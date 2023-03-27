Дом призрака - Джип-тур в Гагре

Джип-тур в Гагру из Адлера: посетите забытые ЖД станции и Жоэкварское ущелье

5
6 отзывов
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Эта экскурсия для тех, кто любит заброшки. Со мной вы отправитесь в путешествие из Адлера по окрестностям Гагры. А джип нам поможет добраться до труднодоступных мест. Наш маршрут пройдет через ресторан Гагрипш, заброшенные Ж/Д станции, Стеклянный мост. А еще вас ждут дегустация вина и купание в теплом Черном море.
Дом призрака - Джип-тур в Гагре
Дом призрака - Джип-тур в Гагре
Дом призрака - Джип-тур в Гагре
Дом призрака - Джип-тур в Гагре
Дом призрака - Джип-тур в Гагре
Дом призрака - Джип-тур в Гагре
Дом призрака - Джип-тур в Гагре
Дом призрака - Джип-тур в Гагре
Дом призрака - Джип-тур в Гагре
Дом призрака - Джип-тур в Гагре
Дом призрака - Джип-тур в Гагре
Дом призрака - Джип-тур в Гагре
Дом призрака - Джип-тур в Гагре
Дом призрака - Джип-тур в Гагре
Дом призрака - Джип-тур в Гагре
Дом призрака - Джип-тур в Гагре
Дом призрака - Джип-тур в Гагре
Дом призрака - Джип-тур в Гагре
Ближайшие даты:
27
июн
1
июл
4
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8
июл
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15
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18
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Что вас ожидает:

  • Горные реки
  • Заброшенные дома и гостиницы
  • Каньоны и ущелья
  • Белые скалы
  • Пляж в Гагре
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

Для любителей потрясающих видов и фантастических ощущений, а так же для тех, кто не равнодушен к «заброшкам». Великолепные здания прошлого века, смотровые площадки, забытые ЖД станции, знаменитый «Стеклянный мост», дегустации и купание в море не оставят Вас равнодушными.

Программа:

*ГАГРА. ДОМ ПРИЗРАКА*:

✔Белые скалы:

✔️Смотровая площадка "Я люблю Гагру":

✔️Площадь "Гагарина" (фонтан "Три грации", универмаг "Жоэквара", ЖД Станция "Абаата"):

✔Замок принца Ольденбургского - дополнительно 150 руб (дети до 18 лет в бесплатно):

️Жоэкварское ущелье (Башня Марлинского, Здание городской бани, пешая прогулка по ущелью).

✔️Пансионат "Скала" и верхняя станция канатки:

✔Дом призрака:

✔Бзыбское ущелье:

Дегустационный зал "Отырба".

(дегустация вина, чачи, коньяка, сыра, коченого мяса, высокогорного чая):

✔Пасека (дегустация меда, медовухи):

Обед в кафе "Абхазский дворик".

(стеклянный мост через реку Бзыбь, качели на берегу горной реки):

✔Водопад девичьи слёзы:

✔️Павильон ж/д станции "Гагрипш":

✔Мамзышха "Первая смотровая":

Купание в море.

✔️Колоннада:

✔️Зимний театр:

✔️Парк Принца Ольденбургского:

✔️Старая канатка в парке:

️Ресторан Гагрипш.

Вторник, четверг, суббота 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Экологический сбор
  • Трансфер
Что не входит
  • Обед
  • Тарзанка (по желанию)
  • Трансфер из Центрального Сочи (можно самостоятельно прибыть на удобную точку сбора в Адлере)
Место начала и завершения?
КПП отеля, ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота 7:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • После бронирования с вами свяжемся и подробно все раскажем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Ю
27 мар 2023
О, это просто супер экскурсия, я очень люблю заброшки и просто в восторге от этой экскурсии. Водитель весёлый, отличный, даже остановился по пути, чтобы мы купили мандарины. Я в восторге, обязательно приеду ещё раз, чтобы посетить ещё и город- призрак.
К
19 мар 2023
С
1 фев 2023
Большое спасибо за экскурсию 31.01.23."Дом призрака-джип тур в Гагры" Александру,экскурсоводу Катерине и водителю Сартаку. Все чётко,все мелочи продуманы. Много остановок на дегустацию. В машинах удобно и просторно.
К
1 фев 2023
Всё было супер! Всё шикарно, не пожалеете!!!!!!!!!!
А
4 янв 2023
Все понравилось, водитель был приветлив, общительный)
П
18 сен 2022
Отличный гид. Менеджерам отдельное спасибо за логистику моего чемодана, чтобы не опоздать на самолёт. Все прошло отлично. Рекомендую.

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