Приехали в Сочи с детьми? Тогда эта экскурсия ⛳ для вас!

Вас и ваших детей ждет увлекательное путешествие, где одно приключение сменяет другое. Вы побываете в пещере, где жили древние неандертальцы; посетите самое крупное в России форелевое хозяйство, где увидите как растет форель и сможете ее покормить; увидите шоу стеклодувов и прогуляетесь 👣 по самому длинному в мире подвесному пешеходному мосту. А самых непоседливых ждет еще и веревочный парк 🌳. Будет весело!