Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Джип-тур по живописным окрестностям Сочи

Посетить Сочинский национальный парк и вдохновиться водопадами, ущельями и чайными плантациями

Роман
Роман – Гид из Сочи
Вы погрузитесь в таинственную атмосферу реликтовых колхидских лесов с древними пещерами и шикарными водопадами.

Подниметесь на Орлиные скалы, полюбуетесь Навалищенским ущельем и заглянете на чайные плантации.

А я расскажу о традициях коренных жителей Кавказа, местных обычаях, истории 📖 и природе.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 💧Водопады
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Джип-тур по живописным окрестностям Сочи
Джип-тур по живописным окрестностям Сочи

Что вас ожидает

Захватывающие дух виды
В Навалищенском ущелье — «заповедной книге» Древнего Кавказа — вы представите себя жителями мезозойской эры и узнаете о временах, когда здесь обитали ящеры и динозавры. А поднявшись на Орлиные скалы, вспомните древнегреческий миф о Прометее и полюбуетесь панорамой гор ⛰️ Кавказского хребта.

Прогулка 👣 по лесу 🌲 и чайные плантации
Вы увидите Ореховский и Змейковские водопады, продегустируете чистейшую воду из родника Изумрудный и узнаете, эпизоды каких русских сериалов снимались в этих местах. Погуляете по извилистым речным долинам и раскроете особенности местной флоры и фауны. В завершение познакомитесь с историей 📖 русского чаеводства на чайной плантации и по желанию попробуете блюда кавказской кухни 🥧 в местном ресторане.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на комфортабельном полноприводном японском внедорожнике Mitsubishi Pajero Sport II (есть детское кресло)
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Орлиные скалы — 200 рублей, Змейковские водопады — 200 рублей
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию маршрут может быть скорректирован
Джип-тур по живописным окрестностям Сочи
Джип-тур по живописным окрестностям Сочи
Джип-тур по живописным окрестностям Сочи
Джип-тур по живописным окрестностям Сочи
Джип-тур по живописным окрестностям Сочи
Джип-тур по живописным окрестностям Сочи
Джип-тур по живописным окрестностям Сочи
Джип-тур по живописным окрестностям Сочи
Джип-тур по живописным окрестностям Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Меня зовут Роман, мне 43 года. Я географ-биолог, спасатель и профессиональный гид. С детства люблю природу и увлекаюсь туризмом. В Сочи переехал в 2015 году и сразу влюбился в эти места. Последние три года провожу экскурсии по живописным окрестностям города и в Абхазию. С радостью покажу вам заснеженные вершины Кавказских гор, цветущие альпийские луга, горные реки, каньоны и водопады.
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