✔Дом призрака:

О, это просто супер экскурсия, я очень люблю заброшки и просто в восторге от этой экскурсии. Водитель весёлый, отличный, даже остановился по пути, чтобы мы купили мандарины. Я в восторге, обязательно приеду ещё раз, чтобы посетить ещё и город- призрак.