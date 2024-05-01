Мы подготовили для вас увлекательный маршрут по Солохаулу.
Перед вами откроются восхитительные виды на горы, первозданная природа Дагомысских корыт и водопадов. Мы искупаемся в чистейшей воде, попробуем ароматный чай, собранный на местных плантациях.
Перед вами откроются восхитительные виды на горы, первозданная природа Дагомысских корыт и водопадов. Мы искупаемся в чистейшей воде, попробуем ароматный чай, собранный на местных плантациях.
Ближайшие даты:
1
мая
мая
Что вас ожидает:
- Чайные плантации
- Виноградные плантации
- Мужской монастырь
- Усадьба Кошмана
- Гора ведьмы
- Водопад Девичья коса
- Пасека
- Часовня иконы Божьей Матери Троеручица
- Смотровая площадка «На краю света»
- Святой источник Великомученика и целителя Пантлемона (купание)
- Дагомысские корыта (купание)
Описание
Увлекательный маршрут по местам Солохаула Приглашаем вас в путешествие по новому маршруту «На краю земли». Здесь вас ждут восхитительные виды гор, первозданная природа, полеты над кавказскими хребтами и ароматный чай, собранный на местных плантациях. Мы составили насыщенную программу по лучшим локациям Солохаула. За шесть часов путешествия мы поднимемся на Гору ведьмы, полюбуемся видами со смотровой площадки, искупаемся в Дагомысских корытах, расслабимся у журчащего водопада и святого источника Великомученика Пантелеимона. Важная информация Надевайте удобную одежду и обувь.
ежедневно 13:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид с краеведческим образованием
- Посещение мест по программе
- Дегустация чая и мёда
- Что не входит
- Эко-сбор: взрослые — 200 руб., дети до 10 лет — бесплатно
- Зиплайн — 2000 руб
- Место начала и завершения?
- район Адлер
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно 13:30Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Организатор свяжется с вами после бронирования
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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