Мы направляемся вместе с вами в уникальное путешествие к самым северным чайным плантациям в России, повстречаемся с домашними животными контактной фермы, а также полюбуемся красочным закатом с гор.
Чайные плантации
Первое, что мы посетим — чайные плантации в долине Мацеста. Прогулка по плантации откроет вам живописную панораму природы, а местный гид расскажет о процессе изготовлении местного чая. Вы попробуете продукцию и заберете коробочку чая с собой (дегустация и коробка чая включены в стоимость).
Экологическая ферма «Экзархо»
В горах, где нет никаких вредных производств, а воздух чист и свеж, находится экологическая ферма «Экзархо».
На территории фермы:
- Элитная конюшня.
- Лошади здесь ухоженны и дружелюбны. Гости познакомятся и пообщаются с лошадками разных пород и размеров, прокатятся верхом по ипподрому или отправятся на конную прогулку по красивейшим местам.
- Контактная ферма.
- Вы погуляете по поляне, где мирно пасутся овечки, козочки, барашки и т. д. Времяпровождение с ними — огромное удовольствие как для деток, так и для взрослых. Любой желающий может покормить животных.
- Панорамный ресторан и воздушный шар.
- Закат встретим во время полета на воздушном шаре или в ресторане в момент вкусного ужина.
Важно знать
Для поездки выбирайте удобную одежду и обувь.
Что включено в стоимость:
- Трансфер в обе стороны
- Сопровождение профессионального экскурсовода
- Страховка
- Посещение чайной плантации
- Чаепитие
- Коробочка чая
- Посещение экофермы «Экзархо»
- Общение с лошадьми
- Контактная ферма
- Всё дополнительные расходы по вашему желанию.
- Обед
- Воздушный шар (1 500 р. с человека — 15 минут полёта)
- Конная прогулка (2 000 р. с человека — 1 час прогулки)
- Конная прогулка на ипподроме (200 р. — 1 круг)
- Кормление животных (200 р. )