Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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Бзерпинский карниз — ворота в горный Кавказ

Провести день среди завораживающих пейзажей Кавказского заповедника в компании опытного проводника

Сергей
Сергей – Гид из Сочи
Вы пройдете по несложной, но впечатляющей эко-тропе, увидите больше десятка горных вершин и дотянетесь до облаков с горы ⛰️ Коготь.

Совершите путешествие во времени, гуляя среди реликтовых зарослей, и узнаете о редких представителях местной флоры и фауны.

Отдохнете в озерных долинах с альпийскими лугами и услышите истории 📖 из жизни края.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 3 500 ₽ за человека

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Бзерпинский карниз — ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз — ворота в горный Кавказ

Что вас ожидает

Главный пик заповедника
С горы ⛰️ Коготь вы откроете фантастические виды на пики Аишха, Ачишхо и Чугуш, хребет Аибга и долину реки Мзымта. В прямом смысле слова прикоснетесь к облакам, увидите более десяти вершин Кавказа с высоты 2500 метров и в полной мере ощутите величественную красоту активного рельефа. А по пути я расскажу, как формировались традиции горной культуры и быта и поделюсь историями из жизни нашего региона.

Природные сокровища
О богатствах нашего края можно рассказывать часами и взахлеб — представьте, каждое пятое растение заповедника — эндемик или реликт, а более 70 видов местных животных занесено в государственные и региональные Красные книги! О редких и удивительных представителях флоры и фауны поговорим, гуляя среди хвойных лесов, альпийских лугов, горных перевалов и долин озер с кристальной водой. Будет время и для безмолвного созерцания пейзажей. И конечно, я проведу вас к самым красивым локациям Бзерпинского карниза, где вы убедитесь, что не зря его называют воротами в горный Кавказ.

📷 С собой у меня будет фотоаппарат, поэтому дополнением к походу станут ваши живые фотографии 📸 на фоне реликтовых лесов, речных порогов, озер и горных массивов.

Организационные детали

Подробности программы

  • Протяженность маршрута: в зависимости от ваших пожеланий — от 11 до 25 км
  • Питание включено в стоимость, если есть предпочтения в меню, то это оговаривается заранее до оплаты
  • С собой необходимо взять тёплую одежду, удобную обувь, воду и дождевик. Подробности об экипировке будут доступны в билете после бронирования

Дополнительные расходы

  • Канатная дорога 1400 руб. /человека
  • Вход в заповедник — 300 руб. /человека
  • По желанию вы можете заказать полноценную фотосессию 📷, в которую войдут 100 фотографий с цветокоррекцией и 15-20 фото в ретуши. Стоимость — 5000 рублей.
Бзерпинский карниз — ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз — ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз — ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз — ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз — ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз — ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз — ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз — ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз — ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз — ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз — ворота в горный Кавказ
Бзерпинский карниз — ворота в горный Кавказ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей. Мне 27 лет. Хожу в горы уже более 5 лет. Профессиональный фотограф, любящий природу. Обожаю посещать живописные места, фотографировать их, устраивать пикники и набираться сил. Если вам нужны красивые, даже нет, умопомрачительные фотографии от профессионального фотографа — то это ко мне!:) Со мной всегда есть, о чём поговорить, и есть, о чём помолчать. Чтобы чаще проводить время в горах, уволился и зарабатываю на жизнь фотографией.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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