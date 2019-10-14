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Must-see места Гагры и Сухума, романтика городов-призраков и живописные водопады

Антон
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Антон – экскурсионное агентство
Вы познакомитесь с историей курортной Гагры, осмотрите знаменитую колоннаду в мавританском стиле и узнаете, почему ресторан Гагрипш стал культовым символом города.

Прогуляетесь по красивой набережной столицы, заглянете на знаменитый рынок за свежими фруктами, специями и выпечкой.

Отведаете национальные блюда в приятном кафе, а еще мы устроим для вас дегустацию вина и меда.

Кроме того, вы посетите заброшенные города Ткуарчал и Акармара, где сможете сделать атмосферные снимки.

И побываете на трех фантастических водопадах, среди которых будет один из самых крупных и красивых на Северном Кавказе!
21000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На внедорожнике
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в Сочи
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Джиппинг-тур по неизведанной Абхазии из Сочи
Джиппинг-тур по неизведанной Абхазии из Сочи

Что вас ожидает

🏛 ⛲ Визитные карточки Гагры и прогулка по Сухуму
После перехода границы вы отправитесь в Гагры, где услышите самое главное из истории курортного города и познакомитесь с местными достопримечательностями. Увидите Гагрскую колоннаду — многоарочную конструкцию в мавританском стиле. Взглянете на окрестности с панорамной площадки и задержитесь у культового ресторана «Гагрипш», который привезли с парижской выставки и собрали без единого гвоздя. А затем приедете в столицу Абхазии — Сухум. Прогуляетесь по красивой набережной, услышите, чем славится город и чем живет сегодня. Заглянете на знаменитый сухумский рынок за свежими недорогими фруктами, специями и горячей выпечкой. Кроме того, мы отвезем вас на дегустацию вина и меда. А позже вы отведаете блюда национальной кухни во время обеда в приятном заведении, где вам предложат хачапури по-аджарски, шашлыки, мамалыгу и многое другое!

🏚 Ткуарчал и Акармара: романтика заброшенных городов
Некоторые города-призраки обладают особой притягательной атмосферой. Два таких места мы включили в программу, чтобы показать, насколько многогранен облик Абхазии. В некогда промышленном центре вы осмотрите необычную для региона архитектуру домов, построенных пленными немцами. Узнаете, как жили города до того, как пришли в запустение. И сможете сделать классные инстаграмные снимки.

🏞 Сказочные водопады
Проехав всего 10 минут, вы окажетесь у первого водопада — Акармарского. Его музыка беспрерывно льется с высоты 37 метров, но несмотря на скромные размеры, он изумительно красив. Затем вы доберетесь до водопада покрупнее с незатейливым именем Ирина. Здесь вы услышите о его былом назначении и рассказ о недавнем обнаружении. А после направитесь к главному герою путешествия — 110-метровому Великану. Это один из самых больших и красивых водопадов на всем Северном Кавказе! Рассмотреть его вы сможете с самых разных ракурсов: со смотровой площадки, с подножия и даже изнутри, забравшись на скальный выступ. В летнее время предусмотрено повсеместное купание на маршруте.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
  • Трансфер и дегустации включены в стоимость экскурсии.
  • Обед оплачивается дополнительно: примерная стоимость за человека — 500 рублей.
Джиппинг-тур по неизведанной Абхазии из Сочи
Джиппинг-тур по неизведанной Абхазии из Сочи
Джиппинг-тур по неизведанной Абхазии из Сочи
Джиппинг-тур по неизведанной Абхазии из Сочи
Джиппинг-тур по неизведанной Абхазии из Сочи
Джиппинг-тур по неизведанной Абхазии из Сочи
Джиппинг-тур по неизведанной Абхазии из Сочи
Джиппинг-тур по неизведанной Абхазии из Сочи
Джиппинг-тур по неизведанной Абхазии из Сочи
Джиппинг-тур по неизведанной Абхазии из Сочи
Джиппинг-тур по неизведанной Абхазии из Сочи
Джиппинг-тур по неизведанной Абхазии из Сочи
Джиппинг-тур по неизведанной Абхазии из Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Сочи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антон
Антон
Наша команда — это честные, активные и профессиональные люди. Мы занимаемся организацией экскурсий для гостей курорта по всему Большому Сочи и республике Абхазия. Мы покажем, каким разнообразным и информативным может быть отдых в Сочи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 октября 2019
К сожалению, из-за низкого сезона группа на эту экскурсию не подобралась, но Антон предложил мне проехать в группе по другому маршруту - Абхазский драйв, с посещением Гегского водопада, озера Рица, Гагр и Пицунды с морским купанием. Места красивейшие, оставили незабываемые впечатления. Попутно прошли дегустации вин и меда, качество продукции понравилось, хозяева тоже. Единственный недостаток - старый джип Патриот, в котором мне пришлось сидеть в багажнике, переоборудованном под сиденья, поскольку все передние места были уже заняты. Там две лавки на четырех человек, но я была одна и меня изрядно болтало всю дорогу, поскольку держаться было не за что, ремней в Абхазии в принципе нет, а дорога, особенно к водопаду, очень жесткая. На озере был обед в кафе - совсем недорого, 350 рублей, но там уже 3 дня не было света, поэтому ассортимент блюд был ограничен. В общем, в итоге поездка мне очень понравилась, но порекомендую я ее только тем, кто не боится небольшого экстрима и дискомфорта. Зато очень красивые места!

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