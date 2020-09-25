11 отзывов оставили туристы

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Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу

Насладиться природой горных ущелий и самшитовых рощ и завершить день кавказским застольем

4.8
11 отзывов
Валентина
Валентина – экскурсионное агентство из Сочи
Есть в окрестностях Сочи природный уголок, поражающий красотой, гармонией и магической атмосферой: это каскад водопадов ручья Джегош.

Вы исследуете горное ущелье, в котором расположились 33 водопада, прогуляетесь 👣 по самшитовой роще и услышите местные предания.

А завершится приключение адыгейским шоу с национальными танцами, кавказским застольем и тостами.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • В горы
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 800 ₽ за человека

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Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу

Что вас ожидает

33 водопада: долина легенд
Место, в которое мы отправимся, действительно необычно: водопады всегда окружали предания и слухи, да и само число 33 таит в себе особую магию. Миновав чайные плантации и форелевое хозяйство, вы окажетесь в удивительной самшитовой роще, где среди склонов горного ущелья расположились десятки живописных Джегошских водопадов. Мы исследуем долину, прогуливаясь по оборудованной деревянной тропе с лестницами и переходами, останавливаясь, чтобы полюбоваться 12-метровыми потоками воды, прикоснуться к мягкому мху, свисающему с ветвей, и сделать чудесные фото. А сопровождать вас будут захватывающие истории 📖 и легенды этих мест.

Колоритное вечернее шоу
После погружения в сочинскую природу вас ждет не менее яркий вечер с самобытным адыгейским шоу и традиционным кавказским застольем. Зажигательные национальные танцы 💃 и веселые тосты станут замечательным завершением нашего приключения!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Сопровождать группу будет один из гидов нашей команды
  • Не рекомендуется брать на экскурсию ⛳ маленьких детей, т. к. Адыгейское шоу заканчивается около 22 часов и еще 1, 5 часа занимает обратная дорога до Сочи

Дополнительные расходы

  • Переезд на ГАЗ 66 (на большом открытом внедорожнике) через реку: 450 рублей c человека
  • Посещение национального шоу: 200 рублей на человека, ужин оплачивается отдельно по меню
  • Посещение национального парка: 100 рублей для взрослых, детям до 10 лет — бесплатно
Начало и место завершения
🚩 в центре Сочи
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу
Долина легенд: 33 водопада и адыгейское шоу

Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Валентина
Валентина
В туризме более 15 лет. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку, Красной Поляне. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
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11 отзывов оставили туристы

25 сентября 2020
Всё было весело и увлекательно. Гид Армен прекрасен в качестве рассказчика. Адыгейское шоу, конечно, на любителя, но после дегустации вина и поездки по руслу реки - очень хорошо ложится в настроение.
17 сентября 2020
Очень профессионально, прекрасная речь у гида Армена, с чувством юмора ни на минуту не оставлял группу скучать. Единственное, не предупредили, что будем переезжать по реке на машинах в кузове ( у меня травма позвоночника, пришлось понервничать, знала бы, отказалась от экскурсии)
14 сентября 2020
Мы с подругой выражаем огромную благодарность за удовольствие и отличное настроение от экскурсии " 33 водопада"! Эмоции (положительные, естественно) прямо захлёстывают))) ! Спасибо за экскурсию по городу Сочи и по всем населенным пунктам, которые мы проезжали! Это было путешествие по их истории, традициям, судьба знаменитых людей - в честь которых названы те или иные места курорта! А концерт - это вообще супер!!! Большое спасибо организаторам экскурсии, нашему гиду Яне (великолепному профессионалу своего дела), нашему водителю Андрею (как у него получается так ловко и безопасно проезжать по узким улочкам и серпантину - для нас осталось тайной)! Их 10 дней на курорте - вы подарили нам самый позитивный день!!!
7 сентября 2020
Отличный вид экскурсии!!! Нас забрали по дороге из Хобзы, хотя путешествие начинается в Сочи. Отличный гид в автобусе, рассказала историю Сочи и окрестностей. Чудесная поездка на ГАЗ-66 по реке на деревянных сиденьях, куча положительных эмоций, отличные вина на дегустации. Также понравились сами 33 водопада, хотя в этом году осадков практически не было, зелено и красиво. Если отойти от 33 водопадов на реку, откроются потрясающие виды на горы. Отдельно стоит упомянуть про Адыгское выступление в ресторане, где можно пить вино с дегустации. Отличный отдых рекомендую.
7 сентября 2020
Насыщенная, интересная экскурсия. Посещение водопадов несколько растянуто по времени.
7 сентября 2020
Отлично провели день, посетили красивые места, масса впечетлений спасибо Вашей команде и гиду Максиму!
6 сентября 2020
Все очень понравилось, единственное, кажется, что 2. 30 часа слишком много для посещения 33 водопадов. Думаю вполне достаточно 1. 30, а так всё прекрасно, очень интересно и красиво, экстремально и насыщенно.
Анастасия
3 сентября 2020
Интересная и насыщенная экскурсия. Мне понравилось!)
28 августа 2020
Можно сдвинуть экскурсию и на 30 минут начать раньше концерт. А так все душевно и отлично.
16 августа 2020
Отличная экскурсия! День пролетел незаметно, а впечатлений - море! Огромная благодарность гиду Яне, она мастер своего дела.
26 июля 2020
Мы с семьёй в восторге от экскурсии, спасибо огромное гиду Яна и всей вашей команде, как приедем к вам ещё обязательно воспользуемся вашими экскурсиями, ещё раз огромное спасибо Вам

Валентина проводит ещё 5 экскурсий

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