Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

До отплытия я встречу вас в условленном месте и по пути до причала расскажу немного об истории 📖 Сочи и его Морского порта.

Черное море 🌊 на белом катере

Покорять водную стихию вы будете с опытным капитаном. Это размеренная и приятная прогулка: вы успеете отдохнуть, сделать фотографии 📸, устроить небольшой пикник. И конечно, вы вдоволь полюбуетесь Сочи с нового ракурса. Разглядите набережные, многочисленные отели и Зимний театр, а вдалеке будут виднеться Кавказские горы ⛰️.

Организационные детали

По желанию вы можете взять с собой продукты и напитки для пикника на носу катера.