Джип-тур в Гагру из Адлера: посетите забытые ЖД станции и Жоэкварское ущелье
Эта экскурсия для тех, кто любит заброшки. Со мной вы отправитесь в путешествие из Адлера по окрестностям Гагры. А джип нам поможет добраться до труднодоступных мест. Наш маршрут пройдет через ресторан Гагрипш, заброшенные Ж/Д станции, Стеклянный мост. А еще вас ждут дегустация вина и купание в теплом Черном море.
Ближайшие даты:
27
июн
июн
1
июл
июл
4
июл
июл
8
июл
июл
11
июл
июл
15
июл
июл
18
июл
июл
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Горные реки
- Заброшенные дома и гостиницы
- Каньоны и ущелья
- Белые скалы
- Пляж в Гагре
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Для любителей потрясающих видов и фантастических ощущений, а так же для тех, кто не равнодушен к «заброшкам». Великолепные здания прошлого века, смотровые площадки, забытые ЖД станции, знаменитый «Стеклянный мост», дегустации и купание в море не оставят Вас равнодушными.
Программа:
*ГАГРА. ДОМ ПРИЗРАКА*:
✔Белые скалы:
✔️Смотровая площадка "Я люблю Гагру":
✔️Площадь "Гагарина" (фонтан "Три грации", универмаг "Жоэквара", ЖД Станция "Абаата"):
✔Замок принца Ольденбургского - дополнительно 150 руб (дети до 18 лет в бесплатно):
️Жоэкварское ущелье (Башня Марлинского, Здание городской бани, пешая прогулка по ущелью).
✔️Пансионат "Скала" и верхняя станция канатки:
✔Дом призрака:
✔Бзыбское ущелье:
Дегустационный зал "Отырба".
(дегустация вина, чачи, коньяка, сыра, коченого мяса, высокогорного чая):
✔Пасека (дегустация меда, медовухи):
Обед в кафе "Абхазский дворик".
(стеклянный мост через реку Бзыбь, качели на берегу горной реки):
✔Водопад девичьи слёзы:
✔️Павильон ж/д станции "Гагрипш":
✔Мамзышха "Первая смотровая":
Купание в море.
✔️Колоннада:
✔️Зимний театр:
✔️Парк Принца Ольденбургского:
✔️Старая канатка в парке:
️Ресторан Гагрипш.
Вторник, четверг, суббота 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка
- Экологический сбор
- Трансфер
- Что не входит
- Обед
- Тарзанка (по желанию)
- Трансфер из Центрального Сочи (можно самостоятельно прибыть на удобную точку сбора в Адлере)
- Место начала и завершения?
- КПП отеля, ближайшая остановка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, четверг, суббота 7:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- После бронирования с вами свяжемся и подробно все раскажем
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
27 мар 2023
О, это просто супер экскурсия, я очень люблю заброшки и просто в восторге от этой экскурсии. Водитель весёлый, отличный, даже остановился по пути, чтобы мы купили мандарины. Я в восторге, обязательно приеду ещё раз, чтобы посетить ещё и город- призрак.
К
Ксения
19 мар 2023
С
Сергей
1 фев 2023
Большое спасибо за экскурсию 31.01.23."Дом призрака-джип тур в Гагры" Александру,экскурсоводу Катерине и водителю Сартаку. Все чётко,все мелочи продуманы. Много остановок на дегустацию. В машинах удобно и просторно.
К
Камиль
1 фев 2023
Всё было супер! Всё шикарно, не пожалеете!!!!!!!!!!
А
Анна
4 янв 2023
Все понравилось, водитель был приветлив, общительный)
П
Попова
18 сен 2022
Отличный гид. Менеджерам отдельное спасибо за логистику моего чемодана, чтобы не опоздать на самолёт. Все прошло отлично. Рекомендую.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Групповые
Джиппинг
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Абхазия
Заброшенные места
Похожие туры из Сочи
Мини-группа
6 часов
Увлекательный джип-тур в Сочи
Адлер и Сириус, забираем от остановок
Завтра
28 июня
29 июня
30 июня
2 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
Ваш адрес или ближайшая остановка
Завтра
28 июня
29 июня
30 июня
от 1 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Абхазия - страна души: Гагры, Рица, Новый Афон | тур на минивэне
Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Завтра
28 июня
29 июня
30 июня
от 1 400₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии