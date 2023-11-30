Описание

Хашупсе — самый живописный каньон в Абхазии. Словно первопроходец, вы исследуете этот каньон, напоминающий фантастические фильмы. Над вами будут возвышаться стены высотой в 200 метров, узкий проход добавит адреналина. В каньоне произрастает более 500 видов растений, несколько видов птиц и млекопитающих, что делает его важным экологическим объектом Абхазии. Местность, окружающая каньон, имеет богатую историю, свидетельствующую о поселениях здесь человека еще в средние века. В то время это был важный торговый путь, по которому ездили торговцы и вели экономическую деятельность. В этом районе есть несколько древних сооружений, в том числе средневековая крепость и несколько церквей. Одной из самых уникальных особенностей каньона Хашупсе является подвесной мост, перекинутый через каньон. Длина моста составляет около 45 метров, и с него открывается потрясающий вид на каньон и окрестности. Переход по мосту — незабываемое событие для многих посетителей, а вид на каньон сверху поистине захватывающий. Завершением тура будет релакс(купание) в уникальном месте где расположился природный памятник “Белые Скалы”. Вода в море здесь невероятно чистая, прозрачная с оттенками изумрудного цвета, что связывают с наличием большого числа базальтовых пород. Это райское местечко любят не только местные жители, но и туристы приезжают сюда хотя бы раз за весь отпуск насладиться живописной красотой природы.