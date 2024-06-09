На джипе мы отравимся в один из самых живописных уголков Абхазии — каньон Хашупсе с отвесными известняковыми скалами и многочисленными теснинами.
А еще вы прогуляетесь по заброшенным улицам старых городов, послушаете шум водопадов и посетите места, куда можно добраться только на внедорожнике.
А еще вы прогуляетесь по заброшенным улицам старых городов, послушаете шум водопадов и посетите места, куда можно добраться только на внедорожнике.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что вас ожидает:
- Белые скалы
- Смотровая площадку «Я люблю Гагру»
- Ресторан «Гагрипш»
- Водопад «Мужские слезы»
- Подвесной мост
- Озеро Рица
- Голубое озеро
- Водопады Влюбленных и Гегский
- Бзыбский храм IX века
- Пасека
Описание экскурсии
Что вас ждетПредлагаем отправиться в уникальный джип-тур, который позволит вам в красивейших местах Абхазии, куда можно добраться только на внедорожнике. Во время экскурсии вы прогуляетесь по заброшенным улицам старых шахтерских городов Акармара и Ткуарчал, сделаете фантастические фотографии! Вы побываете на самом высоком и красивом водопаде в Абхазии — «Великан». По желанию можно искупаться в лечебных горячих источниках Кындыг. Важная информация• Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, взять бутылку воды, головной убор, наличные для оплаты сувениров и мелких расходов (связь и wifi не везде есть в горах).
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ (до 8 человек). Какие документы нужны для въезда в Абхазию:• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Смотровая площадку «Я люблю Гагру»
- Ресторан «Гагрипш»
- Водопад «Мужские слезы»
- Подвесной мост
- Озеро Рица
- Голубое озеро
- Водопады Влюбленных и Гегский
- Бзыбский храм IX века
- Пасека
Что включено
- Услуги опытного гида-водителя
Что не входит в цену
- Персональные квест-задания (по желанию)
- Фото - и видеосъемка (по желанию)
- Аэросъемка и клип (по желанию)
- Тимбилдинг, корпоративный отдых (по желанию)
Место начала и завершения?
Сочи, ул. Несербская, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Рекомендуем: наденьте удобную одежду и обувь
- Возьмите бутылку воды
- Накиньте головной убор
- Возьмите наличные для оплаты сувениров и мелких расходов (связь и wifi не везде в горах)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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