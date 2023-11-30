Джип-тур в Каньон реки Хашупсе

Групповая экскурсия в Сочи
Джип-тур в Каньон реки Хашупсе
Джип-тур в Каньон реки Хашупсе
Джип-тур в Каньон реки Хашупсе
Джип-тур в Каньон реки Хашупсе
Джип-тур в Каньон реки Хашупсе
Джип-тур в Каньон реки Хашупсе
Джип-тур в Каньон реки Хашупсе
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Джип-тур в Каньон реки Хашупсеот 1 500 ₽

Описание

Хашупсе — самый живописный каньон в Абхазии. Словно первопроходец, вы исследуете этот каньон, напоминающий фантастические фильмы. Над вами будут возвышаться стены высотой в 200 метров, узкий проход добавит адреналина. В каньоне произрастает более 500 видов растений, несколько видов птиц и млекопитающих, что делает его важным экологическим объектом Абхазии. Местность, окружающая каньон, имеет богатую историю, свидетельствующую о поселениях здесь человека еще в средние века. В то время это был важный торговый путь, по которому ездили торговцы и вели экономическую деятельность. В этом районе есть несколько древних сооружений, в том числе средневековая крепость и несколько церквей. Одной из самых уникальных особенностей каньона Хашупсе является подвесной мост, перекинутый через каньон. Длина моста составляет около 45 метров, и с него открывается потрясающий вид на каньон и окрестности. Переход по мосту — незабываемое событие для многих посетителей, а вид на каньон сверху поистине захватывающий. Завершением тура будет релакс(купание) в уникальном месте где расположился природный памятник “Белые Скалы”. Вода в море здесь невероятно чистая, прозрачная с оттенками изумрудного цвета, что связывают с наличием большого числа базальтовых пород. Это райское местечко любят не только местные жители, но и туристы приезжают сюда хотя бы раз за весь отпуск насладиться живописной красотой природы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Дополнительные расходы: экологический сбор — 200 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Завершение: Сочи, Адлер, вернем вас туда откуда ВЫ сели в автобус
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего команды
  • Обязательно возьмите с собой документы для прохождения пограничного контроля (паспорт РФ, для детей свидетельство о рождении, для детей без родителей обязательно доверенность на сопровождающее лицо)
  • Лучше иметь при себе наличные, карты принимают не везде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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