Приехали в Сочи с детьми? Тогда эта экскурсия ⛳ для вас!
Вас и ваших детей ждет увлекательное путешествие, где одно приключение сменяет другое. Вы побываете в пещере, где жили древние неандертальцы; посетите самое крупное в России форелевое хозяйство, где увидите как растет форель и сможете ее покормить; увидите шоу стеклодувов и прогуляетесь 👣 по самому длинному в мире подвесному пешеходному мосту. А самых непоседливых ждет еще и веревочный парк 🌳. Будет весело!
Что входит
Трансфер и услуги гида
Что не входит
Входные билеты:
Форелевое хозяйство - 300 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
Шоу стеклодувов - 300 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
Ахштырская пещера - 200 руб. /взрослый, 100 руб. /детский
Скайпарк - 1500 руб. /взрослый, 800 руб. /детский.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Сочи или Адлере
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.