Alexandr проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Познакомиться с Абхазией

Мы пересечем границу — и попадем в маленькую, но гордую страну. По пути вы узнаете о прошлом Абхазии, поймете, как и чем она живет сегодня. Я расскажу о её расцвете и упадке, о времени царской власти, о советской эпохе индустриализации и борьбе за независимость. А еще, конечно, поговорим о кухне 🥧 и виноделии гостеприимного края.

День среди пальм 🌴 и снега

Дорога пройдет, в том числе, вдоль живописной реки, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса. Заедем также на пляж 🏖️ Белые скалы, не уступающий по красоте Лазурному побережью. А затем вас ждут все топ-места Абхазии:

Город Гагра . Вы увидите курорт с высоты, сфотографируетесь 📸 у знаменитой колоннады и погуляете по парку принца Ольденбургского. А еще по возможности мы посетим атмосферную заброшенную гостиницу Грузия.

. Вы увидите курорт с высоты, сфотографируетесь 📸 у знаменитой колоннады и погуляете по парку принца Ольденбургского. А еще по возможности мы посетим атмосферную заброшенную гостиницу Грузия. Юпшарский каньон — завораживающий памятник природы в горной Абхазии. Только представьте: грандиозные скалы, расстояние между которыми порой всего 20 м, прохлада даже в жаркий день, шум горной реки, зеленые и красные мхи, самшит и вечнозеленый плющ.

— завораживающий памятник природы в горной Абхазии. Только представьте: грандиозные скалы, расстояние между которыми порой всего 20 м, прохлада даже в жаркий день, шум горной реки, зеленые и красные мхи, самшит и вечнозеленый плющ. Голубое озеро и водопад Мужские слезы . Вы откроете секрет водоема изумительного цвета и услышите легенду изящного водопада, срывающегося со скалы прямо у дороги.

. Вы откроете секрет водоема изумительного цвета и услышите легенду изящного водопада, срывающегося со скалы прямо у дороги. Озеро Рица . Это место притяжения путешественников в Абхазии покорит вас холодными оттенками синего и гармонией с окружающими лесистыми горами.

. Это место притяжения путешественников в Абхазии покорит вас холодными оттенками синего и гармонией с окружающими лесистыми горами. Молочный и Гегский водопады (второй — если позволит погода). Вы полюбуетесь кружевным каменистым водопадом и потоком высотой около 70 м. Вспомните сцену схватки Шерлока Холмса с Мориарти и другие кадры из известных фильмов.

Кроме того, вы посетите любимую Дачу Сталина на Рице и посмотрите на старый немецкий военный мост. Насладитесь кофе на песке у тётушки Луары и пообедаете в традиционной апацхе. А еще я с радостью угощу вас бодрящим кофе или тонизирующем чаем на остановке в чудесном месте.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном джипе. С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды.

Джип-тур проходит без спешки, вы успеете полюбоваться Абхазией и сделать фото. Также программу можно скорректировать по вашим пожеланиям.

Маршрут рассчитан на весь день (8-10 часов). Рекомендуем выезжать не позже 7-8 утра

Что входит в стоимость, а что — нет