие вышло очень весёлым, душевным и индивидуальным❤️

Друзья, берите спортивные(!) кроссовки, не отказывайтесь от походных палок и отправляйтесь с Машей навстречу потрясающему приключению:)

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