НЕАКТУАЛЬНО

Вы погуляете по живописной территории Сочинского национального парка

Вы погуляете по живописной территории Сочинского национального парка, раскроете тайны Колхидского леса, искупаетесь в Змейковских водопадах и увидите, как выращивают чай.

А в завершении экскурсии — прогулка на высоте 450 метров над уровнем моря, знакомство с животными и дегустация фермерских блюд.
НЕАКТУАЛЬНО
Ближайшие даты:
27
июл
29
июл
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июл
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Описание

ЭКСКУРСИЯ НЕ АКТУАЛЬНА

Среда 09:00, пятница в 09:00, суббота 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт между локациями
  • Мобильная фотосъемка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/Д станция Мацеста
Завершение: Ж/Д Мацеста
Когда и сколько длится?
Когда: Среда 09:00, пятница в 09:00, суббота 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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