Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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Детский квест в парке Ривьера

Посетить самое красивое и драйвовое место Сочи и выиграть призы, участвуя в веселой игре

Татьяна
Татьяна – представитель из Сочи
В Сочи есть не только пляжи и море 🌊.

Одна из наиболее популярных достопримечательностей 🏛️ у нас — парк 🌳 отдыха Ривьера с аттракционами, Дельфинарием, Океанариумом и экзотическими растениями.

Вы исследуете каждый его уголок, разгадаете все загадки квеста и получите на память приятный приз!
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏞Парки
  • 🐼Животный мир
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Детский квест в парке Ривьера
Детский квест в парке Ривьера

Что вас ожидает

Приключения на Ривьере
Мы отправляемся исследовать интересные уголки местной «Ривьеры» — парка, где прячутся бобры и тигры, живут гномы, карлики и два веселых жителя моря 🌊, которые заигрались и уплыли вместе с вашим призом. Вам предстоит их найти, отгадать шифр и забрать сундучок с сокровищами! На веселой прогулке 👣 вы узнаете, кто создал самый известный парк 🌳 Сочи и почему он так называется, увидите гималайских, африканских и американских «гостей» Сочи, а также все города Чёрного моря с одного берега. Мы отыщем домик горного карлика и бьющий из земли источник с минеральной водой, поговорим о жителях сочинского теремка и загадочных следах космонавтов. А кроме того, вы узнаете, в честь кого назван местный аэропорт, где находится главный зеленый символ Сочи, и посетите место, где сбываются желания.

Организационные детали

Посещение аттракционов 🎡 и дельфинария не предполагается.

Начало и место завершения
🚩 — парком «Ривьера»
Детский квест в парке Ривьера
Детский квест в парке Ривьера
Детский квест в парке Ривьера
Детский квест в парке Ривьера
Детский квест в парке Ривьера
Детский квест в парке Ривьера
Детский квест в парке Ривьера
Детский квест в парке Ривьера
Детский квест в парке Ривьера
Детский квест в парке Ривьера
Детский квест в парке Ривьера
Детский квест в парке Ривьера
Детский квест в парке Ривьера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта. Меня зовут Татьяна, мне 34 года. Я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по Сочи, Москве и некоторым московским музеям. Вместе с командой гидов создаем и проводим экскурсии, квесты и интерактивные программы — это наша любимая работа. Я люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью)) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям. Дети — наше будущее, и я хочу, чтобы «наше будущее» было знакомо с нашим прошлым и любило наше московское настоящее. Если вы хотите увидеть Москву глазами местной жительницы, с детско-почемучно-необычной точки зрения, узнать забавно-исторические московские истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, то я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!
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Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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