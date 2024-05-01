Джип-тур «Солохаул»

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Мы подготовили для вас увлекательный маршрут по Солохаулу.

Перед вами откроются восхитительные виды на горы, первозданная природа Дагомысских корыт и водопадов. Мы искупаемся в чистейшей воде, попробуем ароматный чай, собранный на местных плантациях.
Джип-тур «Солохаул»
Джип-тур «Солохаул»
Джип-тур «Солохаул»
Джип-тур «Солохаул»
Джип-тур «Солохаул»
Джип-тур «Солохаул»
Ближайшие даты:
1
мая

Что вас ожидает:

  • Чайные плантации
  • Виноградные плантации
  • Мужской монастырь
  • Усадьба Кошмана
  • Гора ведьмы
  • Водопад Девичья коса
  • Пасека
  • Часовня иконы Божьей Матери Троеручица
  • Смотровая площадка «На краю света»
  • Святой источник Великомученика и целителя Пантлемона (купание)
  • Дагомысские корыта (купание)

Описание

Увлекательный маршрут по местам Солохаула Приглашаем вас в путешествие по новому маршруту «На краю земли». Здесь вас ждут восхитительные виды гор, первозданная природа, полеты над кавказскими хребтами и ароматный чай, собранный на местных плантациях. Мы составили насыщенную программу по лучшим локациям Солохаула. За шесть часов путешествия мы поднимемся на Гору ведьмы, полюбуемся видами со смотровой площадки, искупаемся в Дагомысских корытах, расслабимся у журчащего водопада и святого источника Великомученика Пантелеимона. Важная информация Надевайте удобную одежду и обувь.

ежедневно 13:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид с краеведческим образованием
  • Посещение мест по программе
  • Дегустация чая и мёда
Что не входит
  • Эко-сбор: взрослые — 200 руб., дети до 10 лет — бесплатно
  • Зиплайн — 2000 руб
Место начала и завершения?
район Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 13:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Организатор свяжется с вами после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Солохаул
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