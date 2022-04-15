Что вас ждет:

В долине реки Псахе, в глубине гор недалеко от села Лесное, разместился Троице-Георгиевский женский монастырь, который стал духовным центром возрождения православия на Черноморском побережье. Сюда приходят люди, чтобы в тихой долине среди горных вершин обрести спокойствие и душевное равновесие. Здесь действует 4 храма они возведены на пожертвования прихожан.

Храм святого великомученика Уара

В центре монастыря — храм святого великомученика Уара. Церковь получилась в архитектурных традициях храмов Владимиро-Суздальской земли. В иконостас храма включена уникальная икона с ликом Христа. Она создана в 19 веке.

Храм иконы Божьей матери Семистрельной

Над центрально площадкой возвышается храм иконы Божьей матери Семистрельной. Замерла святая Мария с семью стрелами в руках, пущенными в тело Иисуса Христа. В честь этого образа страдающей женщины и создает сейчас человечество соборы и храмы. Храм поражает всех прихожан своим удивительным фаянсовым иконостасом, созданным уральскими мастерами.

Часовня «Утоли мои печали»

Очень красива часовня «Утоли мои печали». Она построена в московском стиле церковной архитектуры. Главным украшением считается резной иконостас из ценных пород дерева. В монастыре хранятся частицы мощей их Киевско-Печорской лавры. Это подарок, сделанный Московским Патриархом Русской православной церкви.

Из экскурсии по монастырю Вы узнаете об истории Православия, о таинстве церкви. Об это Вам расскажут инокини. Здесь же вы можете зажечь свою свечу на лучшее, удачу, заказать службу, обвенчаться, принять обряд крещения, искупаться в освященной купальне, взять с собой святой воды, приобрести иконы, крестики, духовную литературу и монастырские сувениры.

Троице-Георгиевский женский Епархиальный монастырь

Троице-Георгиевский женский Епархиальный монастырь был основан в горном поселке Лесное в 1999 году, на небольшой заброшенной базе отдыха местного железобетонного завода. Монастырь строится на частные пожертвования. Архитектор монастыря — Федор Иванович Афуксениди, но главным вдохновителем является настоятельница, матушка Анастасия. Благодаря ее стараниям здесь за короткий срок появилось несколько интересных по архитектуре храмов.

Рекомендуемая форма одежды:

Удобная (женщинам желательно платок и юбку).

На маршруте можно приобрести: