Дружеский фототур на озеро Рица

Полюбоваться природой Абхазии, послушать ее легенды и устроить пикник на берегу

Пейзажи Страны души столь же прекрасны, как и ее легенды — и то, и другое ждет вас в этом путешествии.

Оно сохранится не только в памяти, но и на качественных фотографиях! А план у нас такой: монументальный Юпшарский каньон, горное озеро Рица и вкусный пикник у кромки воды, бурный Молочный водопад и Голубое озеро с павлинами.
Дружеский фототур на озеро Рица
Дружеский фототур на озеро Рица
Дружеский фототур на озеро Рица
Дружеский фототур на озеро Рица
Дружеский фототур на озеро Рица
Дружеский фототур на озеро Рица
Дружеский фототур на озеро Рица
Дружеский фототур на озеро Рица
Дружеский фототур на озеро Рица
Дружеский фототур на озеро Рица
Дружеский фототур на озеро Рица
Дружеский фототур на озеро Рица
Дружеский фототур на озеро Рица
Дружеский фототур на озеро Рица
Дружеский фототур на озеро Рица

Что вас ожидает

Живописные фото-локации и пикник

Наша первая остановка в Стране души — Юпшарский каньон, который называют каменным мешком. Проехав меж высоких скал и мимо бурной реки, мы доберемся до бирюзового озера Рица. Посмотрим на него сверху, а затем спустимся на правый берег. Здесь и устроим небольшой пикник: с сезонными фруктами, свежим ароматным лавашом и кофе, сваренном в турке. Отдохнув, вы побываете у каменистого Молочного водопада и на Голубом озере, где живут павлины.

Рассказы от гида и снимки от фотографа

Вся история Кавказа живет в легендах, в них красота человеческой души, благородство, любовь и гордостью за свой край. В этот день вы услышите и поэтичные, и смешные предания. Ваши впечатления от гостеприимной и чарующей Абхазии мы также с радостью запечатлеем на фото. Поможем с позированием и поймаем живые мгновения.

Организационные детали

  • В путешествие вы отправитесь в компании двух сопровождающих: гида и фотографа
  • Транспортные расходы и пикник включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается въезд в нац. парк (350 руб. с человека)
  • После поездки вы получите до 200 фотографий без обработки на Яндекс. Диск

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Наталия и Александра
Наталия и Александра
Проводим экскурсии вдвоем: Александра — водитель и по совместительству гид, Наталия — гид и фотограф. Поделимся любовью к нашему региону, сделаем ваш отдых комфортным и интересным. До встречи в Сочи!
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