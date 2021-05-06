Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Дзен-день на ручье Сванидзе

Совершить легкий треккинг от Ореховского водопада и насладиться уединением в реликтовой роще

5
1 отзыв
Елена
Елена – представитель из Сочи
Шум горного ручья, виды Буковой поляны и аромат рододендронов — что еще нужно, чтобы перезагрузиться и отдохнуть от городской суеты? Мы пройдем по одной из самых красивых 🤩 эко-троп Сочи от Ореховского водопада до ручья Сванидзе, устроим пикник у развалин древнего храма.

И конечно, ощутим атмосферу реликтового леса, где человек и природа говорят на одном языке.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.

Экскурсия

От 3 000 ₽ за экскурсию

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Дзен-день на ручье Сванидзе
Дзен-день на ручье Сванидзе

Что вас ожидает

Пейзажи Ореховского водопада
Наше путешествие начнется с одной из самых любимых природных локаций сочинцев — Ореховского водопада. Даже в знойные летние дни 27-метровый поток не пересыхает и освежает путников облаками прохладной влаги. А зимой и весной он впечатлит мощью и дикой красотой. Вы узнаете, почему водопад считают местом силы, и возможно, сами заметите скопление плазмоидов у его основания в солнечный день.

Треккинг к заповедному ручью
От водопада стартует наш несложный и приятный треккинг до ручья Сванидзе, длина маршрута — около 6-7 км. В пути вы прикоснетесь к истории 📖 этих мест, узнаете любопытные факты об обитателях леса, а главное — ощутите особую магию нетронутой человеком природы. На Буковой поляне, среди развалин средневекового храма Агуа, мы отдохнем в одной из беседок и сделаем привал с мини-пикником. А затем горная тропа уведет нас к живописным водоскатам ручья Сванидзе в глубине реликтового леса. Здесь не ловит связь, поэтому вы сможете привести в порядок мысли и перезагрузиться душой и телом перед обратной дорогой.

Кому подойдет прогулка 👣

Маршрут треккинга приятный и несложный, отлично подойдет путешественникам с начальной физической подготовкой и семьям с детьми от 5 лет.

Организационные детали

  • Маршрут треккинга начинается и заканчивается на автобусной остановке посёлка Ореховка
  • Дополнительные расходы: билеты 🎫 в Национальный парк 🌳 — 200 руб. Детям до 10 лет и многодетным семьям при наличии удостоверения вход бесплатный.
  • Экскурсия ⛳ проводится только в сухую погоду
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
🚩 Начало и место завершения: на остановке «Сбербанк» (в сторону Сочи)
Дзен-день на ручье Сванидзе
Дзен-день на ручье Сванидзе
Дзен-день на ручье Сванидзе
Дзен-день на ручье Сванидзе
Дзен-день на ручье Сванидзе
Дзен-день на ручье Сванидзе
Дзен-день на ручье Сванидзе
Дзен-день на ручье Сванидзе
Дзен-день на ручье Сванидзе
Дзен-день на ручье Сванидзе
Дзен-день на ручье Сванидзе
Дзен-день на ручье Сванидзе
Дзен-день на ручье Сванидзе
Дзен-день на ручье Сванидзе
Дзен-день на ручье Сванидзе
Дзен-день на ручье Сванидзе
Дзен-день на ручье Сванидзе
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Вы замечали, какое умиротворение наступает, когда оказываешься на природе? Аромат лесных цветов, горные вершины и чувство свободы. Это удивительный мир Западного Кавказа, который хочется показать всем. Меня зовут Елена, я профессиональный гид, член Русского Географического общества и руководитель семейного клуба. В арсенале гидов нашей команды не только прогулки по эко-тропам Сочинского национального парка, но и полноценные пешие экскурсии и автомобильные прогулки с «секретиками». Нам всегда есть чем удивить взрослых и заинтересовать детей любого возраста. Если нужно, сможем поговорить на одном языке даже с медведем). Члены команды — сертифицированные инструкторы по спортивному туризму, гиды и просто сочинцы, которые любят гостей нашего города. Сможем организовать не только ваш отдых или трансфер к месту размещения, но и походы различных категорий сложности по самым интересным уголкам Большого Сочи. Вы сможете побывать там, где не проходят обычные экскурсионные маршруты с обязательным навязчивым сервисом. Всегда ответим на любой ваш вопрос. Готовы к приключениям с нами? Тогда до встречи в Сочи!
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1 реальный отзыв

М
6 мая 2021
Хорошо отдохнул в глубине сочинских джунглей). Я ехал из Адлера, дорога не близкая, но природа того стоит. Обнулился по полной. Елена спасибо, хороший вы человек.

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Елена проводит ещё 3 экскурсии

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