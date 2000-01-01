Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии

Автобусный тур

Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии
Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии
Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии
Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии
Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии
Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии
Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии

Что вы увидите 🤩

  • Смотровая площадка в г. Гагры
  • Знаменитый на весь мир ресторан Гагрипш
  • Колоннада в Гагре
  • Город Гагра
  • Пицунда
  • Абхазский национальный парк
  • Пасека с мёдом
  • Дегустация напитков и сыра
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Водопады Девичьи и Мужские слезы
  • Водопад влюблённых
  • Юпшарский каньон (знаменитый каменный мешок)
  • Популярное озеро Рица
  • Дача Сталина
  • Новоафонский монастырь (по желанию)
  • Новоафонская пещера (по желанию)
  • Парк в Новом Афоне
  • Храм Симона Кананита или Храм Лыхны храм (VIII – X вв) (зависит от ситуации) по желанию
  • Рукотворный водопад
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Абхазии за один день. Прежде всего, это Гагра, ресторан Гагрипш и удивительный парк принца Ольденбургского с тропическими растениями. Заглянем на курорт Пицунда и в Рицинское ущелье, где пройдем по висячему мосту, увидим водопад Девичьи слезы и Бзыбскую крепость, Лебединое озеро и рукотворный водопад. Посетим дачу сталина на холодной речке. Окажемся в средневековой столице Абхазии Лыхны и у священного места – монастыря апостола Симона Кананита. Не обойдется и без дегустации вина, меда и сыра!

Важно знать:

  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк). В дорогу вам необходимо взять паспорт.
🚩 Начало и место завершения: По договоренности (место вашего проживания)
 Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • трансфер по Адлеру
  • экологический сбор (350 руб. с человека)
  • дегустации напитков
  • сыра
  • копченостей.
 Что не входит
  • По желанию:
  • Дача Сталина 200 руб.
  • Ново-Афонская Пещера 500 руб. (ср. чт. сб. вс. )
  • Храм Лыхны храм (VIII – X вв) 200 руб.
  • Обед 250-400 руб.
  • Тарзанка - 500 руб.
  • Трансфер с Красной Поляны - 500 р\чел. или самостоятельно приезжаем в Адлер
  • Трансфер с Центрального Сочи - 200 р\чел.
Время проведения: Ежедневно с 6-00 до 7-00 время зависит от точки сбора.
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
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