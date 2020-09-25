11 отзывов оставили туристы

33 водопада: долина легенд Место, в которое мы отправимся, действительно необычно: водопады всегда окружали предания и слухи, да и само число 33 таит в себе особую магию. Миновав чайные плантации и форелевое хозяйство, вы окажетесь в удивительной самшитовой роще, где среди склонов горного ущелья расположились десятки живописных Джегошских водопадов. Мы исследуем долину, прогуливаясь по оборудованной деревянной тропе с лестницами и переходами, останавливаясь, чтобы полюбоваться 12-метровыми потоками воды, прикоснуться к мягкому мху, свисающему с ветвей, и сделать чудесные фото. А сопровождать вас будут захватывающие истории 📖 и легенды этих мест.
Колоритное вечернее шоу После погружения в сочинскую природу вас ждет не менее яркий вечер с самобытным адыгейским шоу и традиционным кавказским застольем. Зажигательные национальные танцы 💃 и веселые тосты станут замечательным завершением нашего приключения!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Сопровождать группу будет один из гидов нашей команды
Не рекомендуется брать на экскурсию ⛳ маленьких детей, т. к. Адыгейское шоу заканчивается около 22 часов и еще 1, 5 часа занимает обратная дорога до Сочи
Дополнительные расходы
Переезд на ГАЗ 66 (на большом открытом внедорожнике) через реку: 450 рублей c человека
Посещение национального шоу: 200 рублей на человека, ужин оплачивается отдельно по меню
Посещение национального парка: 100 рублей для взрослых, детям до 10 лет — бесплатно
Начало и место завершения
🚩 в центре Сочи
Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 12:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
В туризме более 15 лет. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку, Красной Поляне. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
Всё было весело и увлекательно. Гид Армен прекрасен в качестве рассказчика. Адыгейское шоу, конечно, на любителя, но после дегустации вина и поездки по руслу реки - очень хорошо ложится в настроение.
Наталья
17 сентября 2020
Очень профессионально, прекрасная речь у гида Армена, с чувством юмора ни на минуту не оставлял группу скучать. Единственное, не предупредили, что будем переезжать по реке на машинах в кузове ( у меня травма позвоночника, пришлось понервничать, знала бы, отказалась от экскурсии)
Ирина
14 сентября 2020
Мы с подругой выражаем огромную благодарность за удовольствие и отличное настроение от экскурсии " 33 водопада"! Эмоции (положительные, естественно) прямо захлёстывают))) ! Спасибо за экскурсию по городу Сочи и по всем населенным пунктам, которые мы проезжали! Это было путешествие по их истории, традициям, судьба знаменитых людей - в честь которых названы те или иные места курорта! А концерт - это вообще супер!!! Большое спасибо организаторам экскурсии, нашему гиду Яне (великолепному профессионалу своего дела), нашему водителю Андрею (как у него получается так ловко и безопасно проезжать по узким улочкам и серпантину - для нас осталось тайной)! Их 10 дней на курорте - вы подарили нам самый позитивный день!!!
Игорь
7 сентября 2020
Отличный вид экскурсии!!! Нас забрали по дороге из Хобзы, хотя путешествие начинается в Сочи. Отличный гид в автобусе, рассказала историю Сочи и окрестностей. Чудесная поездка на ГАЗ-66 по реке на деревянных сиденьях, куча положительных эмоций, отличные вина на дегустации. Также понравились сами 33 водопада, хотя в этом году осадков практически не было, зелено и красиво. Если отойти от 33 водопадов на реку, откроются потрясающие виды на горы. Отдельно стоит упомянуть про Адыгское выступление в ресторане, где можно пить вино с дегустации. Отличный отдых рекомендую.
Александра
7 сентября 2020
Насыщенная, интересная экскурсия. Посещение водопадов несколько растянуто по времени.
Владимир
7 сентября 2020
Отлично провели день, посетили красивые места, масса впечетлений спасибо Вашей команде и гиду Максиму!
Анастасия
6 сентября 2020
Все очень понравилось, единственное, кажется, что 2. 30 часа слишком много для посещения 33 водопадов. Думаю вполне достаточно 1. 30, а так всё прекрасно, очень интересно и красиво, экстремально и насыщенно.
Анастасия
3 сентября 2020
Интересная и насыщенная экскурсия. Мне понравилось!)
Лариса
28 августа 2020
Можно сдвинуть экскурсию и на 30 минут начать раньше концерт. А так все душевно и отлично.
Дарья
16 августа 2020
Отличная экскурсия! День пролетел незаметно, а впечатлений - море! Огромная благодарность гиду Яне, она мастер своего дела.
юлия
26 июля 2020
Мы с семьёй в восторге от экскурсии, спасибо огромное гиду Яна и всей вашей команде, как приедем к вам ещё обязательно воспользуемся вашими экскурсиями, ещё раз огромное спасибо Вам