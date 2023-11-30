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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Джип-тур в Каньон реки Хашупсе
|от 1 500 ₽
Описание
Хашупсе — самый живописный каньон в Абхазии. Словно первопроходец, вы исследуете этот каньон, напоминающий фантастические фильмы. Над вами будут возвышаться стены высотой в 200 метров, узкий проход добавит адреналина. В каньоне произрастает более 500 видов растений, несколько видов птиц и млекопитающих, что делает его важным экологическим объектом Абхазии. Местность, окружающая каньон, имеет богатую историю, свидетельствующую о поселениях здесь человека еще в средние века. В то время это был важный торговый путь, по которому ездили торговцы и вели экономическую деятельность. В этом районе есть несколько древних сооружений, в том числе средневековая крепость и несколько церквей. Одной из самых уникальных особенностей каньона Хашупсе является подвесной мост, перекинутый через каньон. Длина моста составляет около 45 метров, и с него открывается потрясающий вид на каньон и окрестности. Переход по мосту — незабываемое событие для многих посетителей, а вид на каньон сверху поистине захватывающий. Завершением тура будет релакс(купание) в уникальном месте где расположился природный памятник “Белые Скалы”. Вода в море здесь невероятно чистая, прозрачная с оттенками изумрудного цвета, что связывают с наличием большого числа базальтовых пород. Это райское местечко любят не только местные жители, но и туристы приезжают сюда хотя бы раз за весь отпуск насладиться живописной красотой природы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Дополнительные расходы: экологический сбор — 200 руб. /чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановкиЗавершение: Сочи, Адлер, вернем вас туда откуда ВЫ сели в автобус
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего команды
- Обязательно возьмите с собой документы для прохождения пограничного контроля (паспорт РФ, для детей свидетельство о рождении, для детей без родителей обязательно доверенность на сопровождающее лицо)
- Лучше иметь при себе наличные, карты принимают не везде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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