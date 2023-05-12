Сочинский национальный парк — настоящий оазис посреди бетона. Это огромная территория, где спрятано множество интересных мест.
За один день вы побываете у Змейковских водопадах, раскроете тайну Колхидского леса и продегустируете фермерские блюда. В конце экскурсии вас ждет ужин с видом на закат!
За один день вы побываете у Змейковских водопадах, раскроете тайну Колхидского леса и продегустируете фермерские блюда. В конце экскурсии вас ждет ужин с видом на закат!
Ближайшие даты:
12
мая
мая
13
мая
мая
16
мая
мая
17
мая
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19
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Первые термальные источники в Сочи
- Змейковские водопады
- Чайные плантации
- Ферма
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсииВы погуляете по живописной территории Сочинского национального парка, раскроете тайны Колхидского леса, искупаетесь в Змейковских водопадах и увидите, как выращивают чай. А в завершении экскурсии — прогулка на высоте 450 метров над уровнем моря, знакомство с животными и дегустация фермерских блюд.
Что вас ждет:
- первые термальные источники в Сочи.
- купание в водопадах.
- фотосессия на чайных плантациях.
- фермерское хозяйство с животными.
Среда 09:00, пятница в 09:00, суббота 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт между локациями
- Фотосъемка
- Что не входит
- Входные билеты (оплачиваются на месте, цены могут меняться на ферме в зависимости от дня недели):
- Источники — 100 рублей
- Змейковские водопады — 200 рублей
- Ферма — 550 рублей
- Питание (оплата по меню)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ж/д станция МацестаЗавершение: ж/д Мацеста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда 09:00, пятница в 09:00, суббота 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Входные билеты оплачиваются дополнительно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Чайные плантации
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Дата и количество участников выбирается при бронировании