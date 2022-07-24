Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
ЭКСКУРСИЯ НЕ АКТУАЛЬНА
Среда 09:00, пятница в 09:00, суббота 09:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт между локациями
Мобильная фотосъемка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/Д станция Мацеста
Завершение: Ж/Д Мацеста
Когда и сколько длится?
Когда: Среда 09:00, пятница в 09:00, суббота 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Входные билеты оплачиваются дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.