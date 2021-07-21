Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Дача Сталина: проект с секретами

Раскрыть удивительные архитектурные решения и узнать о том, как отдыхал вождь в любимой резиденции

5
4 отзыва
После московской большую часть времени Сталин проводил именно здесь, на даче в Мацесте.

Мы осмотрим ее оригинальные интерьеры, сохранившие дух эпохи.

Вы поймете, чем уникален этот проект и зачем понадобились такие необычные решения, как низкие ступеньки и скрипящие половицы.

А еще сыграете в шахматы «отца народов» и услышите о том, как он развлекался в свободное время.
Дача Сталина: проект с секретами
Дача Сталина: проект с секретами
Дача Сталина: проект с секретами
Дача Сталина: проект с секретами
Дача Сталина: проект с секретами
Дача Сталина: проект с секретами
Дача Сталина: проект с секретами
Дача Сталина: проект с секретами

Что вас ожидает

Хитрости в архитектуре и интерьере

В конце 1930-х у вождя ещё не было сильных фобий, о чем свидетельствуют высокие потолки, центральное освещение, большие окна, отсутствие забора. В чем особенность проекта сочинской дачи, какие коррективы в него внесла служба безопасности? Скрип паркета на каждом пороге, 3 выхода из личного кабинета (один из которых замаскирован), зеркала, создающие эффект увеличения роста, и многое другое — я объясню, какие нестандартные решения использовали при строительстве.

Дача для работы и отдыха

Рассказ также коснется повседневной жизни вождя на сочинской даче. Мы поговорим о его привычках, особенностях распорядка дня и любимых развлечениях. Вы узнаете, какие вина любил Иосиф Виссарионович, полюбуетесь уникальным бильярдом и удивитесь, услышав о стиле игры Сталина. А еще мы обязательно разыграем партию в его личные шахматы.

Организационные детали

  • Организация и стоимость трансфера оговаривается отдельно
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: 350 руб. за взрослого, 200 руб. за ребёнка от 7 до 13 лет, дети до 7 лет бесплатно
🚩 Начало и место завершения: около дачи Сталина
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Никита
Никита
Здравствуйте, меня зовут Никита. Я сочинец, окончил РГУТиС по специальности «Туризм», так что работаю по своему направлению. Изучаю историю страны в различных экспедициях Русского Географического Общества. Стараюсь помочь своим гостям узнать не только ключевые места и события города, но познакомить с местным бытом и колоритом Кавказской Ривьеры. Жду встречи с вами!
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4 настоящих отзыва от туристов

Е
21 июля 2021
Очень интересная экскурсия! Никита обладает огромным багажом знаний и умеет их правильно преподнести. Спасибо!
Е
8 июля 2021
Интересная экскурсия, рекомендую
А
4 июля 2021
Это, наверное, прозвучит слишком пафосно, но Никита — экскурсовод от Бога. Искренний интерес к тому, о чём он рассказывает, широчайшие, но при этом глубокие знания. Время на экскурсии пролетело незаметно, но при этом запомнилось очень многое!
Т
15 июня 2021
Были на экскурсии на даче Сталина. Остались довольны. Никита - прекрасный рассказчик, готов ответить на все вопросы. Экскурсия очень интересная, готовы порекомендовать другим.

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