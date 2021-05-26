Что вас ожидает

Завораживающие виды и древние легенды

После небольшой прогулки по городу вам предстоит проехать и пройти удобным маршрутом, который включает самые яркие уголки Большого Сочи. Вы подниметесь на знаменитую гору Ахун, выясните, что о ней говорят античные мифы и какие мистические явления здесь наблюдаются. Поговорим также о самой башне и загадочном заброшенном ресторане. С вершины в ясную погоду вам откроются великолепные морские и горные панорамы от Лазаревского до Пицунды. А еще в программе будут тайная смотровая площадка и секретный вид на ущелье.

Агурские водопады и чайная плантация

Гуляя по одному из первых туристических маршрутов на Черноморском побережье, вы поймете, что не зря его отметили еще в давние времена. Тропы национального парка проведут вас через заросли колхидского леса, а я по пути буду рассказывать, чем славится местная флора. Дойдя до Агурских водопадов, вы отдохнете среди идиллических пейзажей. А в завершение я отвезу вас на чайную плантацию, где вы узнаете историю зарождения чайных хозяйства в Краснодарском крае и сможете сделать сочные снимки.

🎁 В подарок от меня вы получите гастрономический гайд по ресторанам Сочи.

Организационные детали