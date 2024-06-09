Джип-тур «Каньон Хашупсе»

На джипе мы отравимся в один из самых живописных уголков Абхазии — каньон Хашупсе с отвесными известняковыми скалами и многочисленными теснинами.

А еще вы прогуляетесь по заброшенным улицам старых городов, послушаете шум водопадов и посетите места, куда можно добраться только на внедорожнике.
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Что вас ожидает:

  • Белые скалы
  • Смотровая площадку «Я люблю Гагру»
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Водопад «Мужские слезы»
  • Подвесной мост
  • Озеро Рица
  • Голубое озеро
  • Водопады Влюбленных и Гегский
  • Бзыбский храм IX века
  • Пасека

Описание экскурсии

Что вас ждет

Предлагаем отправиться в уникальный джип-тур, который позволит вам в красивейших местах Абхазии, куда можно добраться только на внедорожнике. Во время экскурсии вы прогуляетесь по заброшенным улицам старых шахтерских городов Акармара и Ткуарчал, сделаете фантастические фотографии! Вы побываете на самом высоком и красивом водопаде в Абхазии — «Великан». По желанию можно искупаться в лечебных горячих источниках Кындыг. Важная информация• Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, взять бутылку воды, головной убор, наличные для оплаты сувениров и мелких расходов (связь и wifi не везде есть в горах).
  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ (до 8 человек). Какие документы нужны для въезда в Абхазию:• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
  • Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Белые скалы
  • Смотровая площадку «Я люблю Гагру»
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Водопад «Мужские слезы»
  • Подвесной мост
  • Озеро Рица
  • Голубое озеро
  • Водопады Влюбленных и Гегский
  • Бзыбский храм IX века
  • Пасека
Что включено
  • Услуги опытного гида-водителя
Что не входит в цену
  • Персональные квест-задания (по желанию)
  • Фото - и видеосъемка (по желанию)
  • Аэросъемка и клип (по желанию)
  • Тимбилдинг, корпоративный отдых (по желанию)
Место начала и завершения?
Сочи, ул. Несербская, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем: наденьте удобную одежду и обувь
  • Возьмите бутылку воды
  • Накиньте головной убор
  • Возьмите наличные для оплаты сувениров и мелких расходов (связь и wifi не везде в горах)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

ГрупповыеДжиппингПрирода и пейзажиНа машинеНеобычныеЛетниеГорыАктивный отдыхВыездныеНа весь деньАбхазияВодопадыТермальные источникиДжиппинг в АбхазиюКаньонингТермальные источники КындыгПопулярные местаКаньоны

Похожие экскурсии из Сочи

Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
591 отзыв
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Расписание: Ежедневно, 7-30
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:00
от 1 600 за человека
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
12 часов
22 отзыва
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Начало: От границы или брать трансфер к отелю
Расписание: Время согласуется
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур «Волчья пасть»
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
36 отзывов
Джип-тур «Волчья пасть»
Начало: Адлерский район, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 2 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
ХорошоТам