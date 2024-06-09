Что вас ждет

Поездка проходит на автомобиле УАЗ (до 8 человек). Какие документы нужны для въезда в Абхазию:• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.

Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.

Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.

Предлагаем отправиться в уникальный джип-тур, который позволит вам в красивейших местах Абхазии, куда можно добраться только на внедорожнике. Во время экскурсии вы прогуляетесь по заброшенным улицам старых шахтерских городов Акармара и Ткуарчал, сделаете фантастические фотографии! Вы побываете на самом высоком и красивом водопаде в Абхазии — «Великан». По желанию можно искупаться в лечебных горячих источниках Кындыг. Важная информация• Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, взять бутылку воды, головной убор, наличные для оплаты сувениров и мелких расходов (связь и wifi не везде есть в горах).