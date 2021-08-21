Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе

Покорить неизведанные сказочные места и отдохнуть на берегу горной реки в мини-группе

5
3 отзыва
Да, мы отправимся в ту Абхазию, что нетронута миллионами туристов! Вас ждет приключение-перезагрузка в окружении фантастических гор со снежными шапками.

Вы отыщете три водопада, пройдете по священной поляне и подвесному мосту, заглянете в пещеру и попикникуете с горячим шашлыком.

Эко-тур пройдет в группе до 8 человек с опытным гидом-водителем.
Джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе
Джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе
Джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе
Джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе
Джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе
Джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе
Джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе
Джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе
Джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе
Джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе
Джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе
Джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе
Джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе

Что вас ожидает

Неочевидное и невероятное в Стране души

Путешествие начинается на микроавтобусе: вы пересечете границу, доедете до села Ачандары и отправитесь вглубь Абхазии. Уже на УАЗиках вы покорите 20 км заповедных нетуристических дорог и увидите:

  • Священную поляну Мидарадэы с 900-летними платанами
  • Панораму Абхазии с высоты и снежные вершины скалистого перевала Нахуара
  • Пещеру Хабю, нетронутую человеком, и грот Мцага, спрятанный среди зелени
  • Водопады. Висячий мост через реку Аапста приведет вас к водопаду Чарюа. Кроме того, вы полюбуетесь мощными водопадами Бычья голова и Аапста (геолога Курочкина).

Приключения и пикник на лоне природы

Сказочные густые леса, величественные горы и воздух, который можно есть ложкой — в этот день вы вдоволь насладитесь той Абхазией, до которой почти не добираются туристы. Особенным впечатлением станет пикник на берегу горной реки, с ароматным шашлыком и дружескими беседами.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на взрослых, но можно брать с собой детей старше 5 лет
  • В стоимость включено: транспортные расходы, пикник (шашлык, подлива, хлеб, овощи, сыр, соки, вино, чача + вы можете взять с собой свои удочки и наловить рыбы), вход в пещеру
  • Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате: стоимость 19000 руб. за экскурсию, начало от границы России и Абхазии

Как проходит экскурсия

  • На Уазиках Хантерах и Патриотах + трансфер на микроавтобусе
  • ВАЖНО: экскурсия начинается от границы России и Абхазии, куда вам нужно добраться самостоятельно. Накануне экскурсии с вами свяжется наш менеджер, чтобы уточнить все детали по месту встречи; до окончания тура мы будем на связи и поможем по всем вопросам по экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды
  • Справки и ПЦР-тесты предоставлять на границе не требуется
🚩 Начало и место завершения: у границы РФ, встречаем там
Время проведения: в пятницу и воскресенье в 07:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Юлия
Юлия
Мы — команда профессиональных гидов, работаем уже несколько лет, знаем отличные места и разрабатываем интересные маршруты. Мы — за индивидуальный подход даже в групповых программах: мы не бросаем наших путешественников на полпути, мы с вами заботливо до самого окончания тура:) Очень ценим и дорожим качеством и сервисом наших экскурсий: выбираем лучших водителей, лучших гидов, чтобы после отдыха остались только лучшие впечатления!
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3 настоящих отзыва от туристов

Тёма
21 авг 2021
Отличная экскурсия, проехались на сафари-джипах по серпантину, подучили дозу адреналина, побывали в пещере, на водопадах, перекусили шашлыком. В общем, если хотите полюбоваться красотами Абхазии, то супер
Г
17 июля 2021
16.07.2021 брала экскурсию джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе. Очень понравилось все от начала до конца от встречи и до проводов обратно на границу России. Ребята очень старались, накормили, напоили, все показали, рассказали. Где мы просили останавливались и мы купались, фотографировались. Подходит для всех позитивных, настроенных на хорошее настроение. Нет ни чего чтоб меня расстроило. Экскурсию брала через трипстер. Сразу не могли ответить. На мои вопросы, пока не свяжутся с гидами из Абхазии, переписывалась 2 дня. Нет трансфера и не объяснили как можно добраться до границы. Пришлось брать такси за 1150 рублей и ехать очень рано, так как со временем тоже не определились. Все собрались с 8 до 8:30., а я приехала в 6 часов утра, пришлось вставать в 5:00. Я вообще не представляла ни дороги, ни времени. Все удивились почему я рано приехала, я одна была с этой фирмы. Обратно мне объяснили, что можно на автобусе прямо до моей гостинице. Я так и доехала за 105 рублей. А так мне туда и обратно на такси пришлось бы переплачивать 2300 руб. Нужно правильно ориентировать и знать все тонкости.
Р
11 июня 2021
Я брал на 2их экскурсию на джипах и с пикником, и не ошибся) эмоции положительные как и заряд от экскурсии.

Границу проходили сами в 6.45 там уже были, пораньше пока народу не так много. Далее водитель довёз до отправки джипов у нас это был уаз с открытым верхом.

Далее уже с другим водителем всей группой 3 уаза отправились на экскурсию.

Водитель эксперт. Рядом ехали дети стоя, все безболезненно безбоязненно и на позитиве))

Все на высшем уровне. Гид очень толковый, знающий историю своего народа человек.

Все как и описано уложились в 12 часов все чётко.

Организаторам также благодарность. Думаю возьму как нибудь ещё разок экскурсию.

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