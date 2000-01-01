Ивановский водопад (если много снега, то везём на Пасть Дракона)
Царские ванны (голубая глина)
Мост желаний
Переправа через горную реку
Природный джакузи
Что вас ждёт:
По пути на каньон вы прогуляетесь по женскому монастырю, живописному ущелью Ацху и сделаете потрясающие фотографии. Захотите отдыха — примите SPA-процедуры в источнике с голубой глиной и помедитируйте у Ивановского водопада.
И напоследок — таинственный мокрый каньон Псахо с самшитовой рощей и тысячелетними разломами. Желающие смогут окунуться в горную реку.
Важная информация:
Для природных spa-процедур обязательно возьмите с собой купальник, глиняные обертывания — бонус данного маршрута!
🚩 Начало: Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
🏁 Место завершения: По договоренности (адрес вашего проживания)
Что входит
Трансфер по Адлеру от/до отеля
Дегустации напитков, сыра, копчёностей.
Что не входит
Обед (по желанию, завозим в кафе покушать)
Трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны
Экологический сбор (100 руб).
Важная информация
Для природных spa-процедур обязательно возьмите с собой купальник, глиняные обертывания — бонус данного маршрута!
Время проведения: Ежедневно с 8:00 и 13:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда