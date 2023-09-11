Альпийские луга — именно так называют Абхазское высокогорье, которое считается одной из жемчужин Страны души и одним из самых красивых мест на всем Кавказе.
Сюда мы и отправимся, чтобы прогуляться по хвойному лесу, вздымающемуся в небо и попробовать минеральную воду из источника «Ауадхара».
Сюда мы и отправимся, чтобы прогуляться по хвойному лесу, вздымающемуся в небо и попробовать минеральную воду из источника «Ауадхара».
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Приглашаем Вас посетить Абхазское высокогорье, которое принято называть «Альпийскими лугами». Прогуляйтесь среди высоченных хвойных деревьев, с которых свисает лишайник, похожий на клочья седых волос. Сделайте десятки фотографий с невероятно-красивыми крокусами, которые останутся навсегда в вашем сердце. А еще вы попробуете знаменитую минеральную воду источника «Ауадхара». Альпийские луга — жемчужина Абхазии и одно из красивейших мест на всем Кавказе.
Среда, воскресенье 6-00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет из Центрального и Хостинского района
|3 500 ₽
|Стандартный билет из Адлерского района и ПГТ Сириус
|3 200 ₽
|Стандартный билет от границы
|3 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан Гагрипш
- Парк принца Ольденбургского
- Приморский бульвар в городе Гагра
- Гагра Колоннада
- Зимний театр
- Дегустационный зал «Отырба» (бесплатная дегустация мёда, вина, чачи, сыра, мяса по-абхазски, высокогорного чая)
- Медовый двор (дегустация мёда и медовухи)
- Водопад Влюбленных
- Водопад Гегский
- Озеро Рица
- Минеральный источник «Ауадхара»
- Альпийские луга
- Смотровая площадка на озеро Рица (1200 метров над уровнем моря)
- Водопад «Птичий клюв»
- Водопад Девичьи слезы
- Водопад Мужские слезы
- Голубое озеро (тарзанка по желанию)
- Юпшарский каньон (обзорно)
- Каменный мешок
- Пляж в городе Гагра
Что включено
- Сопровождение через государственную границу
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги водителя-экскурсовода
- Подарок от водителя (бутылка абхазского вина)
- Дегустации
- Подарочный сертификат (обращаться к организатору)
- Трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов (выбирайте по типу билетов)
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк: взрослый (с 12 лет) - 700 руб., детский (с 8 до 12 лет) - 200 руб.
- Питание: средний чек - 600 руб.
- Тарзанка (зиплайн) - 1000 руб.
- Катамараны на озере Рица - 400 руб. /30 мин
- Качели над рекой - 300 руб.
Место начала и завершения?
По договорённости, ближайшие точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, воскресенье 6-00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Люба
11 сен 2023
Самая потрясающая экскурсия на которой когда-либо была, готова повторить и однозначно рекомендую посетить джип на Альпийские луга
Р
Раиса
21 авг 2023
Ездили в Абхазию впервые и хотелось посмотреть как можно больше, по этой причине выбрали джип тур на Альпийские луга и водопады, посетили массу красивых мест
А
Алена
17 авг 2023
Провели весь день на свежем воздухе, посетили великолепные природные объекты, самый классный тур на джипе
А
Алеся
16 авг 2023
Очень обширная программа, все прошло замечательно, водитель рассказывал много интересной информации
А
Анастасия
16 авг 2023
Очень классная экскурсия, насыщенная программа, посетили множество объектов, получили незабываемые эмоции
М
Максим
11 авг 2023
Невероятно красивые места, от которых захватывает дух
И
Ирина
7 авг 2023
Посетили Альпийские луга, водопады Девичьи и Мужские слезы, Гегский водопад поразил своей мощью и силой
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