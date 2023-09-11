Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Альпийские луга — именно так называют Абхазское высокогорье, которое считается одной из жемчужин Страны души и одним из самых красивых мест на всем Кавказе.



Сюда мы и отправимся, чтобы прогуляться по хвойному лесу, вздымающемуся в небо и попробовать минеральную воду из источника «Ауадхара». 5 7 отзывов

LEXX-TOUR Ваш гид в Сочи Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 7 отзывов Длитель­ность 12 часов На чём проводится Джиппинг в Абхазию Когда Среда, воскресенье 6-00 3 500 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Sputnik8

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даты Время начала: 06:00

Описание экскурсии Приглашаем Вас посетить Абхазское высокогорье, которое принято называть «Альпийскими лугами». Прогуляйтесь среди высоченных хвойных деревьев, с которых свисает лишайник, похожий на клочья седых волос. Сделайте десятки фотографий с невероятно-красивыми крокусами, которые останутся навсегда в вашем сердце. А еще вы попробуете знаменитую минеральную воду источника «Ауадхара». Альпийские луга — жемчужина Абхазии и одно из красивейших мест на всем Кавказе.

Среда, воскресенье 6-00 Выбрать дату

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Стоимость экскурсии Тип билета Стоимость Стандартный билет из Центрального и Хостинского района 3 500 ₽ Стандартный билет из Адлерского района и ПГТ Сириус 3 200 ₽ Стандартный билет от границы 3 000 ₽

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ресторан Гагрипш

Парк принца Ольденбургского

Приморский бульвар в городе Гагра

Гагра Колоннада

Зимний театр

Дегустационный зал «Отырба» (бесплатная дегустация мёда, вина, чачи, сыра, мяса по-абхазски, высокогорного чая)

Медовый двор (дегустация мёда и медовухи)

Водопад Влюбленных

Водопад Гегский

Озеро Рица

Минеральный источник «Ауадхара»

Альпийские луга

Смотровая площадка на озеро Рица (1200 метров над уровнем моря)

Водопад «Птичий клюв»

Водопад Девичьи слезы

Водопад Мужские слезы

Голубое озеро (тарзанка по желанию)

Юпшарский каньон (обзорно)

Каменный мешок

Пляж в городе Гагра Что включено Сопровождение через государственную границу

Транспортно-экскурсионные услуги

Услуги водителя-экскурсовода

Подарок от водителя (бутылка абхазского вина)

Дегустации

Подарочный сертификат (обращаться к организатору)

Трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов (выбирайте по типу билетов) Что не входит в цену Экологический сбор в Рицинский национальный парк: взрослый (с 12 лет) - 700 руб., детский (с 8 до 12 лет) - 200 руб.

Питание: средний чек - 600 руб.

Тарзанка (зиплайн) - 1000 руб.

Катамараны на озере Рица - 400 руб. /30 мин

Качели над рекой - 300 руб. Место начала и завершения? По договорённости, ближайшие точки сбора Когда и сколько длится? Когда: Среда, воскресенье 6-00 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашей экскурсии Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.