Поехали в те места, которые выбирают для отдыха сочинцы! Побываем на горе Пикет, знаменитом Ореховском водопаде и малоизвестном водопаде Лесной дух. Большую часть пути проедем на комфортабельном внедорожнике, но и пешком обязательно погуляем.

Что вас ждет:

Всего за полдня мы посетим самые живописные уголки долины реки Сочи. Сначала поднимемся на гору Пикет и с высоты около 500 м над уровнем моря полюбуемся панорамой Сочи. Затем отправимся дальше в предгорья, навстречу прохладным водопадам!

Посетим водопад Лесной дух, о котором знают далеко не все сочинцы. А уж туристы бывают здесь редко. В водопаде можно искупаться и, конечно, сделать отличные фото!

Сделаем остановку у Пластунского источника минеральной воды. Наша вода не только полезная, но и вкусная. Убедитесь в этом сами!

Кульминация путешествия — прогулка к знаменитому Ореховскому водопаду, одному из самых высоких в Сочи (27 метров). Водопад прекрасен в любую погоду и в любое время года. А чуть выше река Безуменка образовала ещё несколько небольших водопадов и природных «ванн», в которых так здорово освежиться в жаркий день!

Тур проводится на комфортабельном внедорожнике. Наш гид Максим не только провезёт вас по маршруту, но и расскажет всё самое интересное о долине реки Сочи.

Тур начинается утром, а уже в 14-15 часов вы вернётесь в центр города и сможете планировать новые развлечения.