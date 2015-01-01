Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Захватывающие дух виды В Навалищенском ущелье — «заповедной книге» Древнего Кавказа — вы представите себя жителями мезозойской эры и узнаете о временах, когда здесь обитали ящеры и динозавры. А поднявшись на Орлиные скалы, вспомните древнегреческий миф о Прометее и полюбуетесь панорамой гор ⛰️ Кавказского хребта.
Прогулка 👣 по лесу 🌲 и чайные плантации Вы увидите Ореховский и Змейковские водопады, продегустируете чистейшую воду из родника Изумрудный и узнаете, эпизоды каких русских сериалов снимались в этих местах. Погуляете по извилистым речным долинам и раскроете особенности местной флоры и фауны. В завершение познакомитесь с историей 📖 русского чаеводства на чайной плантации и по желанию попробуете блюда кавказской кухни 🥧 в местном ресторане.
Организационные детали
Путешествие пройдет на комфортабельном полноприводном японском внедорожнике Mitsubishi Pajero Sport II (есть детское кресло)
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Орлиные скалы — 200 рублей, Змейковские водопады — 200 рублей
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
По желанию маршрут может быть скорректирован
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Роман, мне 43 года. Я географ-биолог, спасатель и профессиональный гид. С детства люблю природу и увлекаюсь туризмом. В Сочи переехал в 2015 году и сразу влюбился в эти места. Последние три года провожу экскурсии по живописным окрестностям города и в Абхазию. С радостью покажу вам заснеженные вершины Кавказских гор, цветущие альпийские луга, горные реки, каньоны и водопады.