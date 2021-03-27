Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Черноморский вояж, или прогулка на катере

Насладиться волнами, соленым ветром и видами Сочи

5
1 отзыв
Сергей
Сергей – представитель из Сочи
Наши катера отправляются в плавание из Морского порта с утра до вечера каждые 15 минут.

Приглашаем и вас присоединиться к прогулке 👣 по синему морю, которая всегда дарит романтичное настроение.

В группе до 11 человек вы отдохнете на комфортном катере и сделаете яркие фото города с воды!
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
Черноморский вояж, или прогулка на катере
Черноморский вояж, или прогулка на катере

Что вас ожидает

До отплытия я встречу вас в условленном месте и по пути до причала расскажу немного об истории 📖 Сочи и его Морского порта.

Черное море 🌊 на белом катере
Покорять водную стихию вы будете с опытным капитаном. Это размеренная и приятная прогулка: вы успеете отдохнуть, сделать фотографии 📸, устроить небольшой пикник. И конечно, вы вдоволь полюбуетесь Сочи с нового ракурса. Разглядите набережные, многочисленные отели и Зимний театр, а вдалеке будут виднеться Кавказские горы ⛰️.

Организационные детали

По желанию вы можете взять с собой продукты и напитки для пикника на носу катера.

Начало и место завершения
🚩 на Курортном проспекте в Сочи
Черноморский вояж, или прогулка на катере
Черноморский вояж, или прогулка на катере
Черноморский вояж, или прогулка на катере
Черноморский вояж, или прогулка на катере
Черноморский вояж, или прогулка на катере
Черноморский вояж, или прогулка на катере
Черноморский вояж, или прогулка на катере
Черноморский вояж, или прогулка на катере
Черноморский вояж, или прогулка на катере

Экскурсия проводится в понедельник в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30 и 22:45, во вторник в 00:00, 00:15, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 и 23:45, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 00:00, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 и 23:45, в пятницу в 00:00, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 и 23:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 11 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Влюблённый в море, я однажды приехал из Калининграда в Сочи — и решил остаться в этом удивительном месте! Сейчас вместе с командой организую морские прогулки на комфортабельных катерах и яхтах с опытными капитанами.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 реальный отзыв

27 мар 2021
Спасибо огромное Сергею за экскурсию, все прошло на высшем уровне, рекомендую.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

👥Групповые🛥Водные🧒Для детей⚙️Необычные

Сергей проводит ещё 1 экскурсию

Морская прогулка на частной яхте
8 990
1 час
Морская прогулка на частной яхте
Насладиться волнами, соленым ветром и видами Сочи

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Абхазия — страна души: Гагры, Пицунда, Голубое озеро, Рица и Афон
1 350
12 часов
Абхазия — страна души: Гагры, Пицунда, Голубое озеро, Рица и Афон
119 отзывов
Сочи — город мечты
720
2.5 часа
Сочи — город мечты
14 отзывов
Узнать об истории, архитектуре и современности курорта на нескучной обзорной прогулке
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром. 3 в 1
1 000
8 часов
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром. 3 в 1
118 отзывов
Прогулка по центру Сочи
От 2 000
2.5 часа
Прогулка по центру Сочи
16 отзывов
Увидеть знаковые места города и узнать о них интересные факты
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена в стоимость
2 000
8 часов
Красная поляна — Олимпийское наследие. Канатная дорога включена в стоимость
23 отзыва
Путешествие по солнечной Абхазии
10 000
10 часов
Путешествие по солнечной Абхазии
11 отзывов
Гагра, Пицунда и озеро Рица на авто-пешеходной экскурсии с профессиональным гидом
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи