Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает
До отплытия я встречу вас в условленном месте и по пути до причала расскажу немного об истории 📖 Сочи и его Морского порта.
Черное море 🌊 на белом катере Покорять водную стихию вы будете с опытным капитаном. Это размеренная и приятная прогулка: вы успеете отдохнуть, сделать фотографии 📸, устроить небольшой пикник. И конечно, вы вдоволь полюбуетесь Сочи с нового ракурса. Разглядите набережные, многочисленные отели и Зимний театр, а вдалеке будут виднеться Кавказские горы ⛰️. Организационные детали
По желанию вы можете взять с собой продукты и напитки для пикника на носу катера.
Начало и место завершения
🚩 на Курортном проспекте в Сочи
Экскурсия проводится в понедельник в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30 и 22:45, во вторник в 00:00, 00:15, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 и 23:45, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 00:00, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 и 23:45, в пятницу в 00:00, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 и 23:45 Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 11 человек. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Влюблённый в море, я однажды приехал из Калининграда в Сочи — и решил остаться в этом удивительном месте! Сейчас вместе с командой организую морские прогулки на комфортабельных катерах и яхтах с опытными капитанами.
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Спасибо огромное Сергею за экскурсию, все прошло на высшем уровне, рекомендую.
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