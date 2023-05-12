День впечатлений

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Ответы на вопросы
Сочинский национальный парк — настоящий оазис посреди бетона. Это огромная территория, где спрятано множество интересных мест.

За один день вы побываете у Змейковских водопадах, раскроете тайну Колхидского леса и продегустируете фермерские блюда. В конце экскурсии вас ждет ужин с видом на закат!
День впечатлений
День впечатлений
День впечатлений
День впечатлений
День впечатлений
День впечатлений
День впечатлений
Ближайшие даты:
12
мая
13
мая
16
мая
17
мая
19
мая
20
мая
23
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Первые термальные источники в Сочи
  • Змейковские водопады
  • Чайные плантации
  • Ферма
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Вы погуляете по живописной территории Сочинского национального парка, раскроете тайны Колхидского леса, искупаетесь в Змейковских водопадах и увидите, как выращивают чай. А в завершении экскурсии — прогулка на высоте 450 метров над уровнем моря, знакомство с животными и дегустация фермерских блюд.

Что вас ждет:

  • первые термальные источники в Сочи.
  • купание в водопадах.
  • фотосессия на чайных плантациях.
  • фермерское хозяйство с животными.

Среда 09:00, пятница в 09:00, суббота 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт между локациями
  • Фотосъемка
Что не входит
  • Входные билеты (оплачиваются на месте, цены могут меняться на ферме в зависимости от дня недели):
  • Источники — 100 рублей
  • Змейковские водопады — 200 рублей
  • Ферма — 550 рублей
  • Питание (оплата по меню)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ж/д станция Мацеста
Завершение: ж/д Мацеста
Когда и сколько длится?
Когда: Среда 09:00, пятница в 09:00, суббота 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Обзорные
Водопады
Природа и пейзажи
Чайные плантации
Популярные места
Змейковские водопады

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