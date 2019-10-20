Что вас ожидает

Путешествие в сердце самшитового леса

Сначала на джипах мы доберемся до Мокрого каньона Псахо, который до недавнего времени был доступен лишь скалолазам. Вы ощутите единение с заповедной природой, прогуляетесь среди зарослей самшитового леса, папоротника, лиан и плюшевого мха. А еще полюбуетесь течением ярко-голубой горной реки Псахо, которая за миллионы лет создала в стенах каньона причудливые каналы, ванны и маленькие водопады.

Каньон, поражающий воображение

Кульминация нашего маршрута — Сухой каньон Псахо. Поверьте, один взгляд на завораживающие 30-метровые стены каньона заменит сотню слов! Вы исследуете настоящий тектонический разлом, образованный доисторическим землетрясением, и белые скалы, которые были дном мезозойского океана Тетис. Рассмотрите разноцветные горные пласты, которые помнят динозавров, скалистые уступы, валуны и склоны каньона, покрытые папоротником и мхом.

Голубая глина и горные панорамы

После путешествия в затерянный мир тропа выведет вас к природному источнику голубой глины. Это место оборудовано душевыми кабинками и раздевалками, поэтому желающие смогут оценить полезные свойства глины и её благотворное влияние на кожу. На обратном пути вы снова насладитесь первозданными пейзажами Сочинского национального парка, а еще полюбуетесь Троице-Георгиевским монастырем, затерявшимся среди гор.

Кому подойдет экскурсия

Ценителям заповедной природы и тем, кто хочет немного отдохнуть от суеты и повседневности курортного Сочи.