Экотур в долину Мацеста "Назад в детство"

Предлагаем вам увидеть гордость Сочи - чайные плантации и насладиться красотой природы

Предлагаем вам увидеть гордость Сочи - чайные плантации и насладиться красотой природы.

Вас ждёт прогулка среди самых северных в мире чайных плантаций в Мацестинской долине, в экологически чистой зоне среди Кавказских гор.

Вы посетите ферму с контактным зоопарком, где сможете покормить животных.

Полетаете на воздушном шаре и встретите закат с потрясающим видом!
Экотур в долину Мацеста "Назад в детство"
Экотур в долину Мацеста "Назад в детство"
Экотур в долину Мацеста "Назад в детство"
Экотур в долину Мацеста "Назад в детство"
Экотур в долину Мацеста "Назад в детство"
Экотур в долину Мацеста "Назад в детство"
Экотур в долину Мацеста "Назад в детство"
Экотур в долину Мацеста "Назад в детство"
Экотур в долину Мацеста "Назад в детство"
Экотур в долину Мацеста "Назад в детство"
Экотур в долину Мацеста "Назад в детство"
Экотур в долину Мацеста "Назад в детство"
Экотур в долину Мацеста "Назад в детство"
Экотур в долину Мацеста "Назад в детство"

Что вы увидите 🤩

  • Чайные плантации прогулка
  • Чайная фабрика "Мацеста чай"
  • Ферма "Экзархо"
  • Конюшня, ипподром
  • Контактный зоопарк
  • Экокафе с панорамным видом
  • Встреча заката
Чайные плантации
Предлагаем вам увидеть гордость Сочи - чайные плантации и насладиться красотой природы. Вас ждёт прогулка среди самых северных в мире чайных плантаций в Мацестинской долине, в экологически чистой зоне среди Кавказских гор.
Во время экскурсии вы не только сделаете невероятные фотографии, но и познакомитесь с особенностями выращивания чая в северных широтах.
Окунетесь в процесс обработки чайного листа на фабрике «Мацеста чай», продегустируете черный и зелёный чай с блинчиками и мёдом.
Отдых на ферме
Далее мы отправляемся на ферму «Экзархо», которая расположилась среди покрытых зеленью гор и виноградников, где приютились красивые и ухоженные здания фермерского хозяйства.
Здесь выращиваются органические овощи и фрукты. Производятся высокого качества сыры. А местные скакуны ждут наездников — для того, чтобы отправиться в конную прогулку по удивительным горам и ущельям.
Настоящей гордостью фермы считаются конюшни. Каких только скакунов здесь не встретишь: кавказские, арабские и многие другие. За ними ухаживают лучшим образом.
Также на территории фермы есть контактный зоопарк. А в подобном месте особенно интересно знакомиться с животными. Также вы сможете их покормить.
В хорошую погоду к вашим услугам воздушный шар, все желающие смогут полюбоваться местными красотами с высоты птичьего полёта.
Вы сможете пообедать в эко кафе с панорамным видом.
Когда едем?
Каждую среду и субботу. Забираем с любого КПП вашего отеля, либо с самой ближайшей к вам остановки.
🚩 Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП
🏁 Место завершения: Ближайшая остановка или КПП отеля
 Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Чайные плантации прогулка
  • Чайная фабрика "Мацеста чай"
  • Дегустация чайного листа.
  • Ферма "Экзархо"
  • Конюшня, ипподром
  • Контактный зоопарк
 Что не входит
  • Обед (средний чек ~500₽)
  • Полёт на воздушном шаре 1500₽/чел
  • Прогулка на лошади 2000₽/чел
  • Кормление животных в контактном зоопарке 100₽
  • Сувениры
Важная информация
Наш диспетчер вам позвонит накануне дня экскурсии
Время проведения: Среда, суббота с 14-00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Радмила П.
Радмила П.
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