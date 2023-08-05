Девичник на море: Красная Поляна, джипинг и Абхазия

Прокатиться на джипах к водопадам и сделать отличные фото на Розе-Хутор

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Это яркое приключение для девушек: с красивыми видами для фото, прогулками по живописным местам, поездками в Гагру, Новый Афон и Сухум и по заброшенным городам Ткуарчал и Акармара. В программе есть как активные дни с джипингом и треккингами, так и релакс-дни на пляже или в SPA. А ещё вас ждут дегустации вкуснейшего вина и знакомство с местной кухней.
Девичник на море: Красная Поляна, джипинг и Абхазия
Девичник на море: Красная Поляна, джипинг и Абхазия
Девичник на море: Красная Поляна, джипинг и Абхазия
Девичник на море: Красная Поляна, джипинг и Абхазия
Девичник на море: Красная Поляна, джипинг и Абхазия
Девичник на море: Красная Поляна, джипинг и Абхазия
Девичник на море: Красная Поляна, джипинг и Абхазия
Ближайшие даты:
5
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для треккинга обязательна удобная обувь с нескользящей подошвой, так как спуски местами крутые и скользкие.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сочи, Имеретинский курорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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