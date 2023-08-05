Бзерпинский карниз - ворота в горный Кавказ

Провести день среди завораживающих пейзажей Кавказского заповедника в компании опытного проводника

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Ответы на вопросы
Вы пройдете по несложной, но впечатляющей эко-тропе, увидите больше десятка горных вершин и дотянетесь до облаков с горы Коготь.

Совершите путешествие во времени, гуляя среди реликтовых зарослей, и узнаете о редких представителях местной флоры и фауны. Отдохнете в озерных долинах с альпийскими лугами и услышите истории из жизни края.
Бзерпинский карниз - ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз - ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз - ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз - ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз - ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз - ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз - ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз - ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз - ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз - ворота в горный Кавказ
Ближайшие даты:
5
авг
11
авг
17
авг
23
авг
29
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Главный пик заповедника

С горы Коготь вы откроете фантастические виды на пики Аишха, Ачишхо и Чугуш, хребет Аибга и долину реки Мзымта. В прямом смысле слова прикоснетесь к облакам, увидите более десяти вершин Кавказа с высоты 2500 метров и в полной мере ощутите величественную красоту активного рельефа. А по пути я расскажу, как формировались традиции горной культуры и быта и поделюсь историями из жизни нашего региона.

Природные сокровища

О богатствах нашего края можно рассказывать часами и взахлеб — представьте, каждое пятое растение заповедника — эндемик или реликт, а более 70 видов местных животных занесено в государственные и региональные Красные книги! О редких и удивительных представителях флоры и фауны поговорим, гуляя среди хвойных лесов, альпийских лугов, горных перевалов и долин озер с кристальной водой. Будет время и для безмолвного созерцания пейзажей. И конечно, я проведу вас к самым красивым локациям Бзерпинского карниза, где вы убедитесь, что не зря его называют воротами в горный Кавказ.

📷 С собой у меня будет фотоаппарат, поэтому дополнением к походу станут ваши живые фотографии на фоне реликтовых лесов, речных порогов, озер и горных массивов.

Организационные детали

Подробности программы

  • Протяженность маршрута: в зависимости от ваших пожеланий — от 11 до 25 км
  • Питание включено в стоимость, если есть предпочтения в меню, то это оговаривается заранее до оплаты
  • С собой необходимо взять тёплую одежду, удобную обувь, воду и дождевик. Подробности об экипировке будут доступны в билете после бронирования

Дополнительные расходы

  • Канатная дорога 1800 руб. /человека
  • Вход в заповедник — 300 руб. /человека
  • По желанию вы можете заказать полноценную фотосессию, в которую войдут 50-100 фотографий в авторской обработке. Стоимость — 3000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Красной Поляне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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