Мы подготовили для вас увлекательный маршрут по Солохаулу. Перед вами откроются восхитительные виды на горы, первозданная природа Дагомысских корыт и водопадов. Мы искупаемся в чистейшей воде, попробуем ароматный чай, собранный на местных плантациях.

Описание

Увлекательный маршрут по местам Солохаула Приглашаем вас в путешествие по новому маршруту «На краю земли». Здесь вас ждут восхитительные виды гор, первозданная природа, полеты над кавказскими хребтами и ароматный чай, собранный на местных плантациях. Мы составили насыщенную программу по лучшим локациям Солохаула. За шесть часов путешествия мы поднимемся на Гору ведьмы, полюбуемся видами со смотровой площадки, искупаемся в Дагомысских корытах, расслабимся у журчащего водопада и святого источника Великомученика Пантелеимона. Важная информация Надевайте удобную одежду и обувь.