Джип-тур по долине реки Сочи

Поехали в те места, которые выбирают для отдыха сочинцы! Побываем на горе Пикет, знаменитом...

Поехали в те места, которые выбирают для отдыха сочинцы! Побываем на горе Пикет, знаменитом Ореховском водопаде и малоизвестном водопаде Лесной дух.

Большую часть пути проедем на комфортабельном внедорожнике, но и пешком обязательно погуляем.

Всего за полдня мы посетим самые живописные уголки долины реки Сочи.

Сначала поднимемся на гору Пикет, а потом полюбуемся и водопадами.
Джип-тур по долине реки Сочи
Джип-тур по долине реки Сочи
Джип-тур по долине реки Сочи
Джип-тур по долине реки Сочи
Джип-тур по долине реки Сочи
Джип-тур по долине реки Сочи
Джип-тур по долине реки Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Ореховский водопад
  • Водопад Лесной дух
  • Минеральный источник
  • Гора Пикет
Поехали в те места, которые выбирают для отдыха сочинцы! Побываем на горе Пикет, знаменитом Ореховском водопаде и малоизвестном водопаде Лесной дух. Большую часть пути проедем на комфортабельном внедорожнике, но и пешком обязательно погуляем.

Что вас ждет:

    Всего за полдня мы посетим самые живописные уголки долины реки Сочи. Сначала поднимемся на гору Пикет и с высоты около 500 м над уровнем моря полюбуемся панорамой Сочи. Затем отправимся дальше в предгорья, навстречу прохладным водопадам!
    Посетим водопад Лесной дух, о котором знают далеко не все сочинцы. А уж туристы бывают здесь редко. В водопаде можно искупаться и, конечно, сделать отличные фото!
    Сделаем остановку у Пластунского источника минеральной воды. Наша вода не только полезная, но и вкусная. Убедитесь в этом сами!
    Кульминация путешествия — прогулка к знаменитому Ореховскому водопаду, одному из самых высоких в Сочи (27 метров). Водопад прекрасен в любую погоду и в любое время года. А чуть выше река Безуменка образовала ещё несколько небольших водопадов и природных «ванн», в которых так здорово освежиться в жаркий день!
    Тур проводится на комфортабельном внедорожнике. Наш гид Максим не только провезёт вас по маршруту, но и расскажет всё самое интересное о долине реки Сочи.
    Тур начинается утром, а уже в 14-15 часов вы вернётесь в центр города и сможете планировать новые развлечения.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-3 человек
    Стандартное предложение
    2 750 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида-водителя
    • Чаепитие
    Что не входит
    • Проезд к месту встречи
    • Питание
    Место начала и завершения
    Сочи ул. Егорова 10
    Когда и сколько длится?
    Когда: По субботам в 9:00
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По субботам в 9:00

    Сочный О.
    Сочный О.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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