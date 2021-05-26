День ярких впечатлений в Сочи

Дружеская поездка по известным, неизведанным и самым живописным местам в окрестностях города

5
1 отзыв
Приглашаю прогуляться по главным точкам притяжения Сочи и морскому порту.

Затем я отвезу вас к тайной смотровой площадке и покажу невероятный вид на ущелье.

Расскажу о горе пяти легенд Ахун, ее таинственной башне и заброшенном ресторане.

Через сказочные заросли проберемся к каскаду Агурских водопадов, а на плантации вы познакомитесь с чайной историей края.
День ярких впечатлений в Сочи
День ярких впечатлений в Сочи
День ярких впечатлений в Сочи
День ярких впечатлений в Сочи
День ярких впечатлений в Сочи
День ярких впечатлений в Сочи
День ярких впечатлений в Сочи
День ярких впечатлений в Сочи
День ярких впечатлений в Сочи
День ярких впечатлений в Сочи

Что вас ожидает

Завораживающие виды и древние легенды

После небольшой прогулки по городу вам предстоит проехать и пройти удобным маршрутом, который включает самые яркие уголки Большого Сочи. Вы подниметесь на знаменитую гору Ахун, выясните, что о ней говорят античные мифы и какие мистические явления здесь наблюдаются. Поговорим также о самой башне и загадочном заброшенном ресторане. С вершины в ясную погоду вам откроются великолепные морские и горные панорамы от Лазаревского до Пицунды. А еще в программе будут тайная смотровая площадка и секретный вид на ущелье.

Агурские водопады и чайная плантация

Гуляя по одному из первых туристических маршрутов на Черноморском побережье, вы поймете, что не зря его отметили еще в давние времена. Тропы национального парка проведут вас через заросли колхидского леса, а я по пути буду рассказывать, чем славится местная флора. Дойдя до Агурских водопадов, вы отдохнете среди идиллических пейзажей. А в завершение я отвезу вас на чайную плантацию, где вы узнаете историю зарождения чайных хозяйства в Краснодарском крае и сможете сделать сочные снимки.

🎁 В подарок от меня вы получите гастрономический гайд по ресторанам Сочи.

Организационные детали

  • Трансфер и входные билеты на объекты включены в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы — питание и развлечения в парках
  • Поездка проходит на автомобилях 2019 года Kia Soul или Hyundai Solaris. За рулем буду я. Заберу вас в удобном вам месте и привезу обратно.
  • В автомобиле нет детского кресла, поэтому поездка возможна для детей старше 7 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Морпорт Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Кристина
Кристина
Привет! Я ваш личный тревелэксперт и организатор отдыха. Сейчас в моих путешествиях преобладают направления Сибири и Юга. Всей душой люблю место, где родилась — Байкал, и место, где моему сердцу хорошо — Сочи. Покажу вам самые интересные локации, наполню отдых по-настоящему яркими впечатлениями и расскажу о местных традициях и культуре.
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1 реальный отзыв

О
26 мая 2021
Масса позитивных эмоций - красивые места, до идеала отточенные передвижения и увлекательные истории от гида. Очень рад выбору и индивидуальному подходу. Рекомендую 🔥🔥🔥

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