Духовный центр Сочи - Троице-Георгиевский женский монастырь

Сейчас на территории Троице-Георгиевского женского монастыря находится четыре храма: церковь

Групповая
Сейчас на территории Троице-Георгиевского женского монастыря находится четыре храма: церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери, храм во имя мученика Уара Египетского, церковь-часовня в честь иконы Божией Матери «Утоли мои печали», храм в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»).

В монастыре живут и служат семь монахинь.
Духовный центр Сочи - Троице-Георгиевский женский монастырь
Духовный центр Сочи - Троице-Георгиевский женский монастырь
Духовный центр Сочи - Троице-Георгиевский женский монастырь
Духовный центр Сочи - Троице-Георгиевский женский монастырь

Что вас ожидает 🤩

  • Троице-Георгиевский женский Епархиальный монастырь
  • Храм Священномученика Уара
  • Часовня иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
  • Храма иконы Божией Матери «Семистрельная»

Что вас ждет:

  • В долине реки Псахе, в глубине гор недалеко от села Лесное, разместился Троице-Георгиевский женский монастырь, который стал духовным центром возрождения православия на Черноморском побережье. Сюда приходят люди, чтобы в тихой долине среди горных вершин обрести спокойствие и душевное равновесие. Здесь действует 4 храма они возведены на пожертвования прихожан.
Храм святого великомученика Уара
В центре монастыря — храм святого великомученика Уара. Церковь получилась в архитектурных традициях храмов Владимиро-Суздальской земли. В иконостас храма включена уникальная икона с ликом Христа. Она создана в 19 веке.

Храм иконы Божьей матери Семистрельной

Над центрально площадкой возвышается храм иконы Божьей матери Семистрельной. Замерла святая Мария с семью стрелами в руках, пущенными в тело Иисуса Христа. В честь этого образа страдающей женщины и создает сейчас человечество соборы и храмы. Храм поражает всех прихожан своим удивительным фаянсовым иконостасом, созданным уральскими мастерами.

Часовня «Утоли мои печали»

Очень красива часовня «Утоли мои печали». Она построена в московском стиле церковной архитектуры. Главным украшением считается резной иконостас из ценных пород дерева. В монастыре хранятся частицы мощей их Киевско-Печорской лавры. Это подарок, сделанный Московским Патриархом Русской православной церкви.
Из экскурсии по монастырю Вы узнаете об истории Православия, о таинстве церкви. Об это Вам расскажут инокини. Здесь же вы можете зажечь свою свечу на лучшее, удачу, заказать службу, обвенчаться, принять обряд крещения, искупаться в освященной купальне, взять с собой святой воды, приобрести иконы, крестики, духовную литературу и монастырские сувениры.
Троице-Георгиевский женский Епархиальный монастырь
Троице-Георгиевский женский Епархиальный монастырь был основан в горном поселке Лесное в 1999 году, на небольшой заброшенной базе отдыха местного железобетонного завода. Монастырь строится на частные пожертвования. Архитектор монастыря — Федор Иванович Афуксениди, но главным вдохновителем является настоятельница, матушка Анастасия. Благодаря ее стараниям здесь за короткий срок появилось несколько интересных по архитектуре храмов.

Рекомендуемая форма одежды:

  • Удобная (женщинам желательно платок и юбку).

На маршруте можно приобрести:

  • Свечи, иконы и т. д.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы
Что не входит
  • 100 рублей вход в монастырь
Место начала и завершения?
Ближайшая к вам остановка
Когда и сколько длится
Когда: Четверг в 14:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Расписание остановок:
  • Русь - 13:40
  • Политехническая - 13:40
  • Горбольница - 13:45
  • Спортивная - 14:00
  • Ривьера - 14:00
  • Платановая аллея - 14:05
  • ЖД вокзал - 14:05
  • Гостиница Москва - 14:05
  • Морпорт - 14:05
  • Парк отель - 14:10
  • Приморская - 14:10
  • Зимний театр - 14:15
  • Летний парк - 14:15
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Четверг в 14:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)

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