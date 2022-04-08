Дайвинг в Черном море

Исследовать подводный мир в компании инструктора и получить сертификат международного уровня

Мини-группа
Новичкам и не только — эта программа подойдет пловцам любого уровня.

После инструктажа вы нырнете в воды Черного моря, полюбуетесь его ландшафтами и понаблюдаете за рыбками.

Помимо ярких впечатлений вы получите сертификат — и в следующий раз сможете погрузиться на новые глубины!
Дайвинг в Черном море
Дайвинг в Черном море
Дайвинг в Черном море
Дайвинг в Черном море
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мы встретим вас у вашего отеля и отвезем к причалу. Здесь вы пересядете в катер и отправитесь в морское приключение.

Вы пройдете инструктаж и, облачившись в гидрокостюм, в компании опытного инструктора спуститесь на глубину до 12 метров. Здесь в течение полутора часов вы сможете понаблюдать за морскими обитателями и отточить навыки погружения.

После погружения мы устроим прямо на палубе небольшой фуршет. А в конце вручим вам сертификат международного уровня: с ним в следующий раз вы сможете погрузиться на большую глубину в любом уголке мира!

Организационные детали

  • Трансфер, страховка, инструктаж и небольшой фуршет входят в стоимость
  • Погружение происходит с катера, длительность погружения 1,5 часа

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:00

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