11 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

33 водопада: долина легенд

Место, в которое мы отправимся, действительно необычно: водопады всегда окружали предания и слухи, да и само число 33 таит в себе особую магию. Миновав чайные плантации и форелевое хозяйство, вы окажетесь в удивительной самшитовой роще, где среди склонов горного ущелья расположились десятки живописных Джегошских водопадов. Мы исследуем долину, прогуливаясь по оборудованной деревянной тропе с лестницами и переходами, останавливаясь, чтобы полюбоваться 12-метровыми потоками воды, прикоснуться к мягкому мху, свисающему с ветвей, и сделать чудесные фото. А сопровождать вас будут захватывающие истории 📖 и легенды этих мест.

Колоритное вечернее шоу

После погружения в сочинскую природу вас ждет не менее яркий вечер с самобытным адыгейским шоу и традиционным кавказским застольем. Зажигательные национальные танцы 💃 и веселые тосты станут замечательным завершением нашего приключения!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Сопровождать группу будет один из гидов нашей команды

Не рекомендуется брать на экскурсию ⛳ маленьких детей, т. к. Адыгейское шоу заканчивается около 22 часов и еще 1, 5 часа занимает обратная дорога до Сочи

Дополнительные расходы