4.8
5 отзывов
Сочи А.
Сочи А. – Гид из Сочи
Россия имеет давние чайные традиции, с которыми вы сможете познакомиться на экскурсии 🧭 в чайные терема.

Вы увидите все этапы производства ароматного напитка от выращивания и сбора чайных листьев до обработки и фасовки чая, прикоснетесь к деревянному зодчеству и увидите творения ремесленников и, разумеется, выпьете чашку краснодарского чая с кавказским медом, пышными маковыми пирогами и вареньем из инжира и фейхоа.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

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Чайные терема
Чайные терема

Что вы увидите

  • Чайные плантации
  • Чаепитие в чайных домиках
  • Музей чая
Все этапы производства любимого напиткаЗнаете ли вы, что такое настоящий чай? Нет, не тот, который вы покупаете в магазинах в пакетиках, и даже не тот, который приходится вам самим заваривать. Мы говорим о настоящем чае, который пьянит своим натуральным ароматом, а не запахом ароматических добавок. Именно такой уникальный напиток у вас есть возможность отведать, если вы окажитесь в горах ⛰️ между Дагомысом и Лоо.
Поднимаясь по серпантину дорог, вы увидите плантации. Здесь выращивают чай — самый северный в мире, самый вкусный и душистый хотя бы потому, что он наш — российский. У вас есть уникальная возможность посмотреть на все этапы производства душистого напитка.
Вы увидите чайное дерево 🌲, узнаете, как и когда надо собирать листья, на фабрике ознакомитесь с технологией обработки и фасовки этого чая. А если посетите Сохол-аул, то на плантации И. А. Кошмана — отца русского чая — ознакомитесь с домашней технологией производства этого напитка. И, конечно, какая же экскурсия ⛳ без дегустации? Ароматный напиток, традиционные пироги, душистый мед — это лишь часть программы.
Для особых гостей здесь устраивают целые представления с народными песнями. Но даже без них вы сможете «впитать» в себя национальный колорит. Ведь в «чайных домиках», которые были построены в 70-х годах для торжественных приемов, есть музеи 🖼 ремесленного искусства.
Атмосфера этого места сама по себе сказочная. Надо ли говорить, что именно сюда для неофициальных встреч приезжают высокопоставленные гости?
Оцените это место, отведайте настоящего чая, но спешите, все экскурсии 🧭 проводятся с мая по сентябрь, ведь в период холодов чайные кусты, находящиеся в горах, покрываются снегом. Так они отдыхают и ждут нового теплого сезона и новых гостей.
Что входит
  • Транспортные услуги (легковой автомобиль)
Что не входит
  • Чаепитие — 400 руб.
  • дети с 4 до 7 лет — 200 руб.
Начало и место завершения
🚩 Центральный район Сочи
Чайные терема
Чайные терема
Чайные терема
Чайные терема

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сочи А.
Сочи А.
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5 отзывов оставили туристы

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