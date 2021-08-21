Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

16.07.2021 брала экскурсию джип-тур с пикником в Абхазию: эко-маршрут по дикой природе. Очень понравилось все от начала до конца от встречи и до проводов обратно на границу России. Ребята очень старались, накормили, напоили, все показали, рассказали. Где мы просили останавливались и мы купались, фотографировались. Подходит для всех позитивных, настроенных на хорошее настроение. Нет ни чего чтоб меня расстроило. Экскурсию брала через трипстер. Сразу не могли ответить. На мои вопросы, пока не свяжутся с гидами из Абхазии, переписывалась 2 дня. Нет трансфера и не объяснили как можно добраться до границы. Пришлось брать такси за 1150 рублей и ехать очень рано, так как со временем тоже не определились. Все собрались с 8 до 8:30., а я приехала в 6 часов утра, пришлось вставать в 5:00. Я вообще не представляла ни дороги, ни времени. Все удивились почему я рано приехала, я одна была с этой фирмы. Обратно мне объяснили, что можно на автобусе прямо до моей гостинице. Я так и доехала за 105 рублей. А так мне туда и обратно на такси пришлось бы переплачивать 2300 руб. Нужно правильно ориентировать и знать все тонкости.