Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Захватывающие дух виды

В Навалищенском ущелье — «заповедной книге» Древнего Кавказа — вы представите себя жителями мезозойской эры и узнаете о временах, когда здесь обитали ящеры и динозавры. А поднявшись на Орлиные скалы, вспомните древнегреческий миф о Прометее и полюбуетесь панорамой гор ⛰️ Кавказского хребта.

Прогулка 👣 по лесу 🌲 и чайные плантации

Вы увидите Ореховский и Змейковские водопады, продегустируете чистейшую воду из родника Изумрудный и узнаете, эпизоды каких русских сериалов снимались в этих местах. Погуляете по извилистым речным долинам и раскроете особенности местной флоры и фауны. В завершение познакомитесь с историей 📖 русского чаеводства на чайной плантации и по желанию попробуете блюда кавказской кухни 🥧 в местном ресторане.

Организационные детали