Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

Приключения на Ривьере
Мы отправляемся исследовать интересные уголки местной «Ривьеры» — парка, где прячутся бобры и тигры, живут гномы, карлики и два веселых жителя моря 🌊, которые заигрались и уплыли вместе с вашим призом. Вам предстоит их найти, отгадать шифр и забрать сундучок с сокровищами! На веселой прогулке 👣 вы узнаете, кто создал самый известный парк 🌳 Сочи и почему он так называется, увидите гималайских, африканских и американских «гостей» Сочи, а также все города Чёрного моря с одного берега. Мы отыщем домик горного карлика и бьющий из земли источник с минеральной водой, поговорим о жителях сочинского теремка и загадочных следах космонавтов. А кроме того, вы узнаете, в честь кого назван местный аэропорт, где находится главный зеленый символ Сочи, и посетите место, где сбываются желания.
Посещение аттракционов 🎡 и дельфинария не предполагается.