Alexandr проводит ещё 3 экскурсии

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Джип-тур по Абхазской Нарнии

Перенестись в зимнюю сказку и узнать Страну души, проехав по её лучшим местам

Alexandr
Alexandr – представитель из Сочи
Дверьми в волшебный мир станет Юпшарский каньон — скалы, что разошлись на пути к Рице.

Вы полюбуетесь красками озера, высоким Гегским водопадом, горными ⛰️ реками и видами Чабгарского карниза.

Побываете в легендарной Гагре и погуляете по заколдованному лесу 🌲.

В разрухе вы увидите красоту, в людном месте останетесь наедине с собой — и проникнетесь душой Абхазии.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🛣Джиппинг
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 15 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Джип-тур по Абхазской Нарнии
Джип-тур по Абхазской Нарнии

Что вас ожидает

Познакомиться с Абхазией
Мы пересечем границу — и попадем в маленькую, но гордую страну. По пути вы узнаете о прошлом Абхазии, поймете, как и чем она живет сегодня. Я расскажу о её расцвете и упадке, о времени царской власти, о советской эпохе индустриализации и борьбе за независимость. А еще, конечно, поговорим о кухне 🥧 и виноделии гостеприимного края.

День среди пальм 🌴 и снега
Дорога пройдет, в том числе, вдоль живописной реки, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса. Заедем также на пляж 🏖️ Белые скалы, не уступающий по красоте Лазурному побережью. А затем вас ждут все топ-места Абхазии:

  • Город Гагра. Вы увидите курорт с высоты, сфотографируетесь 📸 у знаменитой колоннады и погуляете по парку принца Ольденбургского. А еще по возможности мы посетим атмосферную заброшенную гостиницу Грузия.
  • Юпшарский каньон — завораживающий памятник природы в горной Абхазии. Только представьте: грандиозные скалы, расстояние между которыми порой всего 20 м, прохлада даже в жаркий день, шум горной реки, зеленые и красные мхи, самшит и вечнозеленый плющ.
  • Голубое озеро и водопад Мужские слезы. Вы откроете секрет водоема изумительного цвета и услышите легенду изящного водопада, срывающегося со скалы прямо у дороги.
  • Озеро Рица. Это место притяжения путешественников в Абхазии покорит вас холодными оттенками синего и гармонией с окружающими лесистыми горами.
  • Молочный и Гегский водопады (второй — если позволит погода). Вы полюбуетесь кружевным каменистым водопадом и потоком высотой около 70 м. Вспомните сцену схватки Шерлока Холмса с Мориарти и другие кадры из известных фильмов.

Кроме того, вы посетите любимую Дачу Сталина на Рице и посмотрите на старый немецкий военный мост. Насладитесь кофе на песке у тётушки Луары и пообедаете в традиционной апацхе. А еще я с радостью угощу вас бодрящим кофе или тонизирующем чаем на остановке в чудесном месте.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном джипе. С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды.
  • Джип-тур проходит без спешки, вы успеете полюбоваться Абхазией и сделать фото. Также программу можно скорректировать по вашим пожеланиям.
  • Маршрут рассчитан на весь день (8-10 часов). Рекомендуем выезжать не позже 7-8 утра

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер от места вашего проживания и обратно, транспортные расходы и вода
  • Дополнительные расходы: экологический сбор в Рицинском нац. парке 🌳 (350 руб. с человека), Дача Сталина (150 руб. с человека), питание и другие личные расходы (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Джип-тур по Абхазской Нарнии
Джип-тур по Абхазской Нарнии
Джип-тур по Абхазской Нарнии
Джип-тур по Абхазской Нарнии
Джип-тур по Абхазской Нарнии
Джип-тур по Абхазской Нарнии
Джип-тур по Абхазской Нарнии
Джип-тур по Абхазской Нарнии
Джип-тур по Абхазской Нарнии
Джип-тур по Абхазской Нарнии
Джип-тур по Абхазской Нарнии
Джип-тур по Абхазской Нарнии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexandr
Alexandr
Приехал в Сочи сразу после Олимпиады и влюбился в это место — не остаться здесь было невозможно! Мой девиз по жизни «притворись местным и путешествуй!». С нашей командой гидов вы погрузитесь в сердце региона, увидите лучшее, изучите самое интересное и попробуете все самое вкусное. Море впечатлений и океан эмоций обеспечены! Провели сотни экскурсий для гостей нашего города. Ждем вас круглый год.
Напишите мне

Alexandr проводит ещё 3 экскурсии

Джип-тур на Хмелевские озера
13 000
6 часов
Джип-тур на Хмелевские озера
9 отзывов
В меру экстремальный, безопасный и захватывающий маршрут по лесной дороге к необычным водоемам Сочи
Джип-тур по сказочным каньонам Сочи
13 000
5 часов
Джип-тур по сказочным каньонам Сочи
4 отзыва
Плюшевые самшитовые рощи, захватывающие пейзажи каньонов, древняя геология и чайные плантации Хосты
Трекинг к вершинам хребта Аибга
8 000
6 часов
Трекинг к вершинам хребта Аибга
1 отзыв
Прогуляться среди облаков и влюбиться в природу трех горных курортов Сочи

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
161 отзыв
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
158 отзывов
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
109 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
98 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
скидка40%
900
540
9 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
92 отзыва
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
92 отзыва
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец