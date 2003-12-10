Всем известны невероятные природные красоты Абхазии, однако не всегда к ним можно добраться пешком или на экскурсионных автобусах.



Приглашаем вас в тур, наполненный адреналином и драйвом, во время которого вы увидите жемчужины этого края — озеро Рица и Гегский водопад.