Что вас ожидает

Живописные фото-локации и пикник

Наша первая остановка в Стране души — Юпшарский каньон, который называют каменным мешком. Проехав меж высоких скал и мимо бурной реки, мы доберемся до бирюзового озера Рица. Посмотрим на него сверху, а затем спустимся на правый берег. Здесь и устроим небольшой пикник: с сезонными фруктами, свежим ароматным лавашом и кофе, сваренном в турке. Отдохнув, вы побываете у каменистого Молочного водопада и на Голубом озере, где живут павлины.

Рассказы от гида и снимки от фотографа

Вся история Кавказа живет в легендах, в них красота человеческой души, благородство, любовь и гордостью за свой край. В этот день вы услышите и поэтичные, и смешные предания. Ваши впечатления от гостеприимной и чарующей Абхазии мы также с радостью запечатлеем на фото. Поможем с позированием и поймаем живые мгновения.

Организационные детали