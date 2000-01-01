Джип-тур на Каньон Псахо

5
2 отзыва
На мокрый Каньон Псахо не добраться автобусом или на легковой машине, а на дерзких джипах — легко! Поездка насыщена адреналином и скоростью.

Только представьте: шальной внедорожник, нетронутая доисторическая природа, заповедная самшитовая роща, ущелья — глубокие и не очень, горная река, в которой можно искупаться, и ваши потрясающие фотографии, сделанные в этом прекрасном месте.

Это каньон Псахо, куда вы с ветерком прокатитесь во время этого невероятного джип-тура!
Джип-тур на Каньон Псахо
Джип-тур на Каньон Псахо
Джип-тур на Каньон Псахо
Джип-тур на Каньон Псахо
Джип-тур на Каньон Псахо
Джип-тур на Каньон Псахо
Джип-тур на Каньон Псахо

Что вы увидите 🤩

  • Село Галицино
  • Троице-Георгиевский женский монастырь
  • Самшитовая роща
  • Реликтовый лес
  • Ущелье Ахцу
  • Мокрый каньон (место древнего океана Тетис)
  • Ивановский водопад (если много снега, то везём на Пасть Дракона)
  • Царские ванны (голубая глина)
  • Мост желаний
  • Переправа через горную реку
  • Природный джакузи

Что вас ждёт:

  • По пути на каньон вы прогуляетесь по женскому монастырю, живописному ущелью Ацху и сделаете потрясающие фотографии. Захотите отдыха — примите SPA-процедуры в источнике с голубой глиной и помедитируйте у Ивановского водопада.
  • И напоследок — таинственный мокрый каньон Псахо с самшитовой рощей и тысячелетними разломами. Желающие смогут окунуться в горную реку.

Важная информация:

    Для природных spa-процедур обязательно возьмите с собой купальник, глиняные обертывания — бонус данного маршрута!
    🚩 Начало: Адлер, забираем от КПП или ближайшей остановки
    🏁 Место завершения: По договоренности (адрес вашего проживания)
     Что входит
    • Трансфер по Адлеру от/до отеля
    • Дегустации напитков, сыра, копчёностей.
     Что не входит
    • Обед (по желанию, завозим в кафе покушать)
    • Трансфер из центрального Сочи и Красной Поляны
    • Экологический сбор (100 руб).
    Важная информация
    Для природных spa-процедур обязательно возьмите с собой купальник, глиняные обертывания — бонус данного маршрута!
    Время проведения: Ежедневно с 8:00 и 13:00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать все доступные даты
    Дмитрий Б.
    Дмитрий Б.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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    Дмитрий Б. проводит ещё 11 экскурсий

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