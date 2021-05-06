Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Пейзажи Ореховского водопада

Наше путешествие начнется с одной из самых любимых природных локаций сочинцев — Ореховского водопада. Даже в знойные летние дни 27-метровый поток не пересыхает и освежает путников облаками прохладной влаги. А зимой и весной он впечатлит мощью и дикой красотой. Вы узнаете, почему водопад считают местом силы, и возможно, сами заметите скопление плазмоидов у его основания в солнечный день.

Треккинг к заповедному ручью

От водопада стартует наш несложный и приятный треккинг до ручья Сванидзе, длина маршрута — около 6-7 км. В пути вы прикоснетесь к истории 📖 этих мест, узнаете любопытные факты об обитателях леса, а главное — ощутите особую магию нетронутой человеком природы. На Буковой поляне, среди развалин средневекового храма Агуа, мы отдохнем в одной из беседок и сделаем привал с мини-пикником. А затем горная тропа уведет нас к живописным водоскатам ручья Сванидзе в глубине реликтового леса. Здесь не ловит связь, поэтому вы сможете привести в порядок мысли и перезагрузиться душой и телом перед обратной дорогой.

Кому подойдет прогулка 👣

Маршрут треккинга приятный и несложный, отлично подойдет путешественникам с начальной физической подготовкой и семьям с детьми от 5 лет.

Организационные детали