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День развлечений в Сочи

Татьяна С.
Татьяна С. – Гид из Сочи
День развлечений в Сочи
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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День развлечений в Сочи
День развлечений в Сочи

Что вы увидите

  • Форелевое хозяйство
  • стекольная мастерская
  • Ахштырская пещера
  • Скайпарк
Приехали в Сочи с детьми? Тогда эта экскурсия ⛳ для вас!
Вас и ваших детей ждет увлекательное путешествие, где одно приключение сменяет другое. Вы побываете в пещере, где жили древние неандертальцы; посетите самое крупное в России форелевое хозяйство, где увидите как растет форель и сможете ее покормить; увидите шоу стеклодувов и прогуляетесь 👣 по самому длинному в мире подвесному пешеходному мосту. А самых непоседливых ждет еще и веревочный парк 🌳. Будет весело!
Что входит
  • Трансфер и услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Форелевое хозяйство - 300 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
  • Шоу стеклодувов - 300 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
  • Ахштырская пещера - 200 руб. /взрослый, 100 руб. /детский
  • Скайпарк - 1500 руб. /взрослый, 800 руб. /детский.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Сочи или Адлере
День развлечений в Сочи
День развлечений в Сочи
День развлечений в Сочи
День развлечений в Сочи
День развлечений в Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна С.
Татьяна С.
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Татьяна С. проводит ещё 5 экскурсий

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