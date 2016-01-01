Чайные плантации Солохаула и Озера любви

Посетить живописные локации, узнать о северном чае и омыться водой из целебного источника

Это путешествие объединяет в себе освежающие воды Дагомысских купелей (Озер любви) — и теплые истории чаеводства в Сочи.

Вы впечатлитесь красотой краснодарской природы, любуясь природными бассейнами, водопадом и панорамами со смотровой.

Заедете на дачу основателя солохаульских плантаций, а еще посетите мужскую обитель и наведаетесь к источнику целителя Пантелеимона.
Чайные плантации Солохаула и Озера любви
Чайные плантации Солохаула и Озера любви
Чайные плантации Солохаула и Озера любви
Чайные плантации Солохаула и Озера любви
Чайные плантации Солохаула и Озера любви
Чайные плантации Солохаула и Озера любви
Чайные плантации Солохаула и Озера любви

Что вас ожидает

  • Дагомысские корыта, или, как еще их назвали, Озера любви — необычное место: здесь в природных бассейнах вода чистейшая, без сильных течений, поэтому купаться можно даже детям.
  • Водопад «Девичья коса» — вы поймаете его брызги и сделаете снимки на фоне этой природной красоты
  • Чайные плантации — еще одна отличная локация для фотосессий. Я расскажу, как появились здесь самые северные плантации в мире и что отличает вкус сочинского чая.
  • Дача Иуды Кошмана — а это место, где жил основатель этих плантаций. Здесь вы узнаете о том, как выращивают чай и собирают его и, конечно, услышите о судьбе Иуды Кошмана.
  • «На краю света» — так называется смотровая площадка из нашей программы. Перед вами раскроется потрясающий вид на Кавказские горы и речку Солохаул, проложившую себе русло между ними.
  • Мужской монастырь «Крестовая Пустынь». Расположенный на одном из склонов высоких гор, среди зарослей густого леса, он сохранил удивительную атмосферу. Здесь же вы посетите купель источника целителя Пантелеимона, который, по словам, врачует телесные и душевные недуги. А после также заедем к небольшой часовне иконы Божией Матери «Троеручица».

Организационные детали

  • Тур проходит на личном минивэне 4×4 Nissan 2016 года; транспорт включен в стоимость
  • Я заберу вас у отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне или Гагре и привезу обратно
  • Для путешествия выбирайте удобные обувь и одежды, с собой возьмите купальные принадлежности

Дополнительные расходы

  • Экосбор на Озёра Любви (Дагомысские корыта) — 200 руб. /чел.
  • Посещение дачи Кошмана — 350 руб. /чел.
  • Дегустация чая в усадьбе — около 250 руб. /чел.
  • Катания на зиплайне (по желанию) — от 1000 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Илья
Илья
Меня зовут Илья, и я местный житель в третьем поколении, то есть мои бабушка с дедушкой приехали в наш южный город в далеких 70-х, когда переезд в Сочи еще не стал мейнстримом:)) Расскажу о Сочи — как было, что стало. Покажу вам ту Абхазию, которая понравится именно вам. Например, если вы любите заброшенные места, сделаем акцент на них. Поклонников пейзажей отвезу к чистейшим рекам и горам Абхазии. Все фотографии сделаны лично мной, смогу пофотографировать вас и подсказать, где фотографироваться:) Индивидуальные экскурсии провожу сам, для групповых также привлекаю коллег, отличных гидов нашего региона. Ждем вас!
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