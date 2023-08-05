Вы пройдете по несложной, но впечатляющей эко-тропе, увидите больше десятка горных вершин и дотянетесь до облаков с горы Коготь. Совершите путешествие во времени, гуляя среди реликтовых зарослей, и узнаете о редких представителях местной флоры и фауны. Отдохнете в озерных долинах с альпийскими лугами и услышите истории из жизни края.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Главный пик заповедника

С горы Коготь вы откроете фантастические виды на пики Аишха, Ачишхо и Чугуш, хребет Аибга и долину реки Мзымта. В прямом смысле слова прикоснетесь к облакам, увидите более десяти вершин Кавказа с высоты 2500 метров и в полной мере ощутите величественную красоту активного рельефа. А по пути я расскажу, как формировались традиции горной культуры и быта и поделюсь историями из жизни нашего региона.

Природные сокровища

О богатствах нашего края можно рассказывать часами и взахлеб — представьте, каждое пятое растение заповедника — эндемик или реликт, а более 70 видов местных животных занесено в государственные и региональные Красные книги! О редких и удивительных представителях флоры и фауны поговорим, гуляя среди хвойных лесов, альпийских лугов, горных перевалов и долин озер с кристальной водой. Будет время и для безмолвного созерцания пейзажей. И конечно, я проведу вас к самым красивым локациям Бзерпинского карниза, где вы убедитесь, что не зря его называют воротами в горный Кавказ.

📷 С собой у меня будет фотоаппарат, поэтому дополнением к походу станут ваши живые фотографии на фоне реликтовых лесов, речных порогов, озер и горных массивов.

Организационные детали

Подробности программы

Протяженность маршрута: в зависимости от ваших пожеланий — от 11 до 25 км

Питание включено в стоимость, если есть предпочтения в меню, то это оговаривается заранее до оплаты

С собой необходимо взять тёплую одежду, удобную обувь, воду и дождевик. Подробности об экипировке будут доступны в билете после бронирования

Дополнительные расходы