Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Хитрости в архитектуре и интерьере

В конце 1930-х у вождя ещё не было сильных фобий, о чем свидетельствуют высокие потолки, центральное освещение, большие окна, отсутствие забора. В чем особенность проекта сочинской дачи, какие коррективы в него внесла служба безопасности? Скрип паркета на каждом пороге, 3 выхода из личного кабинета (один из которых замаскирован), зеркала, создающие эффект увеличения роста, и многое другое — я объясню, какие нестандартные решения использовали при строительстве.

Дача для работы и отдыха

Рассказ также коснется повседневной жизни вождя на сочинской даче. Мы поговорим о его привычках, особенностях распорядка дня и любимых развлечениях. Вы узнаете, какие вина любил Иосиф Виссарионович, полюбуетесь уникальным бильярдом и удивитесь, услышав о стиле игры Сталина. А еще мы обязательно разыграем партию в его личные шахматы.

Организационные детали