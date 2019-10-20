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Исследовать красивейшее место в окрестностях Сочи и перенестись на миллионы лет назад

Татьяна
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Татьяна – экскурсионное агентство
Каньоны Псахо, без сомнения, возглавляют топ самых зрелищных и труднодоступных природных уголков Сочи.

Добравшись в сердце заповедника на джипах, вы прогуляетесь по тропам самшитового леса, пройдете вдоль извилистого русла Мокрого каньона и перенесетесь в мезозойскую эру у тектонического разлома на месте древнего океана Тетис.
1800 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На внедорожнике
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — Адлер
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Джип-тур по каньонам Псахо
Джип-тур по каньонам Псахо

Что вас ожидает

Путешествие в сердце самшитового леса
Сначала на джипах мы доберемся до Мокрого каньона Псахо, который до недавнего времени был доступен лишь скалолазам. Вы ощутите единение с заповедной природой, прогуляетесь среди зарослей самшитового леса, папоротника, лиан и плюшевого мха. А еще полюбуетесь течением ярко-голубой горной реки Псахо, которая за миллионы лет создала в стенах каньона причудливые каналы, ванны и маленькие водопады.

Каньон, поражающий воображение
Кульминация нашего маршрута — Сухой каньон Псахо. Поверьте, один взгляд на завораживающие 30-метровые стены каньона заменит сотню слов! Вы исследуете настоящий тектонический разлом, образованный доисторическим землетрясением, и белые скалы, которые были дном мезозойского океана Тетис. Рассмотрите разноцветные горные пласты, которые помнят динозавров, скалистые уступы, валуны и склоны каньона, покрытые папоротником и мхом.

Голубая глина и горные панорамы
После путешествия в затерянный мир тропа выведет вас к природному источнику голубой глины. Это место оборудовано душевыми кабинками и раздевалками, поэтому желающие смогут оценить полезные свойства глины и её благотворное влияние на кожу. На обратном пути вы снова насладитесь первозданными пейзажами Сочинского национального парка, а еще полюбуетесь Троице-Георгиевским монастырем, затерявшимся среди гор.

Кому подойдет экскурсия

Ценителям заповедной природы и тем, кто хочет немного отдохнуть от суеты и повседневности курортного Сочи.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на автомобилях УАЗ «Хантер» или УАЗ «Патриот». Детям младше 6 лет предоставляется детское кресло.
  • В стоимость экскурсии включен трансфер от Адлера и обратно
  • Дополнительные расходы (по желанию): экологический сбор при входе в сухой каньон — 100 руб., обед в кафе
Джип-тур по каньонам Псахо
Джип-тур по каньонам Псахо
Джип-тур по каньонам Псахо
Джип-тур по каньонам Псахо
Джип-тур по каньонам Псахо
Джип-тур по каньонам Псахо
Джип-тур по каньонам Псахо
Джип-тур по каньонам Псахо
Джип-тур по каньонам Псахо
Джип-тур по каньонам Псахо

Экскурсия проводится ежедневно в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура — Адлер.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Когда-то любовь к Сочи и Абхазии подтолкнула меня освоить новую профессию. Так я стала экскурсоводом и работаю теперь в компании гидов-единомышленников. Мы расскажем и покажем вам все самое интересное, вместе перелистнем странички прошлого и настоящего этих мест, поговорим об исторических событиях. Под очарование величественных гор и строптивых рек вы попадёте и без моего участия, но, они станут гораздо ближе и роднее, когда вы узнаете их историю. Мы сделаем все, чтобы вы получили массу впечатлений, навсегда отдав вам частичку своего сердца.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 октября 2019
Спасибо большое за экскурсию, Лёва просто молодец!!! Водопад, монастырь, голубая глина, мокрый каньон, тисо-самшитовая роща, зачаровывает, жаль не попали в сухой каньон, очень хотелось)

Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

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