Все этапы производства любимого напиткаЗнаете ли вы, что такое настоящий чай? Нет, не тот, который вы покупаете в магазинах в пакетиках, и даже не тот, который приходится вам самим заваривать. Мы говорим о настоящем чае, который пьянит своим натуральным ароматом, а не запахом ароматических добавок. Именно такой уникальный напиток у вас есть возможность отведать, если вы окажитесь в горах ⛰️ между Дагомысом и Лоо.

Поднимаясь по серпантину дорог, вы увидите плантации. Здесь выращивают чай — самый северный в мире, самый вкусный и душистый хотя бы потому, что он наш — российский. У вас есть уникальная возможность посмотреть на все этапы производства душистого напитка.

Вы увидите чайное дерево 🌲, узнаете, как и когда надо собирать листья, на фабрике ознакомитесь с технологией обработки и фасовки этого чая. А если посетите Сохол-аул, то на плантации И. А. Кошмана — отца русского чая — ознакомитесь с домашней технологией производства этого напитка. И, конечно, какая же экскурсия ⛳ без дегустации? Ароматный напиток, традиционные пироги, душистый мед — это лишь часть программы.

Для особых гостей здесь устраивают целые представления с народными песнями. Но даже без них вы сможете «впитать» в себя национальный колорит. Ведь в «чайных домиках», которые были построены в 70-х годах для торжественных приемов, есть музеи 🖼 ремесленного искусства.

Атмосфера этого места сама по себе сказочная. Надо ли говорить, что именно сюда для неофициальных встреч приезжают высокопоставленные гости?

Оцените это место, отведайте настоящего чая, но спешите, все экскурсии 🧭 проводятся с мая по сентябрь, ведь в период холодов чайные кусты, находящиеся в горах, покрываются снегом. Так они отдыхают и ждут нового теплого сезона и новых гостей.